信義區、饒河夜市也能吃到脆皮肉圓！台北小吃「冠捷脆皮黃金肉圓」以兩次反覆酥炸的製作方式，打造出金黃酥脆的外皮，於在地打出名號。這種外表脆口，又能吃到肉圓Q彈口感的滋味，大家怎麼能不來吃吃看呢？而這邊菜單也相當多元，除了脆皮肉圓還有湯包、臭豆腐等選項，現在就趕緊來看看吧。



▲▼信義區、饒河夜市也能吃到脆皮肉圓 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​



信義區小吃 冠捷脆皮黃金肉圓

地址：台北市信義區林口街4之2號

營業時間：15:30–00:00；週二公休

饒河夜市 冠捷脆皮黃金肉圓

地址：台北市松山區八德路四段679號

營業時間：08:30–21:00；週二公休