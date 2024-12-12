就在雙12優惠日的到來，台灣、全球各地的社群平台，及人工智能ChatGPT，都相繼當機無法正常使用。最早在今日(12/12)凌晨時臉書母公司Meta發生了全球大當機，讓許多正在使用臉書、IG、Threads的用戶，不直接被踢出，就是無法瀏覽。



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▲臉書母公司Meta發生了全球大當機 / WalkerLand窩客島編輯 陳詠琪 拍攝



而就在同日，台灣時間7時30分左右，ChatGPT發生全球大當機，只看到兩行字「ChatGPT is currently unavailable. Status: Identified - We have identified the issue and are working to roll out a fix.」。用戶透過各裝置都無法連上網，出現連接錯誤的訊息。讓許多用戶直接上社群平台X、抱怨，「好啦！看來AI進化到會自己休假了」、「ChatGPT當機我都忘記要怎麼工作了。」截稿前，目前臉書母公司Meta旗下社群平台，都可正常使用，ChatGPT仍在當機。



▲ChatGPT發生全球大當機 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