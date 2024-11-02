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四人同行吃到飽折1111元！火鍋版饗食天堂「小福利麻辣鍋」雙11優惠，身分證有1111現折1111元。

文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：小福利麻辣鍋 人氣：459
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編輯 張人尹

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被粉絲稱為「火鍋版饗食天堂」小福利麻辣鍋，除了鴛鴦鍋無限吃之外，還有蔬食、熱食、甜點無限取用，就讓人吃火鍋超過癮。這次隨著天氣轉冷，「小福利麻辣鍋」特別為粉絲們準備了雙11「鍋物節」活動，，只要身分證號有1111的粉絲，最高現折1111元，火鍋控通通約吃。

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小福利麻辣鍋中茂店 現切肉品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 自助吧 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了迎接雙11，「小福利麻辣鍋」帶給粉絲們超狂「鍋物節」折扣驚喜，從11月11日起至11月15日，只要身分證中有四個「1」，四人同行即可享受單筆消費折抵1111元的優惠。即使身分證中只有三個1，也能享兩人同行折抵111元，幫粉絲省一波。
小福利麻辣鍋中茂店 自助吧 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋中茂店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次「小福利麻辣鍋」秋冬全新推出「Chill迺夜市」主題新菜，讓粉絲們在享受麻辣鍋之餘，也能品嚐到台灣夜市的經典美味。這次的新菜包括炸得香酥的「迷你營養三明治」、清脆爽口的「台式經典鹹水雞」，以及鹹甜交織的「芋泥肉鬆一起丸」等美食，飲品有懷舊又回甘的「楊桃汁」及「牛奶花生仁湯」，趁雙11優惠吃起來剛剛好。
小福利麻辣鍋 雙11優惠 鍋物節 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
小福利麻辣鍋 雙11優惠 鍋物節 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



 

小福利麻辣鍋 雙11優惠 鍋物節

活動期間：2024/11/11-11/15
活動方式：
每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元。
每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。

 

 

 

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