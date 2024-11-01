摩斯新周邊可愛！摩斯漢堡本次別與農業部林業署合作，推出全新「MOS Café好朋友系列」集結台灣6個瀕危動物「石虎、台灣黑熊、穿山甲、山麻雀、台灣水獺、台灣狐蝠」推出萌系周邊小物，此外還有冬天必吃的療癒系北海道新品系列，讓粉絲又有理由衝摩斯。



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MOS Café在11月1日起推出全新升級「摩斯咖啡」與「拿鐵咖啡」，使用100%雨林聯盟認證咖啡豆。此外更攜手農業部林業署，推出「MOS Café好朋友系列」周邊小物活動，11/1起買咖啡送防水貼紙，11/18起推出「兩用帆布袋、絨毛吊飾盲盒」加價購活動，把可愛的石虎、台灣黑熊通通帶回家。





在餐點的部分，摩斯漢堡引以北海道美食為主題，推出「北海道鮭魚珍珠堡」和「北海道起司牛肉堡」兩款西品。其中，「北海道鮭魚珍珠堡」把摩斯經典魚堡升級，使用北海道鮭魚魚排油炸至酥脆，搭配鮮翠青花菜和奶香濃郁的白醬。11月1日登場的「北海道起司牛肉堡」，則嚴選和牛與草飼牛製成漢堡排，加上濃厚北海道起司及特調醬料，每口都散發出濃厚奶香和和牛特有的甘甜肉汁，讓粉絲在台灣就能感受北海道原味。





飲品系列則有「黑芝麻拿鐵咖啡、黑芝麻奶茶」打造療癒享受。除此之外，超療癒點心可樂餅系列，更推出秋冬專屬的新口味「干貝白醬可樂餅」，特別使用日本干貝，搭配細緻滑順白醬，裹上麵衣後酥炸至金黃酥脆，打造最療癒奶香。現在點套餐加購「干貝白醬可樂餅」還可享35元優惠價，吃到餐絕對要加起來。





摩斯漢堡 新品資訊

北海道鮭魚珍珠堡：115元

北海道起司牛肉堡：110元

干貝白醬可樂餅：40元

黑芝麻拿鐵咖啡：80元

黑芝麻奶茶：70元