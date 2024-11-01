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拿坡里炸雞新名字三商炸雞！被披薩耽誤的炸雞店「三商炸雞」買一送一連吃19天。

文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商炸雞 人氣：1,501
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編輯 張人尹

編輯 張人尹

被披薩耽誤的炸雞店「拿坡里炸雞」從披薩店獨立出來之後，11/1起正式換上新名字「三商炸雞」，打造全新的品牌形象，重點是炸雞控能吃到更多樣化的炸雞餐點選擇，還有連續19天「炸雞桶買一送一」限量優惠，無論是老顧客還是新粉絲，這波優惠都超欠吃。

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三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

三商集團旗下「拿坡里炸雞專賣店」全台12家門市同步更名為「三商炸雞」，並且以「現點現炸」為原則，延續以往的高人氣義式炸雞、脆皮炸雞，以及療癒炸物薯第一、炸蔬菜、無骨雞塊等點心，更推出新品「蔥香蒜辣雞柳條」，帶有蒜香與微辣的獨特風味，嚐鮮價只要$99元就能開吃。
三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

配合新品牌登場，全台「三商炸雞」特別自即日起至11/19，連續19天推出買一送一優惠，買一桶「6塊炸雞桶」就送一桶「6塊咔啦腿排桶」，等於只要買333元即可享有12塊炸雞，平均每塊不到28元，炸雞控這波優惠一定要先跟上。
三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
三商炸雞 開幕優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

三商炸雞 開幕優惠

活動期間：2024/11/1-11/19
活動內容：
1、買一桶「6塊炸雞桶」就送一桶「6塊咔啦腿排桶」。
2、「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價$99（原價$149）。

 

 

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