雙12飲料優惠喝不停！以古早味飲料為主打的萬波島嶼紅茶，這次在年末最後狂歡購物節雙12中，搶先推出12元多一杯經典萬波紅茶，超級下殺優惠，連續7天不間斷只要在現場門市買一杯果香濃郁的「紅蘋島嶼」，就能用銅板價12元再多一杯，天天揪人來喝萬波。



▲▼雙12優惠推薦，萬波飲料12元多一杯萬波紅茶 / 新北市政府提供、WalkerLand窩客島整理



萬波飲料雙12優惠

活動期間：2024/12/6～12/12

活動內容：購買紅蘋島嶼L杯，加價12元即可購買島嶼紅茶L杯。每人限購2組，每日限量50組。

注意事項：

1、僅限現場購買 不適用外送、預訂或外帶平台。

2、台南三井店不參加。

3、優惠不可與其他折扣合併使用。

4、萬波保有最終解釋權。