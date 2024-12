就在雙12優惠日的到來,台灣、全球各地的社群平台,及人工智能ChatGPT,都相繼當機無法正常使用。最早在今日(12/12)凌晨時臉書母公司Meta發生了全球大當機,讓許多正在使用臉書、IG、Threads的用戶,不直接被踢出,就是無法瀏覽。



▲臉書母公司Meta發生了全球大當機 / WalkerLand窩客島編輯 陳詠琪 拍攝



而就在同日,台灣時間7時30分左右,ChatGPT發生全球大當機,只看到兩行字「ChatGPT is currently unavailable. Status: Identified - We have identified the issue and are working to roll out a fix.」。用戶透過各裝置都無法連上網,出現連接錯誤的訊息。讓許多用戶直接上社群平台X、抱怨,「好啦!看來AI進化到會自己休假了」、「ChatGPT當機我都忘記要怎麼工作了。」截稿前,目前臉書母公司Meta旗下社群平台,都可正常使用,ChatGPT仍在當機。



▲ChatGPT發生全球大當機 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