板橋人逛新北耶誕城，板橋甜點店吃起來！英倫風甜點店「英格莉莉」這次全新插旗版橋車站，推出最粉嫩、最少女的限定甜點「英式豹紋厚鬆餅」，此外還有雙12在多間門市同步推出「粉撲鬆餅」12元優惠，甜點控衝板橋約會一定要吃到。



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▲板橋車站雙12優惠鬆餅12元 英格莉莉板橋限定豹紋鬆餅 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理



英格莉莉環球板橋車站店獨家推出「英式豹紋厚鬆餅」，這款全台首創甜點以獨特的豹紋設計、神還原毛茸茸的質感，讓人狂拍照洗版。英式豹紋厚鬆餅特別選用日本進口鑽石牌麵粉、保濕度極佳的上白糖，打造濕潤又蓬鬆的內層，厚度高達11公分，打造滿滿幸福感，即日起只在英格莉莉環球板橋車站開賣。



▲英格莉莉板橋限定英式豹紋厚鬆餅 窩客島獨家免費兌換 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理

英格莉莉 雙12限定12元鬆餅

除此之外，英格莉莉為雙12推出限時優惠，12/12-12/23，周一至周五期間，只要在指定門市微風北車、誠品南西、新店裕隆城消費任一主餐，並出示活動畫面，就能用12元加購夢幻甜點「粉撲鬆餅」。同時也推薦年冬季限定的「莓好星願粉撲鬆餅」濃郁巧克力卡士達醬結合新鮮草莓，搭配超人氣粉撲鬆餅，口感豐富且甜蜜滿分，打造最浪漫冬季下午茶。▲▼英格莉莉雙12優惠鬆餅12元加購 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：12/12-12/23，周一至周五

活動分店：英格莉莉微風北車、誠品南西、新店裕隆城

活動內容：消費任一主餐，並出示活動畫面，就能用12元加購夢幻甜點「粉撲鬆餅」（原價340元）。



英格莉莉 英式豹紋厚鬆餅

供應門市：英格莉莉環球板橋車站店