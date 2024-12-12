雙12優惠，買一送一要先吃！每年無論是雙11、黑五、雙12購物節，不只要狂買搶優惠，吃貨也有專屬的美食優惠、買一送一可以爽吃一波。這次窩客島整理速食雙12優惠、手搖杯雙12優惠、超商雙12優惠，還有多間美食品牌雙12優惠，總共13間雙12優惠清單，讓吃貨在12/12大吃買一送一、還有「免費美食」搶一波。



▲▼雙12優惠買一送一 速食雙12優惠 手搖杯雙12優惠13間全統整 / WalkerLand窩客島整理



達美樂雙12優惠 披薩免費吃

免費吃達美樂披薩！達美樂這次在聖誕節前，再度推出超狂「起司火山披薩」，超濃厚起司沾醬就像是火山岩漿，超療癒、超邪惡。這次達美樂針對新品「起司火山披薩」強勢回歸，12/12在三重門市推出100份「起司火山披薩」免費吃活動，挑戰最狂雙12優惠話題，三重人、披薩控、起司控通通要衝。



全文介紹：雙12免費達美樂披薩！三重人的達美樂披薩免費吃 起司火山披薩半價就有。



▲▼免費吃達美樂起司火山披薩 聖誕節強勢回歸 三重店免費吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝





拿坡里雙12優惠 買一送一

炸雞控用買一送一慶祝雙12！拿坡里與三商炸雞同步推出超狂「雙12優惠」，買一送一、57折省超多。拿坡里披薩推出「買炸雞、送披薩」優惠，三商炸雞則推出「Team 炸雞」57折組合活動，會員來有專屬折扣回饋。兩大品牌的活動自12月6日及12月10日起陸續登場，炸雞控年末聚餐吃起來。



全文介紹：雙12炸雞買一送一！拿坡里炸雞 三商炸雞雙12優惠買一送一開吃。



▲▼拿坡里及三商炸雞雙12優惠買一送一推薦 / 拿坡里及三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



必勝客雙12優惠 買一送一

必勝客雙12優惠買一送一！針對超狂雙12購物節話題，必勝客推出比薩價格殺到34折，還有多人餐最高現省804元，還有副食炸物買一送一優惠，無論是自己吃、還是揪團吃，優惠套餐組合通通都能派上用場，打造最狂雙12速食優惠。



全文介紹：必勝客雙12優惠買一送一！必勝客買一送一 大比薩222元聚餐開吃。



▲▼必勝客雙12優惠買一送一 大比薩222元聚餐開吃 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基雙12優惠 買一送一

肯德基雙12優惠買一送一！不只雙11超殺，肯德基雙12優惠超狂折扣，也讓粉絲嗨翻。本次肯德基雙12優惠主打雞塊、脆薯、雙色轉轉QQ球等買一送一優惠，還有99元套餐、蛋撻禮盒送炸雞，不管是自己獨享、還是揪團約吃都優惠。



全文介紹：肯德基雙12買一送一！肯德基雞塊薯條買一送一 買蛋撻送雞塊。



▲▼肯德基 雙12優惠買一送一 雞塊脆薯蛋撻買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



萬波雙12優惠 加12元多一杯

雙12飲料優惠喝不停！以古早味飲料為主打的萬波島嶼紅茶，這次在年末最後狂歡購物節雙12中，搶先推出12元多一杯經典萬波紅茶，超級下殺優惠，連續7天不間斷只要在現場門市買一杯果香濃郁的「紅蘋島嶼」，就能用銅板價12元再多一杯，天天揪人來喝萬波。



全文介紹：12元喝萬波！雙12飲料優惠「萬波」加12元多一杯，7天快閃要喝。



▲▼雙12優惠推薦，萬波飲料12元多一杯萬波紅茶 / 萬波提供、WalkerLand窩客島整理



麻古茶坊雙12優惠 買一送一

雙12優惠先喝麻古茶坊買一送一！為了迎戰年末最後一檔購物狂歡節「雙12」，麻古茶坊連續三天推出指定飲料買一送一優惠，將店內招牌果粒茶「翡翠柳橙」為主角，只要在活動期間至門市購買，就可以享有新鮮水果茶買一送一，連續三天到麻古茶坊報到喝飲料。



全文介紹：麻古茶坊買一送一！雙12優惠「30元翡翠柳橙」連喝三天。



▲▼麻古茶坊買一送一 雙12優惠 / 麻古茶坊提供、WalkerLand窩客島整理



英格莉莉雙12優惠 鬆餅12元

英格莉莉為雙12推出限時優惠，12/12-12/23，周一至周五期間，只要在指定門市微風北車、誠品南西、新店裕隆城消費任一主餐，並出示活動畫面，就能用12元加購夢幻甜點「粉撲鬆餅」。同時也推薦年冬季限定的「莓好星願粉撲鬆餅」濃郁巧克力卡士達醬結合新鮮草莓，搭配超人氣粉撲鬆餅，口感豐富且甜蜜滿分，打造最浪漫冬季下午茶。



