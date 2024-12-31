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「駿河屋台灣店」插旗誠品西門！50元專區、指定商品95折一次看。

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2024-12-31 20:41:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

「駿河屋台灣店」插旗誠品西門！50元專區、指定商品95折一次看。日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門。這是駿河屋首次進軍海外市場，開設實體店面。店內主打豐富的動漫周邊，更設有超值 50 元OUTLET專區，開幕期間加碼限時優惠，動漫迷可別錯過。
▲▼日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」，即日起以快閃店形式，搶先進駐誠品西門 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店，也是駿河屋在海外市場的第一步。店內陳列了多款經典且具收藏價值的動漫周邊商品，包括近期火熱的吉伊卡哇系列，以及寶可夢絕版周邊等；還有咒術迴戰、排球少年等人氣品項，店內也會不定期上架日本限定商品，讓每次光臨都有全新體驗。

推薦閱讀：「駿河屋」台灣再等等！日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創，動漫周邊50元起。
▲「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店，也是駿河屋在海外市場的第一步 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店，也是駿河屋在海外市場的第一步 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

為慶祝開幕，駿河屋推出多項活動！於即日起至1/25前，來店消費即享全店商品95折優惠，單價超過500元，則可享9折優惠。而這次特別規劃「50元OUTLET尋寶專區」，讓大家能以實惠價格，入手各種珍藏品。動漫迷們不妨趁年末假期來駿河屋台灣店走一趟，為你的收藏清單增添新成員。
▲為慶祝開幕，「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」推出多項活動/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲為慶祝開幕，「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」推出多項活動/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店

地址：台北誠品西門店B1F 台北市萬華區峨眉街52號
營業時間：依照百貨營業時間為主

 

 

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