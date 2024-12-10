不用求日本代購，到全家就能買到日本比比昂！全家瞄準跨境網購熱潮，結合日本樂天旗下的二手交易平台「Rakuten Rakuma」，提供超過百萬件精品選擇。從包包到飾品，甚至是近期最夯吉伊卡哇周邊，全都經過專家真偽鑑定，還有官方認證賣家與中文提問服務三大保障，在「全家」APP「比比昂日貨」專區一指下單，安心選購最心儀的精品好物。
▲▼全家就能買日本比比昂日貨，雙12免運 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家的二手精品服務，特別針對過往跨境購物痛點設計，無需擔心語言障礙或商品真偽問題。所有商品皆通過嚴格鑑定流程，賣家更需取得日本政府發行的舊物經營許可證，為消費者提供雙重信心保障。若有疑問，消費者可以直接用中文詢問客服，平台將代為翻譯並向賣家確認，確保購物過程無障礙，再也不用怕被代購騙。
▲▼全家Ｘ日本比比昂日貨精品下殺2折，下單、取貨不求代購 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
為慶祝二手精品專區上線，「全家」APP推出年末回饋優惠。12/12~明年1/21期間，會員購買指定商品最低可享2折起折扣，還能領取萬元折價券。同時享有不限金額免運費與免鑑定費的雙重好康，包括Louis Vuitton、CHANEL、GUCCI等精品均列入活動範圍，讓精品控年末犒賞自己不手軟。此外，也針對雙12購物節推出超殺優惠，最低下殺1元日本零食，還有吉伊卡哇滑倒造型入浴球、造型三明治機等都有超佛優惠，不容錯過。
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▲全家Ｘ日本比比昂日貨吉伊卡哇雙12優惠 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理
全家X比比昂日貨優惠
活動期間：2023年12月12日至2024年1月21日
專區優惠：
精品2折起
滿額領取萬元折價券
不限金額免運費與免鑑定費
全家X比比昂日貨 雙12爆品推薦清單
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