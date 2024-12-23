星巴克買一送一喝起來！常常出優惠的星巴克，在聖誕節週當然也少不了星巴克買一送一的陪伴。連續兩天只要到星巴克門市點購同品項飲品兩杯，其中一杯就由星巴克夥伴免費招待，包括聖誕節必喝款「太妃核果那堤」和再冷都要喝的「星冰樂系列」，通通都有在優惠品項中，快揪同事一起喝一杯星巴克療癒一下。



▲▼星巴克買一送一連喝2天/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克買一送一

於12/23、12/24兩天推出買一送一的星巴克，在活動期間早上11點至晚間8點期間大放送，每人、每次最多可享買二送二優惠，趁機來喝一杯聖誕限定特調拿堤。此外，在星巴克官方LINE也針對星禮程會員，推出免費綁定送「買一送一券」和「行動預點20元折扣券」，隱藏版買一送一券先免費領再說。推薦閱讀： 飲料買一送一！再睡5分鐘買一送一全品項都有，只有一天快閃。 ▲▼隱藏版星巴克買一送一券免費領/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2024/12/23(一)-12/24(二)

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



星巴克會員買一送一券領取辦法

活動時間：即日起至2024/12/31

活動辦法：LINE官方帳號中輸入星禮程帳號即可綁定、領取綁定禮「飲料好友分享券」乙張和「行動預點20元折扣券」乙張。透過APP點購指定糕點/包裝食品現折20元。