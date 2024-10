niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店迎來7週年,這次不僅全新裝修,還引進日本人氣配件品牌tiny nie yee及主打機能男裝的NUMERALS、日本人氣藝術家KINGJUN聯名,帶來更多樣化的購物選擇。內裝部分也加入了紐約經典食器品牌FISHS EDDY,從店內環境到商品布局,全部煥然一新。





為慶祝7週年及全新開幕,niko and ... 也推出多項限定優惠活動!自10月1日至10月13日,凡於忠孝旗艦店消費滿888元,即可獲得品牌紀念購物袋;會員消費滿3,800元以上,還能免費獲得.stA-mon法蘭絨保暖毛毯。此外,即日起至11/17期間,來店消費即可品嚐到與瑞士百年品牌阿華田聯名推出的三款獨家飲品,從阿華田雲朵咖啡、阿華田脆脆花生冰沙和鹹花生歐蕾,經典特調要喝到。





niko and … 迎接來台七週年,特別攜手日本人氣藝術家KINGJUN推出限量聯名系列,從搞怪風格的服飾到居家雜貨。於忠孝旗艦店限量開賣。這次聯名設計以KINGJUN的創意角色「蠢兔」、「BT」為主角,並特別加入七週年獨家角色「星際牛仔狗狗」與「時尚病毒花」,打造出趣味又個性的入侵派對主題,無論是男女皆適合的中性風格,還是超實用的雜貨商品,都充滿KINGJUN的獨特魅力。







這次聯名系列商品豐富多元,從撞色設計的多夾層斜背小包、療癒的QQ抱枕,到搞怪風格的玩偶衛生紙套,每一款都實用又獨特。而服飾部分更推出雙層編織針織毛衣、大學衛衣及絎縫夾克,搭配繽紛撞色Tee,讓你輕鬆駕馭KINGJUN的繽紛搞怪世界。值得一提的是,10/6前,忠孝旗艦店更將推出限時拍貼機邀你一起來合影賣萌。





niko and ... TAIPEI、阿華田聯名販售資訊

日本人氣配件品牌tiny nie yee首次登台,主打兼具實用性與時尚感的多功能配件,像是手機掛繩可作為包包背帶使用,吸引眾多女孩追捧。品牌近期還與日本美少女團體℃-ute成員鈴木愛理聯名推出限量托特包,這款單品只在忠孝旗艦店販售,滿足對日本流行文化的期待。此外,NUMERALS男裝系列注重機能與設計結合,推出多款透氣、輕盈的服飾,適合日常或戶外活動。而忠孝旗艦店更引進紐約經典食器品牌FISHS EDDY,以美式復古風格著稱,療癒的貓狗系列馬克杯、托盤等趣味商品,為日常生活增添更多愉快氛圍。推薦閱讀: 中山站新甜點快閃!眼睛可頌Creaminal「買杯子送夸頌冰」、新甜點「可麗頌」限量開賣。

販售期間:即日起至11月17日(日)

販售地點: niko and … TAIPEI旗艦店(台北市大安區忠孝東路四段142號1樓)

品項:

阿華田雲朵咖啡 120元

阿華田鹹花生歐蕾 110元

阿華田脆脆花生冰沙 140元



niko and ... TAIPEI忠孝旗艦店 7週年慶活動

活動期間:即日起至10月13日(日)

活動地點: niko and … TAIPEI旗艦店(台北市大安區忠孝東路四段142號1樓)