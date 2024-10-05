青山2店在通化街！挑戰青茶天花板的「青山-青茶專業製作」，於9/23首號店開幕就瞬間成為台北手搖飲話題店，這次不到半個月的時間悄悄在求職網站上曝光「青山 青茶專業製作」2店開到通化街。預計將在下週10/13正式開幕，開幕首日也將推出全品項5折優惠，讓大家不用揪人湊買一送一，最便宜只要13元就能喝到手搖茶。







以少見的仛寂風手搖飲為特色，手刷感的塗料呈現極簡美學，讓大家走過、路過都忍不住行注目禮。飲品部分主攻四款不同風格高山青茶，以春夏秋冬四季為發想，推出帶有梔子花香的春青、蜜香與木質堆疊的夏青、茶湯帶奶香的秋青，以及具有青草香氣的冬青，搶攻青茶天花板稱號。最便宜的純茶「綠水」則是只要25元就能喝到。







此外，還有無咖啡因、特調飲料、果茶等不同系列飲料選擇，其中咀嚼控最愛的配料部分首創帶有穀物焦糖香氣的「蕎麥珍珠」，以及古早味新配料「菜燕青茶」，獨特香氣和口感無論是和鮮奶茶、青茶搭配，都讓飲料控感到驚喜。另外，還推出特製蕎麥奶蓋飲料，亦是「青山-青茶專業製作」必喝嚐鮮款。





青山-青茶專業製作(大安通化店)

地址：台北市大安區通化街7號

開幕時間：預計2024年10月



青山-青茶專業製作(大安通化店)

試營運：2024/10/9-10/12

開幕日：2024/10/13

開幕優惠：

1、10/13 開幕首日，全品項5折。

2、10/14-10/16 全品項73折。



注意事項：開幕優惠僅限來店消費，每人限購六杯。