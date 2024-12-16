微熱山丘2025新年禮盒推薦！只要是大節日、重要日子需要送禮有面子，一定會想到超人氣鳳梨酥、蘋果酥「微熱山丘」。這次針對2025蛇年春節送禮話題，微熱山丘使用招牌台灣在地水果甜點，推出超有農曆春節氣氛的「春、旺、福」春節禮盒，搭配應景的福蛇圖案設計，不只為新春增添滿滿喜氣，也是2025春節禮盒的最夯選手。
▲▼微熱山丘2025春節禮盒 鳳梨酥與蘋果酥禮盒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
微熱山丘今年推出的新年限定禮盒，以「蛇」年為主題，融入象徵春、旺、福的福蛇設計，帶來滿滿的好福氣，禮盒內包含經典鳳梨酥與蘋果酥。特別的是，還有好吃好玩的山丘芭娜娜，特別雕刻出應景的「春」字。每款甜點都採用台灣在地水果製作，搭配紅通通的斗方包裝，既有過年儀式感，也可用外包裝做成春聯，讓人送禮剛剛好。
▲▼微熱山丘2025春節禮盒 鳳梨酥蘋果酥山丘芭娜娜 斗方設計 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
為了滿足各種送禮需求，微熱山丘特別推出「春旺福禮盒」，一次就能吃到三款經典水果甜點，搭配2025蛇年專屬設計圖案。此外還有新年雙層禮盒，包含15顆鳳梨酥，適合家族團聚或款待好友。微熱山丘蛇年限定禮盒將在2024/12/27正式開賣，而小包裝一盒二入的「春、旺、福」斗方小盒則即日起搶先開賣，讓粉絲們提早感受春節年味。
▲▼微熱山丘2025春節禮盒預購資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
微熱山丘2025新年禮盒預購資訊
預購期間：即日起預購
開賣時間：2024/12/27起正式開賣（斗方小盒即日起開賣）
預購優惠：
2024/12/26前預購，並指定2024/12/27-2025/1/22到貨，訂單含「春旺福禮盒」，或金額滿NT$3,000享免運優惠（限台灣本島）。
現在WalkerLand窩客島和「微熱山丘」合作，要送你「春旺福禮盒」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
活動問題：
微熱山丘針對2025送禮需求，推出全新「春旺福禮盒」搭配斗方造型、蛇年圖案增添年味。
請問：在春旺福禮盒中，總共有那三款點心？
活動贈品：
◎ 微熱山丘春旺福禮盒一盒 乙 組 共 5 名
活動時間：2024-12-15 22:30~2024-12-22 23:57
得獎公佈：2024-12-23 14:00 公佈於 窩客島個人主頁
注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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