誰說「茹素」不能很時尚、誰說蔬食不能有更多不一樣的選擇！全新當代亞洲蔬食餐酒館「雲川水月Clavius」將於6/24正式開幕，打造獨一無二的當代亞洲蔬食餐酒料理，雲川水月要讓蔬食跳脫原有框架，巧妙融合法國、義大利、日本等不同菜系的精髓及擺盤美學，創造出一道道讓人驚豔的當代蔬食料理。







雲川水月主理人李怡明（Robin Lee），過去擁有日本、溫哥華等不同國家、跨產業的工作歷練，這一次帶領著專業團隊與擔任靈魂人物的主廚王朝萱（Sam）共同為雲川水月Clavius蔬食餐酒館打造全新「蔬食」料理。整體菜色除了以符合蔬食標準、原型食物為主框架的發想之外，還大量選擇以台灣在地食材為主的東方素材，以及融入在個人生活經驗中，讓每一道蔬食料理充滿回憶與情感。





其中，主廚推薦的「娘惹果島沙拉」，底層先鋪以鳳梨、青蘋果、芒果丁等食材製成的水果醬，再放上綠火焰萵苣、紅火焰萵苣、紅橡木生菜、蘿曼嫩葉、蓮霧、青蘋果等多種蔬果與碎花生，最後淋上自製的高粱糖蜜娘惹醬以及由香茅、藍薑、石鼓仔與多種辛香料製成獨家的叄巴醬，具有豐富的南洋情調。





此外，另一道「煙燻甜椒醬溫沙拉」，以煙燻甜椒醬為底，逐層擺上以巴薩米克醋、鹽與黑胡椒調味的低溫爐烤紫洋蔥，還有已經煎出香氣的鮑魚菇、香菇、杏鮑菇、甜椒、青龍椒等時蔬，最後再以油封番茄、芝麻葉、松子，還有巴薩米克醋、檸檬油賦予完整層次，多層次風味盡顯食材清香甘美。





同時，還有融合韓式與台式風格的「醬香肉排手炒小圓麵」，將手打特調的新豬肉排加上韓式辣醬、自製蔥蒜醬煨煮，再與N11小直徑的義大利細麵不斷融合乳化，使每根麵條都吸附飽滿醬香，辛香微辣與溫和鹹香在口中散發，帶來豐富的口感和濃郁的滋味。



當然不能錯過的還有「甜菜根扁豆濃湯」將新鮮甜菜根低溫爐烤6小時後，搭配橄欖油、有機椰子油、老薑、紅扁豆等食材拌炒，再添加小茴香粉、胡荽子粉、孜然粉、薑黃粉，注入高湯與台灣米燉煮成糊，調配成濃湯後再加入番茄泥，並以青蘋果丁、紅黃甜椒丁與多種香料點綴提味、最後澆淋椰漿上桌，馥郁芬芳。而說到餐酒，就不能錯過獨創吠陀行星系列調酒，雲川水月特別聘請具有亞洲50大酒吧Indulge、EAST END以及Liquid Art等知名酒吧經驗的張庭維（Chris）坐鎮，以歷史悠久的印度神話為背景，依照諸神、七大行星背後的故事為靈感，刻畫調飲風味、設計出首季系列調飲「吠陀行星」，包含7杯調酒與7杯無酒精的品項。其中，「黑暗中閃亮的髮飾」代表著月亮，其梵文名字為「因明亮而閃亮著」，選用具有木質調及高山茶香的合力山琴酒為基底，帶入淡淡馬告香氣，再加入無花果葉跟新鮮蒸餾的野薑花，讓明亮的酸值如同月光在口中繚繞。此外，「潔白的羽翼」所代表的木星，擁有亮麗的外表以及耀眼的一百對翅膀，代表了豐饒、富足與健康。張庭維運用茭白筍筍香與牛蒡回甘韻味，透過源源不絕的氣泡，呈現清爽甘甜，香氣不斷的輕盈樂趣，並以鷹嘴豆糖霜象徵木星背後的翅膀。而在在約130坪的室內外空間之中，雲川水月邀來於國內外得獎無數的新興團隊「李陳國際設計」操刀空間，特別於前院悉心打造四處饒富特色的裝置藝術，讓賓客從進入餐廳直到用餐的尾聲，都能透過感官覺知逐步與土地、自我、宇宙產生連結，為因世俗喧擾而繁雜的內心沉澱降噪。從花園步入用餐空間，雲川水月特別以天然石窟作為結構基礎，並透過現代侘寂風格演繹，藉此創造超越信仰藩籬、靈性寧靜的氛圍。「侘寂（Wabi-sabi）」為一種以接受短暫、不完美為核心的日本傳統美學，在日本的盆栽、庭院、茶道之中，都可以見到侘寂的體現。進屋後，下沉一階的沉降空間，刻劃出洞穴般的踏實與穩重，大量不對稱的弧線與拋物線式的帶狀光源，在層疊之間創造豐富的畫面，讓不同角落都可以看到由弧形交織而成的景緻。作為主視覺的米白色調，象徵雲川水月中的雲色，結合仿岩漆面，保留住歷史痕跡的溫潤與靜謐。

雲川水月Clavius 當代亞洲蔬食餐酒館

地址：台北市松山區富錦街120號

電話：週二至週四12:00-20:00；週五至週日12:00-00:00(每周一公休)

營業時間：02-2514-0356

座位席次：27席+包廂12席，共39席

訂位網址：https://lihi1.com/hOy0i

