這樣住才有高CP值！高雄試營運中的「天成逸旅-舶寓高雄」以其獨特的設計理念、優質服務吸引了許多飯店控的注目。同時飯店以「游港都 緻生活」為主題，完美融合海港和貨櫃元素、打造出具有新東方美學的純白優雅建築。為了讓更多旅客一起來高雄玩，即日起至8/31，訂房且12/19日前入住、可享雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含早餐則為3,432元起，高CP值優惠。







高雄人氣新旅宿「天成逸旅-舶寓高雄」擁有28間客房與套房，每間客房都延續貨櫃和港口意象，並結合新東方美學設計，提供舒適寬敞的住宿環境。客房內配備西班牙ROCA衛浴設施、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，並悉心準備義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品，落實環境永續。此外，飯店還提供全天候的自助洗衣服務和現代化健身房，讓旅客在享受旅程的同時也能感受到家的溫暖。







在飲食方面，天成逸旅-舶寓高雄表示目前早餐方面共有四款可以選擇，其中「在地豐味套餐」嚴選高雄飄香 50 年的南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯，體驗滿滿台式早餐。還有「人氣港都套餐」提供堪稱南霸天的丹丹漢堡經典早餐品項，燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕，再搭配在地老店老江紅茶牛奶，在地行家才懂得必吃早餐



還有「海港鮮粥套餐「鮮甜鮑魚干貝海鮮粥、手工肉包、紅燒肉，用傳統風味開啟一日美好早晨。此外「朝氣蔬食套餐(蛋奶素)」則是有洋芋蔬菜堡、芝麻鬆餅、優格、沙拉健康營養滿分。四款早餐預計會供應到8月底、也會依照現場主廚需求進行調整。



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天成逸旅-舶寓高雄 試營運優惠

優惠期間：即日起至 2024 年 08 月 31 日

優惠適用入住期間：即日起至 2024 年 12 月 19 日(特殊節日不適用)

客房優惠：雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含早餐每房每晚3,432元起，週日至週四連續入住兩晚6,688元起。

客房設施：每間客房配備西班牙ROCA衛浴設施、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。

自助洗衣與健身房：全天候自助洗衣服務和現代化健身房。



天成逸旅-舶寓高雄

官網：https://www.cosmos-oasis-voyage.com.tw

電話：07-216-3003

地址：高雄市前金區五福三路38號

