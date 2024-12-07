雙12飲料優惠喝不停！以古早味飲料為主打的萬波島嶼紅茶，這次在年末最後狂歡購物節雙12中，搶先推出12元多一杯經典萬波紅茶，超級下殺優惠，連續7天不間斷只要在現場門市買一杯果香濃郁的「紅蘋島嶼」，就能用銅板價12元再多一杯，天天揪人來喝萬波。
▲▼雙12優惠推薦，萬波飲料12元多一杯萬波紅茶 / 新北市政府提供、WalkerLand窩客島整理
榮獲食品界米其林ITQI三星認證的「島嶼紅茶」，從茶葉的精心焙火到發酵工藝，，每一道製程都在追求極致，是萬波最經典招牌飲料之一。這次雙12優惠，於即日起至12/12，只要到萬波購買一杯以新鮮蘋果汁和紅茶調製而成的「紅蘋島嶼」，即可加價12元帶走一杯「島嶼紅茶」L杯。但每日限量50組，每人限購兩組，動作要快。
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▲▼萬波飲料雙12優惠點「紅蘋島嶼」，加價12元多一杯萬波紅茶 / 新北市政府提供、WalkerLand窩客島整理
萬波飲料雙12優惠
活動期間：2024/12/6～12/12
活動內容：購買紅蘋島嶼L杯，加價12元即可購買島嶼紅茶L杯。每人限購2組，每日限量50組。
注意事項：
1、僅限現場購買 不適用外送、預訂或外帶平台。
2、台南三井店不參加。
3、優惠不可與其他折扣合併使用。
4、萬波保有最終解釋權。