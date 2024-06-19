搶攻林口人的美食清單！日本人氣漢堡排「肉的長谷川」為迎接林口3號店的開幕，特別為台灣的老饕們帶來全新獨創秘製醬料「秘傳煙燻燒烤醬」、並在林口三井Outlet店獨家販售。同時，6/19至6/21期間，「日本和牛漢堡排套餐」加量又特價、每日限量50份，原價699，特價499元。





日本人氣漢堡排「肉的長谷川」表示，這一次林口店獨家推出的濃郁系「秘傳煙燻燒烤醬」，厚實炭烤香氣，加入蘋果與檸檬翻炒熬煮而成，黃金比例調製，香氣濃厚卻不膩口，水果酸甜開胃解膩。並且主廚為了確保醬料的卓越品質，經過上百位試吃者嚴格評鑑並一致給予高度好評，才終於端上桌亮相。





主廚說明，這一次「肉的長谷川」推出的濃郁系「秘傳煙燻燒烤醬」配上鐵板上還滋滋作響的漢堡排，瞬間激發誘人香氣，醬汁煙燻鹹甜與飽滿肉汁鮮美完美結合，每一口咬下都能感受濃郁醬香與紮實肉感，層次豐富，讓人欲罷不能。



除了限定口味外，經典招牌的「經典日式牛排醬」口味也是不能錯過，以日式本釀造醬油融合白蘿蔔泥和柴魚的清爽感，醬汁激發漢堡排的甜味，連滴下的肉汁也讓人想多吃兩口飯。



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日本漢堡排 肉的長谷川 林口店 開幕優惠

活動日期：限時三天優惠活動6/19-6/21

活動內容：

1、購買「日本和牛漢堡排套餐」加量不加價，重量從180克直接升級至270克，每日限量50份。

2、「日本和牛漢堡排套餐」，原價$699，特價$499，每日限量50份。



日本漢堡排 肉的長谷川 林口店 店鋪資訊

地點：林口三井Outlet - 林口店美食街2樓（新北市林口區文化三路一段356號） ●最新消息請鎖定

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