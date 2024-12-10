全家雙12優惠先寄杯屯起來！一年一度年末購物節雙12即將到來，全家便利商店於今日起連續斯三天推出超狂咖啡、私品茶優惠，只要透過全家APP隨買跨店取下單，美式咖啡、私品茶等12杯最便宜只要479元，最多可以一次買24杯，陪你一路喝到跨年。



▲全家咖啡雙12優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



於即日起至12/12，全家針對雙12推出四大優惠，包括大家最愛的Let’s Café咖啡系列，單品美式中杯優惠價12杯600元，平均每杯僅50元，單品拿鐵12杯660元，而大杯熱卡布奇諾12杯僅500元，每杯僅42元，可兌換到明年2月底，每位會員限購2組，就怕你手速太慢搶不到。



▲全家雙12優惠單品拿鐵、單品美式、卡布奇諾12杯最便宜500元 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

全家雙12優惠

中杯單品美式：12杯600元

中杯單品拿鐵：12杯660元

大杯熱卡布奇諾：12杯500元

65元系列私品茶（焙茶拿鐵、杏仁國寶奶茶等）：12杯479元

注意事項：

每位會員限購2組

兌換期限：至114年2月28日

購買方式：全家APP「隨買跨店取」