「駿河屋台灣店」插旗誠品西門!50元專區、指定商品95折一次看。日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」,即日起以快閃店形式,搶先進駐誠品西門。這是駿河屋首次進軍海外市場,開設實體店面。店內主打豐富的動漫周邊,更設有超值 50 元OUTLET專區,開幕期間加碼限時優惠,動漫迷可別錯過。



▲▼日本二手玩具與動漫周邊商店「駿河屋」,即日起以快閃店形式,搶先進駐誠品西門 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝





「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店,也是駿河屋在海外市場的第一步。店內陳列了多款經典且具收藏價值的動漫周邊商品,包括近期火熱的吉伊卡哇系列,以及寶可夢絕版周邊等;還有咒術迴戰、排球少年等人氣品項,店內也會不定期上架日本限定商品,讓每次光臨都有全新體驗。



推薦閱讀:「駿河屋」台灣再等等!日本最大二手動漫店「指南針」插旗三創,動漫周邊50元起。



▲「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」不僅是台灣首間實體分店,也是駿河屋在海外市場的第一步 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



為慶祝開幕,駿河屋推出多項活動!於即日起至1/25前,來店消費即享全店商品95折優惠,單價超過500元,則可享9折優惠。而這次特別規劃「50元OUTLET尋寶專區」,讓大家能以實惠價格,入手各種珍藏品。動漫迷們不妨趁年末假期來駿河屋台灣店走一趟,為你的收藏清單增添新成員。



▲為慶祝開幕,「駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店」推出多項活動/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

駿河屋台灣 POP UP SHOP 誠品西門店

地址:台北誠品西門店B1F 台北市萬華區峨眉街52號

營業時間:依照百貨營業時間為主