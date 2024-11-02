被粉絲稱為「火鍋版饗食天堂」小福利麻辣鍋，除了鴛鴦鍋無限吃之外，還有蔬食、熱食、甜點無限取用，就讓人吃火鍋超過癮。這次隨著天氣轉冷，「小福利麻辣鍋」特別為粉絲們準備了雙11「鍋物節」活動，，只要身分證號有1111的粉絲，最高現折1111元，火鍋控通通約吃。



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為了迎接雙11，「小福利麻辣鍋」帶給粉絲們超狂「鍋物節」折扣驚喜，從11月11日起至11月15日，只要身分證中有四個「1」，四人同行即可享受單筆消費折抵1111元的優惠。即使身分證中只有三個1，也能享兩人同行折抵111元，幫粉絲省一波。







這次「小福利麻辣鍋」秋冬全新推出「Chill迺夜市」主題新菜，讓粉絲們在享受麻辣鍋之餘，也能品嚐到台灣夜市的經典美味。這次的新菜包括炸得香酥的「迷你營養三明治」、清脆爽口的「台式經典鹹水雞」，以及鹹甜交織的「芋泥肉鬆一起丸」等美食，飲品有懷舊又回甘的「楊桃汁」及「牛奶花生仁湯」，趁雙11優惠吃起來剛剛好。





小福利麻辣鍋 雙11優惠 鍋物節

活動期間：2024/11/11-11/15

活動方式：

每四人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元。

每兩人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。