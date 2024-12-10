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全家咖啡寄杯狂喝！全家雙12「12杯479元」4大優惠 連續3天開搶。

全家 咖啡 寄杯 雙12 more
2024-12-10 21:11:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：全家
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編輯 鄭雅之

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全家雙12優惠先寄杯屯起來！一年一度年末購物節雙12即將到來，全家便利商店於今日起連續斯三天推出超狂咖啡、私品茶優惠，只要透過全家APP隨買跨店取下單，美式咖啡、私品茶等12杯最便宜只要479元，最多可以一次買24杯，陪你一路喝到跨年。

▲全家咖啡雙12優惠 /  WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

於即日起至12/12，全家針對雙12推出四大優惠，包括大家最愛的Let’s Café咖啡系列，單品美式中杯優惠價12杯600元，平均每杯僅50元，單品拿鐵12杯660元，而大杯熱卡布奇諾12杯僅500元，每杯僅42元，可兌換到明年2月底，每位會員限購2組，就怕你手速太慢搶不到。

▲全家雙12優惠單品拿鐵、單品美式、卡布奇諾12杯最便宜500元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



若是不喜歡咖啡的話，全家也貼心準備私品茶雙12優惠，只要是65元系列的茶飲12杯僅需479元，首推必喝焙茶拿鐵與杏仁國寶奶茶，以溫潤口感與濃郁香氣在冬天備受歡迎，是寒冷季節不可或缺的暖胃飲料。每位會員限購2組，現在就打開全家APP寄杯去。

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▲全家私品茶雙12優惠65元系列12杯479元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

 

全家雙12優惠

中杯單品美式：12杯600元
中杯單品拿鐵：12杯660元
大杯熱卡布奇諾：12杯500元
65元系列私品茶（焙茶拿鐵、杏仁國寶奶茶等）：12杯479元
注意事項：
每位會員限購2組
兌換期限：至114年2月28日
購買方式：全家APP「隨買跨店取」

 

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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