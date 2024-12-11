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板橋聖誕節甜點！板橋車站雙12鬆餅12元 英格莉莉豹紋鬆餅免費吃。

板橋 聖誕節 甜點 英格莉莉 more
2024-12-11 09:05:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：英格莉莉
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板橋人逛新北耶誕城，板橋甜點店吃起來！英倫風甜點店「英格莉莉」這次全新插旗版橋車站，推出最粉嫩、最少女的限定甜點「英式豹紋厚鬆餅」，此外還有雙12在多間門市同步推出「粉撲鬆餅」12元優惠，甜點控衝板橋約會一定要吃到。

推薦閱讀：中和汐止要先衝！新北夜景約會7選推薦，新北景觀步道看夜景去。

▲板橋車站雙12優惠鬆餅12元 英格莉莉板橋限定豹紋鬆餅 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理

英格莉莉環球板橋車站店獨家推出「英式豹紋厚鬆餅」，這款全台首創甜點以獨特的豹紋設計、神還原毛茸茸的質感，讓人狂拍照洗版。英式豹紋厚鬆餅特別選用日本進口鑽石牌麵粉、保濕度極佳的上白糖，打造濕潤又蓬鬆的內層，厚度高達11公分，打造滿滿幸福感，即日起只在英格莉莉環球板橋車站開賣。

▲英格莉莉板橋限定英式豹紋厚鬆餅 窩客島獨家免費兌換 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理



除此之外，英格莉莉為雙12推出限時優惠，12/12-12/23，周一至周五期間，只要在指定門市微風北車、誠品南西、新店裕隆城消費任一主餐，並出示活動畫面，就能用12元加購夢幻甜點「粉撲鬆餅」。同時也推薦年冬季限定的「莓好星願粉撲鬆餅」濃郁巧克力卡士達醬結合新鮮草莓，搭配超人氣粉撲鬆餅，口感豐富且甜蜜滿分，打造最浪漫冬季下午茶。

▲▼英格莉莉雙12優惠鬆餅12元加購 / 英格莉莉提供、WalkerLand窩客島整理


 

英格莉莉 雙12限定12元鬆餅

活動期間：12/12-12/23，周一至周五
活動分店：英格莉莉微風北車、誠品南西、新店裕隆城
活動內容：消費任一主餐，並出示活動畫面，就能用12元加購夢幻甜點「粉撲鬆餅」（原價340元）。
 

英格莉莉 英式豹紋厚鬆餅

供應門市：英格莉莉環球板橋車站店

 

 

 

 

 

現在WalkerLand窩客島和「英格莉莉」合作，要送你「英式豹紋厚鬆餅」免費兌換，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。

活動問題：

請問：英格莉莉新品「英式豹紋厚鬆餅」，只在哪一間門市限定供應？

 

注意事項：本次活動「非提供實體票券」。
領獎方式：
1、得獎者需提供窩客島「真實姓名、電話」供核對身份使用。
2、得獎者在指定時間2024/12/20-2025/01/24，至英格莉莉板橋車站店，滿足低消一杯飲料，可免費兌換「英式豹紋厚鬆餅」乙份。

獎項使用時間：2024/12/20-2025/01/24
獎項使用分店：英格莉莉板橋車站店
獎項食用方式：消費任一杯飲品，即可可免費兌換英式豹紋厚鬆餅乙份。
 

活動贈品：

◎ 「英式豹紋厚鬆餅」免費兌換(需滿足低消一杯飲品) 乙 份 共 3 名

活動時間：2024-12-10 21:56~2024-12-16 00:00

得獎公佈：2024-12-16 16:00 公佈於 窩客島個人主頁

注意事項：

(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
 

特別說明：

目前針對「Yahoo、Hotmail」無法接收正常收取通知信件。
請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
https://www.walkerland.com.tw/member/manage/info

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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留言
2 則留言
  • 櫻桃
    櫻桃
    2024-12-11
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
  • CHI-HSUAN CHOU
    CHI-HSUAN CHOU
    2024-12-11
    ~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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