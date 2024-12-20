2025 年The One提出全新旅遊宣言－「異數悅遊」，重新定義旅行的意義，從未啟程便滿心歡喜，到達目的地時體驗寧靜療癒，最後將旅行中的感動，化作日常美好，點綴每一天的質感況味。The One 相信，「異數悅遊」是一趟未出發便能揚起嘴角微笑的旅程，是以目的地為造訪、計畫性深度旅休的全新體驗是讓心寧、神釋、體緩、氣和的自在場域是詮釋在地特色，演繹生活況味的溫柔探訪是尊重人天共好，以謙卑之姿向大地學習是匯聚無數職人心意，將風土與情感融於餐桌上是激發探索之心，將旅途美好延續日常的靜謐之間是當下的愉悅，歲月靜好裡的唯一時刻未來最新的旅遊型態，不再是走馬看花，而是一場與在地生活的深度對話；不追趕行程，而是讓人能真正沉浸其中，創造一種能讓身心靈得到滋養的旅行方式，感受當地的文化脈動。



▲The One 南園是華人世界最美的山中園林



【南園拾樂一】異數人的四季策展哲學

這座華人世界最美的山中園林，如同一座無牆美術館，將自然、建築、藝術與人文完美結合。身為異數人的管家們是這座無牆美術館的策展人，依據不同主題、季節細膩地串聯起深度園林導覽，用貼心不近身的服務為旅人開啟悅遊篇章。

【南園拾樂二】地酒雙重奏，傳遞台灣地酒的風土滋味美好

文化即土壤，每一杯大地佳釀，都是人與土地的媒介，一如 The One 追求的生命美學，在飲食中尋找最深刻的地景對話。對『The Herbal 香草窗』侯力元來說，台東鸞山的青梅不只是一種食材，而是承載著山林氣息的風土印記；鹿野的紅烏龍也不僅是茶葉，更是台灣高山茶園的文化結晶。一代巨星張國榮和梅艷芳亦是釀成「胭脂扣」這隻果酒的情感象徵。在純飲、調飲、茶酒飲的過程中，每種品嚐方式都是一段承載著台灣靈魂的植物用心。『恆器製酒』的羅己能，用大家熟悉的地瓜、橘子等農產品，或海邊常見的海茄冬，釀出一瓶瓶土地的故事，藉由丘陵、平地、海邊這樣的地理風貌，帶旅人走一趟富含意義的微醺之旅。

【南園拾樂三】漢餅復興與復心之旅

台中沙鹿『喜豐香』第二代傳人黃可欣與陳建達，將漢餅重新定義為日常生活中的溫暖陪伴。成為 The One 的共好夥伴後，他們更為漢餅賦予獨特意象：以南園古厝窗花為靈感做的赤春蘋果酥，象徵長壽綿延的美好祝福；同柑糕點則以『金桔報喜』的寓意，為生活增添一抹喜悅的亮色。泡一杯新竹當地的東方美人茶，將迷你漢餅精緻地盛於森雨制陶的器皿中，靜坐於廂房之間，任陽光輕灑，一場穿越時光的午後小聚，更是一份與自己相遇的片刻寧靜。



▲一件好的食器，是盛裝食藝的靈魂

【南園拾樂四】餐桌上的風景The One 相信，一件好的食器，是盛裝食藝的靈魂，亦成為餐桌上美麗的風景，四年前，The One 在『森雨制陶』的作品中，看見那份渾然天成的生活美學，展開深度合作。為了呼應 The One 對日常之美的追求，劉森雨特別創作了一系列實用且富有藝術感的餐具食器：大地時蔬沙拉盤、砂鍋與飯碗等。這些以大地色系為基調的作品，結合民藝美學的質樸氣韻，呈現出自然的質感美。始終堅持創作「生活陶」理念的劉森雨相信，器皿的美在日常使用中自然綻放，成為生活的一部分。下一步，他將與 The One 共同探索更符合台灣飲食文化的器型設計，通過形與色的對話，訴說人與器物之間最真摯的情感與溫度。【南園拾樂五】職人的手感與心意用手思考，一直是 The One 與大家分享的一種生活態度。不論是用手編織一個屬於自己的花圈，還是為身旁親愛的人手沖一杯咖啡，本質創作室的主理人李雅靖喜歡透過雙手與材質的直接對話，觸摸到材質的靈魂。她對材質「本真」的執著，與 The One 追求自然純粹，不喜歡過度加工的理念契合，未來本質創作室的作品也會在 The One 南園定期展出，並有主理人李雅靖在The One南園不定期的分享手作課程。

