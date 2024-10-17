早午餐貳樓的手搖杯品牌「貳虎OFFTEA」，主打療癒飲料、搭配邪惡炸物，尤其招牌「燕麥炸雞排」一開賣就在社群討論度超高。這次貳虎攜手歐洲街頭藝術家LUGOSIS & STRATO，推出全新聯名包裝和楊桃系列飲品，把台灣位與潮流藝術的完美結合。飲品喝「復刻楊桃焙烏龍、土鳳梨史萊姆」，連這次聯名的藝術家都邊畫邊喝。



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貳虎OFFTEA這次聯手歐洲新銳街頭藝術家LUGOSIS & STRATO，推出聯名包裝，以街頭藝術設計結合台灣手搖飲文化，讓每一杯飲料超潮。藝術家們將代表性的卡通角色、以及對東方的印象「龍」的元素融入設計中，推出兩款限定杯身、兩款飲料封膜，以及雙面的炸物袋，搭配貳虎品牌亮黃色，讓人拍照打卡都超吸睛。







配合聯名活動，貳虎OFFTEA同步推出了台味楊桃系列飲品，包含經典清爽的「復刻楊桃焙烏龍」，另一款「復刻楊桃烏龍凍飲」則是加入全新配料「土鳳梨史萊姆」，頂配版「老鹽楊桃爽Ｑ飲」則是土鳳梨史萊姆、蜂蜜珍珠雙重配料，打造最台的咀嚼系手搖杯。此外，也以超人氣「燕麥炸雞排」做延伸，推出新品「麥炸蔥油餅」，整塊圓形蔥油餅搭配燕麥麵衣酥炸，致敬台味酒家菜。





貳虎聯名LUGOSIS & STRATO 新品資訊

為了慶祝此次聯名與新品上市，貳虎OFFTEA推出限時折扣活動，凡在10月17日至23日加入LINE好友，即可獲得楊桃系列飲品折價券，享「楊桃系新品」折10元優惠。此外，購買任一飲品還能免費加購「土鳳梨史萊姆凍」。此外，藝術家LUGOSIS & STRATO的作品不只在內湖AKA Automotive Arts展出，在貳虎、貳樓中山門市，以及西門町街頭，也能捕捉到最潮打卡點。

復刻楊桃焙烏龍：50元

復刻楊桃烏龍凍飲：60元

老鹽楊桃爽Q飲：60元

麥炸蔥油餅：75元



貳虎 新品優惠資訊

1、新品楊桃系折價券限時搶用

活動期間：2024/10/17(四)至2024/10/23(三)

活動辦法：活動期間內加入貳LINE好友即可領取優惠券，折抵「楊桃系」新品10元。



2、史萊姆凍嚐鮮券

活動期間：2024/10/17(四)至2024/10/23(三)

活動辦法：活動期間內加入貳LINE好友即可領取優惠券，憑本券購買任一飲料即可免費加「土鳳梨史萊姆凍」乙次。