台北也有脆皮肉圓！不用特地跑到彰化，信義區的「家家脆皮肉圓」就能讓你大快朵頤。隱身瑠公國中旁的小攤，主打「脆皮肉圓」、「酥炸臭豆腐」和「蚵仔大腸麵線」等傳統小吃；不論是「ㄎㄠㄎㄠ」作響的脆皮肉圓，還是外酥內嫩的臭豆腐，都讓人吃完忍不住再來一份。



▲信義區美食推薦「家家脆皮肉圓」菜單 / WalkerLand窩客島整理提供



「家家脆皮肉圓」靠近瑠公國中，位置有些隱秘，距離最近的捷運站是後山埤站，不過仍有些距離；建議搭公車或自行開車前往更為方便。攤位裝飾簡樸，但懸掛的大綠色看板與紅布條上的「臭豆腐」字樣引人注目。老闆娘一人獨挑大樑，點餐迅速，整個攤位散發濃濃的人情味。



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▲信義區美食推薦「家家脆皮肉圓」菜單 / WalkerLand窩客島整理提供



「彰化脆皮肉圓」是店內招牌，外皮炸得酥脆金黃，一口咬下「ㄎㄠㄎㄠ」作響，內層卻保留了軟Q的彈性。肉餡選用筍丁搭配肥瘦適中的豬肉，五香調味香氣四溢，配上特調的蒜泥、肉圓醬，鹹甜交織，每一口都讓人回味無窮。如果選擇外帶，老闆娘還會特別貼心的將醬料與肉圓分開，以保持肉圓皮的酥脆。



▲信義區美食推薦「家家脆皮肉圓」菜單 / WalkerLand窩客島整理提供



「家家脆皮肉圓」雖然隱身巷弄間，卻蘊藏著小吃的經典味道。無論是炸得酥脆的肉圓、外酥內嫩的臭豆腐，還是濃香的麵線，都帶著濃濃的家鄉風味。如果大家也想在台北吃到彰化特有的脆皮肉圓，不妨來一趟「家家脆皮肉圓」，用味蕾探索巷弄間的幸福滋味吧。



▲信義區美食推薦「家家脆皮肉圓」菜單 / WalkerLand窩客島整理提供



信義區美食推薦 家家脆皮肉圓

地址：台北市信義區福德街221巷2弄2號

營業時間：11:00–19:00；週一公休