【南園拾樂六】一杯一境的咖啡旅程

清晨，開啟一天的第一杯咖啡，用輕盈花果香氣與大地芬芳的「鳥語花香」開啟；午後，給自己一段閒適時光，用陽光暖意與悠然韻味的「日光閒情」，帶來一抹自在與平和。藥師世家出身的芒果咖啡主理人廖思為秉持「血液裡流著咖啡」的熱情親自走訪產地採購豆子，在雲林莿桐鄉這個農村小鎮，注入了一股都市咖啡文化的新風潮。他與 The One 合作了「鳥語花香」、「酒香微醺」、「日光閒情」與「柳絮風輕」四款咖啡，從早晨到午後，味蕾與情感隨著咖啡調性變化展開不同的風景，帶旅人進入一場與時間、空間和生活對話的咖啡旅程。



▲專業職人帶來各種饗宴體驗

【南園拾樂七】文化風土餐桌

這是一張承載著時光、文化與大地記憶的餐桌，更是土地、風雨與人情的呈現，新竹唯一一家的水潤餅，擁有百顆百年樹齡的梅園，堅持使用在地農友契作的金桔，循著黑潮而來的烏魚，探尋草木之間的野趣食光等，每一道料理都是回歸初心的探索，參加「南園拾樂」產品的旅人，可自在的在文化風土餐桌享用美食，用佳餚吃出影響力消費，讓每一頓飯都成為改變的起點。



除了新年度產品「南園拾樂」外，每日採預約制且限量接待的一日遊行程「經典雅敘」，適合首次到訪、與三五好友的質感輕旅的最佳選擇，藉由人文管家導覽，盡情徜徉在華人世界最美山中園林，實現偷得浮生半日閒的悠哉意境；食藝體驗更以在「飲食地景」( Dietscape ) 的演繹下，透過挑選食材的用心、職人栽種的堅持與主廚料理的巧思，從大地滋味到創意擺盤，每一餐都如同品味一場藝術饗宴，感受美食與文化的深度交融。

The One 南園以豐富的園林拾樂體現呈現深度慢遊之美，讓旅人在山水間拾得靜謐與共鳴。以「定點式人文渡假體驗」為核心，The One 南園每日限量接待 20 間廂房，從踏入那一刻起，便融入「貼心不近身」的東方人文款待之中，旅人在全檜木建築的富貴齋中靜坐遠眺九重山，品味大人柑仔店的懷舊小食與草本飲中，悠哉地完成入住手續。三天兩夜的行程，更成為眾多旅人的首選，除了特別設計單、雙號日不同的早晚餐菜單外，更提供晨間 8 點到 12 點的用餐時光，讓每個清晨都可以從容享用早午餐，自在探索 The One 南園的多元體驗，徹底放鬆身心。

▲旅人可在園林體現深度慢遊之美

從一日園林的行旅，到兩日的深度旅遊，身為開創國內「計畫性定點旅遊」風氣的 The One，秉持「異數悅遊」的精神與對藝術、文化、食藝等面向上的共好理念，不僅為旅人帶來深刻的感動，更獲得眾多企業、團體及國際品牌的支持，共同朝向ESG的方向努力。人文管家團隊的細膩且客製服務，更成就許多人生命中的唯一時刻。無論是婚禮、紀念日，或是私人包場的專屬時光，每一位來到這裡的賓客，都因為認同 The One 所提倡的「有影響力消費」價值觀，選擇攜手同行，共同書寫對美好生活的承諾，創造無可取代的感動與共鳴。

異數悅遊節，不僅是一個起點，更是一場對使命感經濟的探索，一份獻給支持 The One 的人異數，最獨特的生活提案，期盼每一次旅行、每一個體驗環節，皆能探索文化深度與生活美好，在旅途中攜手創造改變的力量，讓每一步都凝聚成引領未來的創新共鳴。

The One 南園人文客棧

行旅管家專線： (02)2562-1777

線上預約：https://nanyuan.theonestyle.com/index.asp