日本人氣咖啡廳「椿屋珈琲」與「Ducky Duck」在2024年10月28日推出全新限定商品「沖繩ちゅら戀紅地瓜熊貓泡芙」！為了紀念大熊貓首次來日的歷史時刻，特別以沖繩特產「沖繩ちゅら戀紅地瓜」為主角，打造出這款超可愛的期間限定甜點。







熊貓泡芙「沖繩ちゅら戀紅地瓜」風味登場

熊貓泡芙系列一直是店內最受歡迎的招牌甜點，每一顆泡芙上都有著獨特可愛的熊貓表情，由甜點師傅親手繪製，讓人光是挑選就充滿樂趣！





這次新推出的「沖繩ちゅら戀紅地瓜熊貓泡芙」，特別選用色澤鮮豔的沖繩紅地瓜製成綿密地瓜泥，搭配香濃卡士達醬，打造出層次豐富的美味。鬆軟的泡芙皮中，藏著讓人驚喜的雙重內餡，絕對能征服每位甜點控的味蕾！





想要品嚐最新鮮美味的熊貓泡芙嗎？位於五反田東急廣場的椿屋珈琲本店，以及綾瀬的Ducky Duck門市，都有提供現場烘烤的泡芙！酥脆的泡芙外皮散發誘人香氣，搭配綿密滑順的內餡，讓你能夠享受到最完美的口感。





除了期間限定的紅地瓜口味，店內經典款熊貓泡芙同樣不容錯過。每一顆都有著不同的表情，彷彿在向你說「把我帶回家吧！」如此療癒的甜點，不論是自己享用還是送禮都超適合！







沖縄県産 ちゅら恋紅のパンダシュークリーム

販售期間：2024年10月28日～11月30日

售價：450日幣(含稅)

販售店舖：

椿屋珈琲 五反田東急スクエア店

椿屋珈琲 アトレ大森店

ダッキーダック 綾瀬店