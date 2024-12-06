雙12優惠先喝麻古茶坊買一送一！為了迎戰年末最後一檔購物狂歡節「雙12」，麻古茶坊連續三天推出指定飲料買一送一優惠，將店內招牌果粒茶「翡翠柳橙」為主角，只要在活動期間至門市購買，就可以享有新鮮水果茶買一送一，連續三天到麻古茶坊報到喝飲料。
▲▼麻古茶坊買一送一 雙12優惠 / 麻古茶坊提供、WalkerLand窩客島整理
於12/12~12/14連續三天推出買一送一優惠的麻古茶坊，於每天早上十點到晚間八點不間斷，只要到門市購買「翡翠柳橙」即可享有買一送一，嚴選台灣在地鮮新柳橙，搭配甘醇的翡翠綠茶茶湯，甘甜的水果茶還帶有滿滿多汁果肉，北區售價70元、中南部則是一杯60元，等於最便宜一杯30元就能喝到。
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▲▼ 雙12飲料優惠喝麻古茶坊「翡翠柳橙」買一送一 / 麻古茶坊提供、WalkerLand窩客島整理
麻古茶坊買一送一 雙12優惠
活動時間：2024/12/12~12/14 每日10:00至20:00
活動內容：翡翠柳橙買一送一
活動地點：麻古茶坊全台門市
售價資訊：北部70元／中南部60元
活動規則：
1. 每人限購2組杯裝，瓶裝飲品不適用。
2. 贈送飲品無法更換品項或折價。
3. 僅限現場購買，麻古購、自取及外送恕不適用。
4. 此優惠不可與其他優惠合併使用。
5. 麻古茶坊保有活動修改及最終解釋權。