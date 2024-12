2025 年The One提出全新旅遊宣言-「異數悅遊」,重新定義旅行的意義,從未啟程便滿心歡喜,到達目的地時體驗寧靜療癒,最後將旅行中的感動,化作日常美好,點綴每一天的質感況味。The One 相信,「異數悅遊」是一趟未出發便能揚起嘴角微笑的旅程,是以目的地為造訪、計畫性深度旅休的全新體驗是讓心寧、神釋、體緩、氣和的自在場域是詮釋在地特色,演繹生活況味的溫柔探訪是尊重人天共好,以謙卑之姿向大地學習是匯聚無數職人心意,將風土與情感融於餐桌上是激發探索之心,將旅途美好延續日常的靜謐之間是當下的愉悅,歲月靜好裡的唯一時刻未來最新的旅遊型態,不再是走馬看花,而是一場與在地生活的深度對話;不追趕行程,而是讓人能真正沉浸其中,創造一種能讓身心靈得到滋養的旅行方式,感受當地的文化脈動。



▲The One 南園是華人世界最美的山中園林



【南園拾樂一】異數人的四季策展哲學

這座華人世界最美的山中園林,如同一座無牆美術館,將自然、建築、藝術與人文完美結合。身為異數人的管家們是這座無牆美術館的策展人,依據不同主題、季節細膩地串聯起深度園林導覽,用貼心不近身的服務為旅人開啟悅遊篇章。

【南園拾樂二】地酒雙重奏,傳遞台灣地酒的風土滋味美好

文化即土壤,每一杯大地佳釀,都是人與土地的媒介,一如 The One 追求的生命美學,在飲食中尋找最深刻的地景對話。對『The Herbal 香草窗』侯力元來說,台東鸞山的青梅不只是一種食材,而是承載著山林氣息的風土印記;鹿野的紅烏龍也不僅是茶葉,更是台灣高山茶園的文化結晶。一代巨星張國榮和梅艷芳亦是釀成「胭脂扣」這隻果酒的情感象徵。在純飲、調飲、茶酒飲的過程中,每種品嚐方式都是一段承載著台灣靈魂的植物用心。『恆器製酒』的羅己能,用大家熟悉的地瓜、橘子等農產品,或海邊常見的海茄冬,釀出一瓶瓶土地的故事,藉由丘陵、平地、海邊這樣的地理風貌,帶旅人走一趟富含意義的微醺之旅。

【南園拾樂三】漢餅復興與復心之旅

台中沙鹿『喜豐香』第二代傳人黃可欣與陳建達,將漢餅重新定義為日常生活中的溫暖陪伴。成為 The One 的共好夥伴後,他們更為漢餅賦予獨特意象:以南園古厝窗花為靈感做的赤春蘋果酥,象徵長壽綿延的美好祝福;同柑糕點則以『金桔報喜』的寓意,為生活增添一抹喜悅的亮色。泡一杯新竹當地的東方美人茶,將迷你漢餅精緻地盛於森雨制陶的器皿中,靜坐於廂房之間,任陽光輕灑,一場穿越時光的午後小聚,更是一份與自己相遇的片刻寧靜。



▲一件好的食器,是盛裝食藝的靈魂

【南園拾樂四】餐桌上的風景The One 相信,一件好的食器,是盛裝食藝的靈魂,亦成為餐桌上美麗的風景,四年前,The One 在『森雨制陶』的作品中,看見那份渾然天成的生活美學,展開深度合作。為了呼應 The One 對日常之美的追求,劉森雨特別創作了一系列實用且富有藝術感的餐具食器:大地時蔬沙拉盤、砂鍋與飯碗等。這些以大地色系為基調的作品,結合民藝美學的質樸氣韻,呈現出自然的質感美。始終堅持創作「生活陶」理念的劉森雨相信,器皿的美在日常使用中自然綻放,成為生活的一部分。下一步,他將與 The One 共同探索更符合台灣飲食文化的器型設計,通過形與色的對話,訴說人與器物之間最真摯的情感與溫度。【南園拾樂五】職人的手感與心意用手思考,一直是 The One 與大家分享的一種生活態度。不論是用手編織一個屬於自己的花圈,還是為身旁親愛的人手沖一杯咖啡,本質創作室的主理人李雅靖喜歡透過雙手與材質的直接對話,觸摸到材質的靈魂。她對材質「本真」的執著,與 The One 追求自然純粹,不喜歡過度加工的理念契合,未來本質創作室的作品也會在 The One 南園定期展出,並有主理人李雅靖在The One南園不定期的分享手作課程。

