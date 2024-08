金普頓大安酒店與韓國知名戶外裝備品牌 Helinox,聯手推出今夏最潮的「風格隱世露營 City Glamping」,吸引了眾多潮流人士和戶外愛好者。Helinox 是時尚 ICON GD 權志龍和亞洲潮流之神藤原浩等潮流界巨頭的合作夥伴,以其高品質和時尚設計廣受追捧。這次與金普頓大安酒店合作,將戶外潮流與世界級精品設計結合,為顧客帶來前所未有的住宿體驗。







這一次合作就是專門為了潮流迷和戶外愛好者打造,金普頓大安酒店特別展示了Helinox的多款聯名產品,包括 Helinox Chair One 與 Supreme, NEIGHBORHOOD, FRGMT 等潮流聯名款,房內更設有 Helinox 全球瘋搶的戰術系列行軍床帳與長凳,並搭配家居系列的咖啡桌與椅子。







並且,入住「風格隱世露營 City Glamping」的旅客還可獲得 Helinox Creative Center 首爾旗艦店限定紀念品,包括 Helinox 品牌玩偶、雪拉杯及海灘巾等台灣未販售的品項。這些獨特紀念品讓顧客能將 Helinox 的野營況味帶回家中,無論是在居家還是辦公場景,都能輕鬆切換到風格隱世露營模式,享受不一樣的生活方式。





金普頓大安總經理林原衛表示:「Helinox 挾帶的愜意野營況味與如恩設計研究室 Neri & Hu 的東方寫意設計完美融合,體現了我們酒店獨特的奢華住宿體驗。」此外,Urban Basecamp 創辦人暨 Helinox 台灣總代理 Patrick 和 Katherine 表示:「露營在日韓是從小培養的閒暇活動,已成為生活與文化的一部分。Helinox 將戶外與潮流文化完美結合,即便在台灣的濕熱天氣下,也能透過這次與金普頓大安的合作,將露營結合戶外、潮流與家居的豐富樣貌展示給台灣及世界。」



金普頓大安酒店也是台灣台北首屈一指的寵物友善酒店,帶著毛孩入住「風格隱世露營 City Glamping」不僅不加價,還提供 Helinox 寵物行軍床,讓毛孩也能潮趣入住。夏日假期有限,避開炎炎烈日,露營趣也能免去大包小包,讓全家大小都能在「風格隱世露營 City Glamping」輕鬆享受露營的時髦野趣。每房可容納兩位大人與六歲以下小孩,提供一個舒適且充滿樂趣的度假體驗。

入住日:2024/8/8-9/30。

房價 :$8,900/週日-周四 I $9,900/週五,週六含國定假日 9/17

訂房連結:

八月 https://kimptondaanhotel.com/CITY_GLAMPING

九月 https://kimptondaanhotel.com/CITY_GLAMPING_SEPTEMBER

內容:

入住:金普頓大安酒店 尊享大床房住宿一晚

Helinox 全台限量紀念品:Heli/Nox 造型玩偶(隨機贈一)、Helinox 海灘巾、露營雪拉杯(兩入)、環保購物袋、露營濕紙巾、聯名撲克牌、2024 品牌年曆、聯名原子筆(兩支)、Helinox 叢林之水(兩罐)、 Hello My Name is 魔鬼氈名牌。





開啟晨間活力 Morning Kick Start

每日7:00-10:30盡享咖啡、茶、溫豆漿與可頌



解饞吧 Munch Bar

每日14:00-17:00 精選零嘴與水果讓旅人解饞



品酩時光 Evening Social Hour

每日17:30-18:30 盡享紅白葡萄酒、氣泡酒、夏日調酒與米其林餐盤The Tavernist下酒小點



停車位乙位



寵物友善樂園 : 一房兩隻以下,所有類型萌寵不加價,另備Helinox 寵物行軍床.