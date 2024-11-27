信義區、饒河夜市也能吃到脆皮肉圓！台北小吃「冠捷脆皮黃金肉圓」以兩次反覆酥炸的製作方式，打造出金黃酥脆的外皮，於在地打出名號。這種外表脆口，又能吃到肉圓Q彈口感的滋味，大家怎麼能不來吃吃看呢？而這邊菜單也相當多元，除了脆皮肉圓還有湯包、臭豆腐等選項，現在就趕緊來看看吧。
▲▼信義區、饒河夜市也能吃到脆皮肉圓 / WalkerLand窩客島整理提供
想在台北品嘗正宗脆皮肉圓，這家「冠捷脆皮黃金肉圓」絕對是不可錯過的選擇！店家目前在台北有兩間分店，分別位於松山和信義，這次探訪的是靠近福德街的信義店。店面空間雖然不精緻，內用桌街擺在騎樓上，不過外帶和外送的顧客仍絡繹不絕。
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▲▼想在台北品嘗正宗脆皮肉圓，「冠捷脆皮黃金肉圓」不可錯過 / WalkerLand窩客島整理提供
來這邊不能錯過脆皮肉圓！「冠捷脆皮黃金肉圓」以兩次反覆酥炸的製作方式，將外皮酥炸金黃酥脆，而內餡則是香氣十足的大塊原肉，甜鹹比例拿捏恰到好處，淋上傳統米醬，吃起來更加過癮。除了原味之外，這邊也有紅糟可以選擇，味道相對較濃郁，且帶有酒香，非常適合喜愛重口味的饕客。
▲「冠捷脆皮黃金肉圓」以兩次反覆酥炸的製作方式，將外皮酥炸金黃酥脆 / WalkerLand窩客島整理
這邊菜單除了脆皮肉圓之外，也有包括麵線、臭豆腐、湯包，以及清蒸肉圓等，選擇相當多元。所以說台北的朋友們，不管是想要嚐鮮吃吃看不一樣的肉圓，還是本身就是脆皮肉圓的愛好者，無論選擇信義店或饒河夜市分店，大家不妨都能將這家店列入清單，一起體驗不一樣的滋味吧。
▲「冠捷脆皮黃金肉圓」菜單除了脆皮肉圓之外，也有麵線、臭豆腐與清蒸肉圓 / WalkerLand窩客島整理
信義區小吃 冠捷脆皮黃金肉圓
地址：台北市信義區林口街4之2號
營業時間：15:30–00:00；週二公休
饒河夜市 冠捷脆皮黃金肉圓
地址：台北市松山區八德路四段679號
營業時間：08:30–21:00；週二公休