【南園拾樂六】一杯一境的咖啡旅程

清晨,開啟一天的第一杯咖啡,用輕盈花果香氣與大地芬芳的「鳥語花香」開啟;午後,給自己一段閒適時光,用陽光暖意與悠然韻味的「日光閒情」,帶來一抹自在與平和。藥師世家出身的芒果咖啡主理人廖思為秉持「血液裡流著咖啡」的熱情親自走訪產地採購豆子,在雲林莿桐鄉這個農村小鎮,注入了一股都市咖啡文化的新風潮。他與 The One 合作了「鳥語花香」、「酒香微醺」、「日光閒情」與「柳絮風輕」四款咖啡,從早晨到午後,味蕾與情感隨著咖啡調性變化展開不同的風景,帶旅人進入一場與時間、空間和生活對話的咖啡旅程。



▲專業職人帶來各種饗宴體驗

【南園拾樂七】文化風土餐桌

這是一張承載著時光、文化與大地記憶的餐桌,更是土地、風雨與人情的呈現,新竹唯一一家的水潤餅,擁有百顆百年樹齡的梅園,堅持使用在地農友契作的金桔,循著黑潮而來的烏魚,探尋草木之間的野趣食光等,每一道料理都是回歸初心的探索,參加「南園拾樂」產品的旅人,可自在的在文化風土餐桌享用美食,用佳餚吃出影響力消費,讓每一頓飯都成為改變的起點。



除了新年度產品「南園拾樂」外,每日採預約制且限量接待的一日遊行程「經典雅敘」,適合首次到訪、與三五好友的質感輕旅的最佳選擇,藉由人文管家導覽,盡情徜徉在華人世界最美山中園林,實現偷得浮生半日閒的悠哉意境;食藝體驗更以在「飲食地景」( Dietscape ) 的演繹下,透過挑選食材的用心、職人栽種的堅持與主廚料理的巧思,從大地滋味到創意擺盤,每一餐都如同品味一場藝術饗宴,感受美食與文化的深度交融。

The One 南園以豐富的園林拾樂體現呈現深度慢遊之美,讓旅人在山水間拾得靜謐與共鳴。以「定點式人文渡假體驗」為核心,The One 南園每日限量接待 20 間廂房,從踏入那一刻起,便融入「貼心不近身」的東方人文款待之中,旅人在全檜木建築的富貴齋中靜坐遠眺九重山,品味大人柑仔店的懷舊小食與草本飲中,悠哉地完成入住手續。三天兩夜的行程,更成為眾多旅人的首選,除了特別設計單、雙號日不同的早晚餐菜單外,更提供晨間 8 點到 12 點的用餐時光,讓每個清晨都可以從容享用早午餐,自在探索 The One 南園的多元體驗,徹底放鬆身心。

▲旅人可在園林體現深度慢遊之美

從一日園林的行旅,到兩日的深度旅遊,身為開創國內「計畫性定點旅遊」風氣的 The One,秉持「異數悅遊」的精神與對藝術、文化、食藝等面向上的共好理念,不僅為旅人帶來深刻的感動,更獲得眾多企業、團體及國際品牌的支持,共同朝向ESG的方向努力。人文管家團隊的細膩且客製服務,更成就許多人生命中的唯一時刻。無論是婚禮、紀念日,或是私人包場的專屬時光,每一位來到這裡的賓客,都因為認同 The One 所提倡的「有影響力消費」價值觀,選擇攜手同行,共同書寫對美好生活的承諾,創造無可取代的感動與共鳴。

異數悅遊節,不僅是一個起點,更是一場對使命感經濟的探索,一份獻給支持 The One 的人異數,最獨特的生活提案,期盼每一次旅行、每一個體驗環節,皆能探索文化深度與生活美好,在旅途中攜手創造改變的力量,讓每一步都凝聚成引領未來的創新共鳴。

The One 南園人文客棧

行旅管家專線: (02)2562-1777

線上預約:https://nanyuan.theonestyle.com/index.asp