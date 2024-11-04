炸雞控、披薩控都衝！達美樂這次特別聯名超夯韓式炸雞「起家雞」，把韓式炸雞、韓式年糕通通放上披薩，推出聯名限定版「韓風半半披薩」結合了西式的香濃起司與韓式經典的炸雞，粉絲們一次都能滿足。這次配合半半披薩上市，還有新品限定半價優惠，速食控手刀先朝聖。



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達美樂X起家雞聯名新品「韓風半半披薩」，披薩一半是起家雞招牌洋釀炸雞配上起家雞的招牌醬汁，另一半則是用台灣稻米製成的韓式年糕，搭配杏鮑菇、洋蔥和玉米，淋上經典年糕醬，再加上100%莫札瑞拉起司烘烤而成，讓每一口都超韓。





除了披薩外，達美樂還推出多款韓式副食點心，從濃郁的頂級洋釀地瓜薯條，到照燒、勁辣口味韓風三角飯糰還有頂級洋釀起司火腿烤薯泥，搭韓式炸雞披薩剛剛好。配合新品上市，達美樂還推出了優惠活動，即日起新品「韓風半半披薩」外帶大披薩半價一個只要380元，還有超高CP值「韓風大套餐」629元搭配3款副食。此外，只要到達美樂的官方粉絲團參加留言活動，還有機會抽中免費的大披薩券，速食控很有理由吃起來。







達美樂X起家雞 聯名新品

活動期間：2024/11/04起

品項及價格：

韓風半半大披薩：760元，外帶半價優惠380元

韓式年糕大披薩：720元，外帶半價優惠360元

頂級洋釀辣雞大披薩：840元，外帶半價優惠420元

頂級洋釀地瓜薯條：95元

韓風三角飯糰(照燒/勁辣) ：109元（一份2顆）

頂級洋釀起司火腿烤薯泥：179元