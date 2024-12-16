微熱山丘2025新年禮盒推薦！只要是大節日、重要日子需要送禮有面子，一定會想到超人氣鳳梨酥、蘋果酥「微熱山丘」。這次針對2025蛇年春節送禮話題，微熱山丘使用招牌台灣在地水果甜點，推出超有農曆春節氣氛的「春、旺、福」春節禮盒，搭配應景的福蛇圖案設計，不只為新春增添滿滿喜氣，也是2025春節禮盒的最夯選手。



▲▼微熱山丘2025春節禮盒 鳳梨酥與蘋果酥禮盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝





微熱山丘2025新年禮盒預購資訊

微熱山丘今年推出的新年限定禮盒，以「蛇」年為主題，融入象徵春、旺、福的福蛇設計，帶來滿滿的好福氣，禮盒內包含經典鳳梨酥與蘋果酥。特別的是，還有好吃好玩的山丘芭娜娜，特別雕刻出應景的「春」字。每款甜點都採用台灣在地水果製作，搭配紅通通的斗方包裝，既有過年儀式感，也可用外包裝做成春聯，讓人送禮剛剛好。▲▼微熱山丘2025春節禮盒 鳳梨酥蘋果酥山丘芭娜娜 斗方設計 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了滿足各種送禮需求，微熱山丘特別推出「春旺福禮盒」，一次就能吃到三款經典水果甜點，搭配2025蛇年專屬設計圖案。此外還有新年雙層禮盒，包含15顆鳳梨酥，適合家族團聚或款待好友。微熱山丘蛇年限定禮盒將在2024/12/27正式開賣，而小包裝一盒二入的「春、旺、福」斗方小盒則即日起搶先開賣，讓粉絲們提早感受春節年味。▲▼微熱山丘2025春節禮盒預購資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

預購期間：即日起預購

開賣時間：2024/12/27起正式開賣（斗方小盒即日起開賣）

預購優惠：

2024/12/26前預購，並指定2024/12/27-2025/1/22到貨，訂單含「春旺福禮盒」，或金額滿NT$3,000享免運優惠（限台灣本島）。