全文介紹：板橋聖誕節甜點！板橋車站雙12鬆餅12元 英格莉莉豹紋鬆餅免費吃。



▲▼英格莉莉雙12優惠鬆餅12元加購 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理



三商巧福雙12優惠 牛肉麵109元

牛肉麵控吃爆！三商巧福這次週年慶大回饋，同步搭上雙12優惠話題，針對經典「原汁牛肉麵」推出特價109元，此外如果身分證號碼有「33」，還能免費送滷香排骨。用最經典的三商巧福牛肉麵、三商巧福排骨，配著無限量的三商巧福酸菜，粉絲一次吃到爽。



全文介紹：三商巧福牛肉麵109元！三商巧福排骨免費送，身分證33優惠 雙12優惠一起衝。



▲▼三商巧福牛肉麵優惠 對中身分證送滷排骨 / 三商巧福提供、WalkerLand窩客島整理



全家雙12優惠 12杯479元

全家雙12優惠先寄杯屯起來！一年一度年末購物節雙12即將到來，全家便利商店於今日起連續斯三天推出超狂咖啡、私品茶優惠，只要透過全家APP隨買跨店取下單，美式咖啡、私品茶等12杯最便宜只要479元，最多可以一次買24杯，陪你一路喝到跨年。



全文介紹：全家咖啡寄杯狂喝！全家雙12「12杯479元」4大優惠 連續3天開搶。



▲▼全家咖啡雙12優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



7-11雙12優惠 免費喝美式

7-11咖啡雙12優惠攻略！小七咖啡就是許多上班族的工作動力之一，這次雙12優惠，7-11在線上APP推出超狂咖啡優惠組合，而這次小七更加碼，針對高端精品咖啡「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，推出咖啡免費喝活動，咖啡控趁雙12優惠一次喝爆。



全文介紹：小七咖啡免費喝！7-11咖啡雙12優惠整理 對中姓名免費喝美式咖啡。



▲▼7-11咖啡雙12優惠整理 對中姓名免費喝美式咖啡 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



全家X比比昂日貨雙12優惠 最低2折

不用求日本代購，到全家就能買到日本比比昂！全家瞄準跨境網購熱潮，結合日本樂天旗下的二手交易平台「Rakuten Rakuma」，提供超過百萬件精品選擇。從包包到飾品，甚至是近期最夯吉伊卡哇周邊，全都經過專家真偽鑑定，還有官方認證賣家與中文提問服務三大保障，在「全家」APP「比比昂日貨」專區一指下單，安心選購最心儀的精品好物。



全文介紹：吉伊卡哇雙12優惠先搶！全家就能買日本比比昂「免運 最低2折」超佛。



▲▼全家Ｘ日本比比昂日貨吉伊卡哇雙12優惠 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



吉豚屋 雙12優惠 122元加購優惠

炸豬排也有雙12優惠！這次日式炸豬排專賣店「吉豚屋」針對雙12推出快閃加購優惠。在12/10-12/15期間，凡會員消費滿300元，即可以122元加購乙份「DOUBLE加購組」，122元就能吃到腰內豬排、海老、酥炸魚排、唐揚雞、高麗菜絲，炸豬排控吃起來超划算。



活動期間：2024/12/10-12/15

活動內容：凡吉豚屋會員消費滿$300，即可以會員加購價$122加購「DOUBLE加購組」乙份。

DOUBLE加購組內容：腰內豬排*1+海老*1+酥炸魚排*1+唐揚雞*1+高麗菜絲40g。



▲▼吉豚屋 雙12優惠 122元加購DOUBLE加購組優惠 / 吉豚屋提供、WalkerLand窩客島整理



旅天下雙12優惠 機票買一送一

出國玩先搶雙12機票買一送一！一年一度最後一場狂歡購物節「雙12」即將到來，各家紛紛祭出超狂優惠，就連旅天下也推出日本、韓國和東南雅機票買一送一超級驚喜價，最便宜一個人三千不到就能飛出國玩。還加碼贈送JetFi eSIM流量等好禮，小資族2025年出國玩就先搶旅天下雙12優惠。



全文介紹：日本韓國機票買一送一！雙12出國優惠快閃，小資族衝旅天下搶。



▲▼日本、韓國機票買一送一先到旅天下搶雙12優惠 / 旅天下提供、WalkerLand窩客島整理



易遊網雙12優惠 SIM卡吃到飽12元

出國玩也能搶雙12優惠！這次易遊網針對雙12購物節話題，特別推出年終壓軸檔優惠。12/15前在易遊網APP可享「台灣出發全航點國際機票、機加酒、訂房」最高折1212元，12/12 (四)中午12:00還有限量「12元網卡」限量優惠，包含日本5日eSIM吃到飽、實體網卡吃到飽，最低下殺12元。



▲▼易遊網雙12優惠 SIM卡吃到飽12元 機票住宿最高折1212元 / 易遊網提供、WalkerLand窩客島整理

