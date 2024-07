不要再路過六張犁捷運站了!來捷運六張犁不能沒吃人氣咖哩飯,有許多夯店隱藏在巷弄內,都深受各自的推崇者喜愛,另外也聚集不少甜點、咖啡廳,這次窩客島一次整理了「9間六張犁站美食」,包括必吃咖喱飯排隊夯店、人氣甜點咖啡廳通通都先收口袋。





來到六張犁站一定要先吃「富士咖哩」,超濃郁咖哩醬搭配圓形半熟蛋一起吃超下飯,首推必點「雙拼咖哩」讓你一次吃到咖哩牛、豬肉兩種口味,另外「栗香料咖哩」、「休習日 Z Day Cafe」也都是咖哩控不能漏掉的咖哩夯店;如果想吃甜食的話,有50種配料可以選擇的「捌豆冰品」,傳統剉冰、豆花搭芝麻凍吃超過隱,還有入口即化的雪花冰夏天先吃一波。





捷運六張犁站美食推薦:休習日 Z Day Cafe

部落客 Rita旅食生活 造訪 休習日 Z Day Cafe 說:

第一眼就先被那好幾塊、粉粉嫩嫩的舒肥豬肉給迷住~還有這一個看來很濃郁的咖哩醬,與白色的米飯有著鮮明對比,另外也有附上一顆溏心蛋。<全文介紹>



#休習日 Z Day Cafe

地址:台北市大安區樂業街41巷2號

電話:02-2378-0602







捷運六張犁站美食推薦:栗・香料咖哩

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 栗・香料咖哩 說:

使用溫體豬梅花部位,吃起來口感超柔軟,朋友還很懷疑這是豬肉嗎?怎麼有牛肉的錯覺!咖哩醬比較濃稠一些,有點像乾咖哩,香料香氣偏重,還加了新鮮香菜一同燉煮,這款好好吃!<全文介紹>



#栗・香料咖哩

地址:台北市大安區嘉興街359號

電話:0961-225-299







捷運六張犁站美食推薦:富士咖哩FujiCurry

部落客 Elisa 造訪 富士咖哩FujiCurry 說:

第一次吃的時候因為選擇障礙索性直接點雙拼,白飯做成城牆的感覺很有趣,半熟蛋黃呈現橘紅色戳破後搭配咖哩醬汁堪稱絕品,富士咖哩的醬汁稠度不錯,吃起來是日系的蔬菜高湯熬煮帶點微辣很下飯<全文介紹>



#富士咖哩FujiCurry

地址:台北市大安區臥龍街137號

電話:02-2737-2903







捷運六張犁站美食推薦:井上禾食

部落客 麥的小窩 造訪 井上禾食 說:

喜歡生魚片多一點的,可以選「特上海鮮丼」,舖在碗緣旁的生魚片看起來好豐盛,讓人垂涎三尺,鮭魚捲成一朵花的造型還撒上鮭魚肉,吃起來可以嚐到不同層次的鮭魚風味<全文介紹>



#井上禾食

地址:台北市大安區樂業街72巷3號

電話:0922-799-649





捷運六張犁站美食推薦:陸角蛋包飯 The Six Omurice

部落客 neru.foodie 造訪 陸角蛋包飯 The Six Omurice 說:

販賣的品項很單純就是歐姆蛋飯/歐姆蛋丼飯,可以自己選擇要搭配的醬料~我覺得歐姆蛋飯比丼飯好吃很多🍳漢堡排肉汁十足🍔歐姆蛋加上奶油醬格外適<全文介紹>



#陸角蛋包飯 The Six Omurice

地址:台北市大安區和平東路三段228巷9號

電話:02-8732-5911







捷運六張犁站美食推薦:柑橘Shinn 鴨蔥

部落客 neru.foodie 造訪 柑橘Shinn 鴨蔥 說:

這次點的兩款拉麵都是附上豚叉燒2片+鴨叉燒4片肉量算是誠意十足😋豚叉燒相當大片且嫩口不過讓我更喜歡的是鴨叉燒🦆帶皮肉質Q彈有嚼勁搭配拉麵好有特色❤️湯頭的部分女性人氣有鮮明的柑橘香非常和諧清爽~<全文介紹>



#柑橘Shinn 鴨蔥

地址:台北市信義區嘉興街315號

電話:02-8732-0977







捷運六張犁站美食推薦:捌豆冰品

部落客 安妮 Anny 造訪 捌豆冰品 說:

雖然到處都有冰品店林立,但多達50種配料選擇的冰店少之又少,從水果、果乾、蜜地瓜到紅茶凍、芝麻凍、桂花凍等,保證讓你眼花撩亂,我最推薦特殊的蜜地瓜,和香氣豐郁的紅茶凍、桂花凍,無論是和刨冰、綿綿冰都很絕配!<全文介紹>



#捌豆冰品

地址:台北市信義區信安街145號1樓

電話:02-8732-8383







捷運六張犁站美食推薦:舒適圈 · Comfort Zone

部落客 Sunny 造訪 舒適圈 · Comfort Zone 說:

蛋糕則是恰到好處的濕潤綿密,帶有淡淡茶香,不濃烈但很和諧,搭配新鮮切片的綠葡萄,一邊吃一邊點頭讚賞的喜歡與好吃程度,絕對可以為了甜點多來幾次!<全文介紹>



#舒適圈 · Comfort Zone

地址:台北市大安區和平東路三段70巷底







捷運六張犁站美食推薦:Soloist! Cafe

部落客 Christine Chang 造訪 Soloist! Cafe 說:

造型像一座小山的抹茶蜜豆戚風蛋糕,蓬鬆的蛋糕體,溫潤的鮮奶油,微甜的蜜豆、淡淡的茶香,整體的清新風味。<全文介紹>



#Soloist! Cafe

地址:台北市大安區和平東路三段228巷23號號1樓

電話:02-2377-6911