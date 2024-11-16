「2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔」於11/15在南港展覽館一館精彩揭幕，吸引了全台頂尖烘焙選手參與角逐。本屆大賽邁入第五屆，是目前全台規模最大且與國際接軌的烘焙比賽，由統一集團旗下統一麵粉與統清股份有限公司聯合高雄市台灣麵包大使協會共同主辦，並由法國在台協會、世界麵包大使協會等單位協辦。經過8.5小時的高難度挑戰，決賽結果於今日下午揭曉，冠軍由張世彬以零失誤的完美表現奪得，展現了台灣麵包工藝的最高水平。



▲▼台灣烘焙大賽冠軍揭曉！一之軒張世彬奪冠 健康與創意引領烘焙新時代。 / WalkerLand窩客島整理提供





本屆比賽匯聚了四位國內頂尖選手，他們分別來自福市企業的一哥王宗睿、一之軒的張世彬、丰里烘焙坊的黃鈺翔及A-Lun烘焙坊的詹玠倫。每位選手搭配一位學生助手，共同在限時內完成19款麵包作品，其中包括一座高度至少80公分的立體藝術麵包，充分展現了台灣烘焙師的創意與技藝。比賽現場不僅有激烈的競爭氛圍，選手們各自融合了台灣特色與健康元素，帶來令人驚豔的烘焙創作，整場比賽宛如烘焙界的「廚神大對決」。



最終，張世彬憑藉其出色的技術及流暢的工作節奏奪得冠軍，助手張秉森也以精準的表現榮獲「最佳助手獎」。張世彬的得獎作品結合台灣水果及高纖粉等健康食材，打造出風味獨特且極具營養價值的麵包，成功贏得評審團青睞。亞軍黃鈺翔則以豐富的創意與細膩的技術獲得「最佳人氣獎」的雙料殊榮。季軍由王宗睿摘得，並同時贏得「最佳營養麵包獎」，其創作充分體現了現代健康烘焙的理念與趨勢。



▲▼匯聚了四位國內頂尖選手，他們分別來自福市企業的一哥王宗睿、一之軒的張世彬、丰里烘焙坊的黃鈺翔及A-Lun烘焙坊的詹玠倫。每位選手搭配一位學生助手，共同在限時內完成19款麵包作品 / WalkerLand窩客島整理提供





本屆比賽另一亮點是以「運動」為主題的藝術麵包項目，選手們透過麵包雕塑展現奧運精神之美，作品主題涵蓋棒球、滑板、田徑等運動項目，細膩捕捉了動態美學與活力神韻。這些藝術麵包不僅考驗選手的技術，更是一場結合創意與工藝的視覺盛宴。法國評審MOF Patrick Ferrand表示，本屆四強選手的作品皆達到國際比賽水準，尤其冠軍作品的台灣特色麵包，其風味與口感令人難忘，展現了頂尖技術與文化結合的獨特魅力。





值得一提的是，今年比賽特別響應法國「Respectus Panis®尊重麵包」運動，推動傳統手工技術的復興，強調使用天然食材與健康理念。選手們在健康麵包項目中發揮創意，運用紅藜、枸杞及豆類等健康食材，搭配統一超纖專用粉製作出高纖高蛋白的麵包作品。此外，以健康麵包為基底設計的創意三明治也令人耳目一新，包括水梨配川味椒麻雞、鷹嘴豆配豆皮等創新搭配，帶來健康與美味兼具的全新體驗。



統一集團烘焙技術總監文世成表示，UniBread烘焙王麵包大賽不僅是台灣最具影響力的烘焙比賽，也是本地烘焙人才通往國際舞台的重要橋樑。他特別提到，自比賽與MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽接軌以來，歷屆冠軍都為台灣贏得傑出的國際成績，期望本屆冠軍也能延續這份榮耀。



為深化台灣烘焙與國際的連結，今年賽事更首次舉辦國際講習會，於11/16至11/18一連三天在南港展覽館舉行，邀請多位國際頂尖烘焙師進行技術示範與交流，包括法國MOF Patrick Ferrand、世界麵包大賽法國隊教練Christophe Berteau，以及2021年世界麵包大賽冠軍谷口佳典等，預計吸引大批烘焙業界人士參與。賽後三天，四強選手的精彩作品也將在南港展覽館原比賽場地公開展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿創意與技術的傑作，共同見證UniBread烘焙王麵包大賽的輝煌成果。



▲今年比賽特別響應法國「Respectus Panis®尊重麵包」運動，推動傳統手工技術的復興，強調使用天然食材與健康理念。 / WalkerLand窩客島整理提供







2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨 MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔

賽事結果公布



冠軍 張世彬/助手：陳秉森

亞軍 黃鈺翔/助手：林婕穎

季軍 王宗睿/助手：蔡期擇

最佳助手獎 陳秉森

最佳營養麵包獎 王宗睿 / 蔡期擇

最佳人氣獎 黃鈺翔 / 林婕穎