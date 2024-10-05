Creaminal再度引爆中山商圈！開幕不到半年的眼睛可頌Creaminal，首次受邀到誠品南西快閃，並帶來全新甜點「夸頌冰風暴」、「可麗頌」，還有多款「偷偷」IP周邊商品登場，一次滿足吃喝玩樂的需求。即日起至10/31快閃限定，更推出多項優惠，包括購買「假期聖代杯」即贈夸頌冰風暴，還可加購限定斜眼看湯匙，讓可頌控邊吃、邊收藏。







此次眼睛可頌Creaminal快閃店的焦點，莫過於全新推出的四款夸頌冰風暴！這些冰品使用法國高級乳品與優質香草，搭配多種創新口味，包括玫瑰荔枝、靜岡抹茶、屏東檸檬和法國栗子，每一款都層次豐富、口感細膩。此外，二伯的聯名款冰風暴更是以雲林好米製成的哈米花為特色，搭配濃郁的冰風暴口感，讓人難以抗拒。現場購買假期聖代杯除了免費送冰風暴，若想吃聯名款的話則是加購50元就能升級。







這次快閃店除了冰風暴外，Creaminal也帶來了全新甜點「可麗頌」，讓甜點愛好者有更多選擇。「可麗頌」結合了可麗露的外型與可頌的口感，每款都有滿滿的流心內餡，有台式鳳梨、靜岡抹茶、法法芙娜巧克力三款口味，是這次快閃店的另一大亮點，每日僅限量50顆。





Creaminal 誠品南西快閃店

快閃日期：即日起至2024/10/31

營業時間：平日11:00 - 22:00、假日11:00 - 22:30

地點：台北市南京西路14號一樓，誠品南西店



Creaminal 快閃店優惠活動

１、10/1-10/5 購買兩組冰風暴組合，即贈送Creaminal經典品牌鑰匙圈乙個(價值$120)。

２、10/6 - 10/10 每日前30名，購買兩組冰風暴組合，即可獲得經典品牌防水貼紙一張(價值$80)。

３、10/1 - 10/31 加入LINE或IG好友 送Creaminal圓形貼紙，數量有限，贈完為止，還可加碼抽獎試手氣。



Creaminal 快閃店品項

1、偷偷神情聖代杯$299 買杯送冰，可選一款冰風暴新口味。

10/1 - 15 供應玫瑰、抹茶口味，10/16 - 31 供應檸檬、栗子口味。

2、夸頌冰風暴 $190

3、斜眼看甜點湯匙 $129 購買冰風暴組合一組，就可以用$69加價購，買到甜點湯匙乙支。

4、二伯聯名Creaminal X hahababy夸頌冰風暴$230 外帶紙杯$230；外帶偷偷神情聖代杯$349。

5、霜淇淋紅茶 $120 加入一整隻的霜淇淋。

6、可麗頌 (單入) $110 鳳梨、抹茶、法芙娜巧克力。

7、可麗頌盒裝 (三入) $300 口味任選。