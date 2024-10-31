巧克力控整盤掃貨！Mister Donut 20週年特別與本土金牌品牌「Cona‘s妮娜巧克力」聯手，推出14款可可季甜甜圈、可可飲品。這次不僅回歸經典可可風味，更結合紅玉紅茶、百香果等在地特色，讓甜甜圈層次更豐富。11月1日起還有甜甜圈買5送2、買6送3、飲品買1送1等優惠，巧克力控趁機吃一波。



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Mister Donut與「Cona‘s妮娜巧克力」合作，延伸妮娜巧克力使用台灣在地食材的風格，推出5款聯名甜甜圈，包括「雙莓巧蘭奇、紅玉巧克力波堤、百香果巧蘭奇」等，除了有茶香、果香之外，並以杏仁角、紅玉碎及跳跳糖等點綴，增添的風味層次。







此外，聯名限定款還有大人系的「Cona‘s榛果巧克力波堤」以濃巧克力波堤剖半並擠滿苦甜可可餡及榛果餡，另一款「Cona‘s生可可夾心巧貝」則在巧克力巧貝內餡注入滿滿苦甜可可餡、並且撒上特選可可糖粉，模擬生可可的濃郁口感風味。本次聯名也推出兩款限定飲品「Cona‘s繽紛棉花糖可可、Cona‘s雪降跳跳糖可可」，無論是熱可可、或是可可奶蓋，秋冬喝起來都超療癒。





Mister Donut Ｘ Cona‘s妮娜巧克力 聯名活動

不只聯名款，Mister Donut 20週年也推出特別版巧克力甜甜圈，共推出7款新品，讓巧克力控一次滿足。「雙料巧克力波堤」撒上濃厚可可碎粒豆，還有棉花糖版的「棉花糖巧克力波堤」，以及「脆脆巧克力波堤」都讓人食指大動。不僅如此，還有「咖啡巧克力波堤」及「鹽焦糖巧克力波堤」，一口就感受到不同風味的成熟大人味，每款甜甜圈都是為粉絲們量身打造的秋冬甜點選擇。配合新品上市，Mister Donut推出多重優惠活動，11/01起活動首三日購買可可季商品享有買5送2或買6送3，且消費滿500元加送紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝乙盒。同時，買現做飲品還有買1送1，再送夢想城堡觀光工廠門票，讓粉絲不僅能盡情享用巧克力美味，還能直接去巧克力工廠朝聖。

開賣日期：2024/11/1(五)起，期間限定，售完為止

品項及價格：

Cona‘s生可可夾心巧貝：79元

Cona‘s榛果巧克力波堤：79元

Cona‘s紅玉巧克力波堤：79元

Cona‘s雙莓巧蘭奇：79元

Cona‘s百香果巧蘭奇：79元

雙料巧克力波堤：48元

棉花糖巧克力波堤：50元

脆脆巧克力波堤：48元

咖啡巧克力波堤：50元

鹽焦糖巧克力波堤：42元

濃巧克力派：55元

可可黃金圈：48元

Cona‘s繽紛棉花糖可可（飲品）：109元

Cona‘s雪降跳跳糖可可（飲品）：109元



Mister Donut 可可季買5送2、買6送3優惠

活動期間：2024/11/1(五)~2024/11/3(日)

活動方式：活動期間挑選七或九個甜甜圈，需含一款指定商品，其中兩個或三個由Mister Donut招待。

注意事項：

指定商品為 Cona's紅玉巧克力波堤、Cona's榛果巧克力波堤、Cona's生可可夾心巧貝、Cona's雙莓巧蘭奇Cona's百香果巧蘭奇、雙料巧克力波堤、可可黃金圈、咖啡巧克力波堤、鹽焦糖巧克力波堤、脆脆巧克力波堤、濃巧克力派、棉花糖巧克力波堤、北海道雙色乳酪瑪芬。



Mister Donut 滿額贈巧克力優惠

活動期間：2024/11/1(五)起至送完為止。

活動方式：活動期間單筆消費滿500元(含500元)，含一款可可季聯名商品，免費贈送Cona‘s妮娜巧克力品牌得獎產品紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝乙盒(價值249元)。



Mister Donut 飲品買1送1優惠

活動期間：2024/11/1(五)~ 2024/12/1(日)。

活動方式：活動期間購買可可季聯名現做飲品可享買1送1優惠。



Mister Donut 買飲品贈門票優惠

活動期間：2024/11/1(五)起至送完為止。

活動方式：活動期間購買可可季聯名現做飲品贈Cona's妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票免費兌換券(價值220元)。



詳細活動規範及供應情形，依 Mister Donut 官方公告為準。