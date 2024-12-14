下殺3折起、馬丁鞋只要3000！關島自由行必逛Outlet「Guam Premier Outlets (簡稱 GPO)」比起美國當地，不需要拿護照就能免稅。最熱門的商店包含「Ross Dress For Less」、「Calvin Klein」、「Tommy Hilfiger」通通下殺3折起，完全就是挖寶勝地，來這邊走一遭直接把機票賺回來。



▲關島自由行必逛Outlet「GPO」全品牌下殺3折起、馬丁鞋只要3000 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



關島不僅是熱帶度假勝地，更是購物愛好者的天堂！作為島上唯一的Outlet，「Guam Premier Outlets (簡稱 GPO)」以超值折扣和多樣商品吸引了大量觀光客和當地居民。地點位於關島塔穆寧市（Tamuning）的中心地帶，地理位置十分便利，來這還不用怕交通困難，商場還有接駁車可以抵達。



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▲關島自由行必逛Outlet「GPO」來這還不用怕交通困難，商場還有接駁車可以抵達 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



GPO自1997年開業以來，便成為當地最受歡迎的購物商場，結合了購物、美食與娛樂功能於一體。每日營業時間為上午10點至晚上9點，自由行的行程可別錯過。其中，人氣最高的品牌如「Ross Dress For Less」，裡頭各種超低價的服飾、鞋子、家居用品應有盡有，來這絕對讓人買到剁手。



▲關島自由行必逛Outlet「GPO」品牌推薦：Ross Dress For Less / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



接著像是「Calvin Klein」、「Tommy Hilfiger」也在其中，價格下殺3折至5折，怎麼買都划算。來這邊也要買鞋類商品，逛到「FAMOUS FOOTWEAR」直接下殺買一送一優惠，重點是像「Dr. Martens」、「SKECHERS」多種品牌在美國本來就比較便宜，加上折扣簡直殺到骨折。



▲關島自由行必逛Outlet「GPO」品牌推薦：Calvin Klein / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



逛累了旁邊也有美食街可以選！從快餐到異國料理通通都有，包含連鎖速食品牌「TACO BELL」、「AUNTIE ANNE’S」、「KFC」、「SUBWAY」等，就連過去撤出台灣的「WENDY’S」也都吃得到。GPOs無疑是關島旅行的必去地點之一，下一次到關島旅遊，不妨空出一天，帶上空行李箱，感受這個挖寶天堂的無窮魅力。



▲▼關島自由行必逛Outlet「GPO」品牌推薦：Tommy Hilfiger、TACO BELL / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



美國關島自由行必逛 Guam Premier Outlets

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地址：199 Chalan San Antonio, Apotgan, 96913關島

營業時間：10:00–21:00