鶴茶樓挑戰最強紅茶飲料霸主！以茶為主打的鶴茶樓，近年來除了推出各種特色凍類配料，每每推出新凍類總是造成飲料控搶喝風潮。這次回歸本質，推出全新「紅鶴大吉嶺」系列，讓愛喝純茶系列的紅茶控能一嚐有著「紅茶中的香檳」美譽的大吉嶺紅茶。這次共推出純茶和水果特調茶3大新品，於10/4開賣首日推出任選第二杯半價優惠，最便宜20元就能再多一杯。
帶有輕盈茶感的「紅鶴大吉嶺」，中杯只要40元就能喝到紅茶中的香檳，就算是喝無糖茶也可以很順口。此外，還以「紅鶴大吉嶺」為基底推出兩款水果茶特調。首推清爽香甜的「紅蘋大吉嶺」，與新鮮蘋果完美融合，口感層次豐富，每一口都能感受到果香與茶香共舞的平衡。而「紅柚大吉嶺」則結合了紅茶的優雅與紅柚的清新酸甜。這兩款果茶將茶與水果巧妙交織，讓喜愛清新口感的你能感受到不同的味蕾碰撞。
為了慶祝新系列上市，鶴茶樓特別推出10/4一日限定快閃優惠，凡購買「紅鶴大吉嶺」、「紅蘋大吉嶺」或「紅柚大吉嶺」新品，即可享第二杯半價優惠。活動期間僅限店內購買，每人限購兩組，這是一個不容錯過的機會，趕緊帶上朋友一起來體驗這款秋日限定的紅茶魅力，享受充滿層次與回甘的飲品。
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鶴茶樓 紅鶴大吉嶺系列
品項、售價：
紅鶴大吉嶺 M$40 L$45
紅蘋大吉嶺 M$55 L$65
紅柚大吉嶺 M$55 L$65
鶴茶樓 紅鶴大吉嶺系列 第二杯半價
活動日：2024/10/4(五)
活動品項：紅鶴大吉嶺、紅蘋大吉嶺、紅柚大吉嶺
優惠說明：以上三杯任搭，享第二杯半價。
注意事項：
1、每人限購兩組。
2、限來店，外送/電話訂不適用。
3、價低者半價，結帳四捨五入計。