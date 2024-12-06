85度C強勢攜手超獵奇IP「變種吉娃娃」，醜萌系吉娃娃變身成全新蛋糕，在蛋糕裡附上吉娃娃爆眼公仔、吉娃娃書籤等小物，吃完就能變成收藏，同步還有聯名限定版蛋糕盒、飲料杯等限定包裝，通通在12/5起限量開賣，粉絲們一定要朝聖。



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▲▼85度C攜手「變種吉娃娃」推出聯名蛋糕 聯名包裝 / 85˚C提供、WalkerLand窩客島整理



85˚C Ｘ變種吉娃娃聯名商品資訊

風靡全台的「變種吉娃娃」這次再度攜手85˚C，推出全新蛋糕系列，吸引眾多粉絲期待。其中包含「吉爆樂園」整模蛋糕，除了可愛的吉娃娃插卡之外，中間還有一個吉娃娃紓壓公仔，能手捏爆眼、也可以掛繩當成吊飾鑰匙圈。另一款小蛋糕「超派吉娃娃」上面的火箭吉娃娃插牌可以變身書籤，兼具實用與收藏價值。▲▼85度C「變種吉娃娃」聯名蛋糕推薦 / 85˚C提供、WalkerLand窩客島整理此外，本次聯名還有一款「愛上吉娃娃」草莓與香草慕斯結合荔枝玫瑰Q凍。本次聯名新品都搭配變種吉娃娃插畫的繽紛蛋糕盒，並同步推出吉娃娃飲料杯，喝85度C的咖啡、奶茶也能拍可愛打卡照，本次聯名活動自12/5起正式登場，粉絲們通通買起來、拍起來。▲▼85度C「變種吉娃娃」聯名蛋糕盒及聯名杯 / 85˚C提供、WalkerLand窩客島整理

變種吉娃娃-吉爆樂園 造型蛋糕：590元

變種吉娃娃-超派吉娃娃 小蛋糕：78元

變種吉娃娃-愛上吉娃娃 小蛋糕：78元