「駿河屋台灣店」插旗誠品西門！50元專區、指定商品95折一次看。日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門。這是駿河屋首次進軍海外市場，開設實體店面。店內主打豐富的動漫周邊，更設有超值 50 元OUTLET專區，開幕期間加碼限時優惠，動漫迷可別錯過。



▲▼日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店，也是駿河屋在海外市場的第一步。店內陳列了多款經典且具收藏價值的動漫周邊商品，包括近期火熱的吉伊卡哇系列，以及寶可夢絕版周邊等；還有咒術迴戰、排球少年等人氣品項，店內也會不定期上架日本限定商品，讓每次光臨都有全新體驗。



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▲「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店，也是駿河屋在海外市場的第一步 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



為慶祝開幕，駿河屋推出多項活動！於即日起至1/25前，來店消費即享全店商品95折優惠，單價超過500元，則可享9折優惠。而這次特別規劃「50元OUTLET尋寶專區」，讓大家能以實惠價格，入手各種珍藏品。動漫迷們不妨趁年末假期來駿河屋台灣店走一趟，為你的收藏清單增添新成員。



▲為慶祝開幕，「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」推出多項活動/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店

地址：台北誠品西門店B1F 台北市萬華區峨眉街52號

營業時間：依照百貨營業時間為主