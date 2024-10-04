全家霜淇淋又推出新聯名口味！一直是全家人氣商品的「全家霜淇淋」，在今年秋天跨界和日本UCC聯手重磅推出「經典117咖啡霜淇淋」，以UCC經典117即溶咖啡為基底，帶來濃郁的咖啡風味。同時，再加碼推出三款全新飲品，包括清爽的「梔香烏龍茶」、半夜喝也不怕睡不著的無咖啡因「黃金醇麥奶茶」等，10/15前還可享第二件6折優惠。
全新推出的UCC聯名款「經典117咖啡霜淇淋」，將於10/5正式開賣，針對喜歡咖啡的成人設計，濃郁的UCC經典117即溶咖啡為基底，無論是單口味、還是和莊園牛奶霜淇淋混搭，都讓全家霜淇淋控忍不住吃一波。10/5至10/7期間，全家會員可享5支霜淇淋188元的限時快閃優惠，還可透過「隨買跨店取」功能，讓你隨時隨地享受咖啡與霜淇淋的雙重魅力。
FamiCollection秋季飲品也同步推出。首先是與百年茶莊德傳茶聯名「梔香烏龍茶」，以彰化花壇的梔子花製成，搭配烏龍茶的清香，冷壓萃取的工法保留了天然的花香與茶韻。另外，還有「黃金醇麥奶茶」與「濃醇馥芮白」兩款新品，前者選用黃金大麥製成，無咖啡因的奶茶讓更多人都能安心品嚐；後者則是深焙咖啡與奶香的完美結合，打造出絲滑醇厚的口感。即日起至10月15日，購買FamiCollection新品可享第二件6折優惠。
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全家、UCC經典117咖啡霜淇淋
開賣日：2024/10/5
售價：49元
品項：經典117咖啡霜淇淋、經典117咖啡+莊園牛奶霜淇淋
優惠：10/5-10/7隨買跨店取5支188元，會員限購乙組。兌換期限至114/1/10
全家 新飲料
品項：
梔香烏龍茶 55元
黃金醇麥奶茶 40元
濃醇馥芮白 40元
優惠：10/15前享第二件6折優惠