淡水天元宮櫻花季正式登場！每到春節前後，淡水天元宮就染上浪漫粉嫩的櫻花色，揪大家過年到此處走春、踏青。2025淡水天元宮櫻花季正式開跑，開幕首日更打造絢麗櫻花光雕秀，增添夢幻氛圍。今年更打造全新日式「櫻之光屋」提供免費彩繪燈籠、油紙傘等租借，讓大家到此隨手拍出絕美IG限動。
▲▼2025淡水天元宮櫻花季將持續綻放至3月中下旬 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理
淡水天元宮「2025花見櫻花季」於即日起至2/2限定登場，結合白天賞櫻、夜間點燈、藝術體驗與復古裝置，讓賞花成為兼具浪漫與趣味的體驗。園區內種植多種品種的櫻花，將陸續綻放至三月中下旬，粉紅、粉白、暗紅的櫻花隨風搖曳，將整座山頭妝點成浪漫又夢幻的粉嫩花海。目前花開約1、2成左右，預計將在過年連假期間迎來大滿開，。
▲▼2025淡水天元宮櫻花季最佳賞花期落在農曆過年連假期間 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理
此次，淡水天元宮櫻花季規劃多項特色活動，特別推薦「櫻之散策」，日間行程串聯滬尾櫻花大道與淡水文史導覽，還首度加入客語小知識，邊賞花邊學習。夜櫻之旅則讓遊客在燈光下感受不一樣的櫻花魅力。藝術體驗工作坊也相當吸睛，包含彩繪紙扇、飄漆技法帆布袋以及夜櫻手機拍攝技巧，讓每位參與者都能創作專屬紀念品，活動期間需現場報名，手作控絕對不要錯過。
▲▼2025淡水天元宮櫻花季規劃導覽活動 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理
活動期間還推出由美國藝術家Sara Berrenson設計的輕軌限定一日票券，兼具實用與收藏價值，吸引不少旅客前往打卡。購票站點設於淡海輕軌紅樹林站與漁人碼頭站，每人限購五張，想要收藏的人要把握機會。主場區的和風布景由《茶金》美術指導賴勇坤設計，更提供彩色燈籠與油紙傘租借，滿滿日式氛圍。
▲▼2025淡水天元宮櫻花季輕軌一日票無限搭乘，免費租借油紙傘 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理
春節期間人潮眾多，建議多利用大眾交通運輸工具。捷運紅樹林站可轉乘淡海輕軌至淡金站，再搭接駁專車直達天元宮，輕鬆賞花不怕塞車。櫻花目前開花約一成，預計春節期間盛開，趁著花期與精彩活動，一起迎接新年的粉嫩氛圍。
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▲▼2025淡水天元宮櫻花季建議搭乘大眾交通工具 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理
2025淡水天元宮櫻花季活動資訊
活動期間：即日起至2025/2/2
活動內容：
開幕光雕秀
1/23（四）17:30開幕
櫻之散策導覽
報名開放時間：1/22(三) 12:00
線上報名：https://ntpc2.pse.is/724pjh (共4場，每場限20人)
藝術體驗工作坊
1/25、1/26與2/1、2/2，現場報名，額滿為止。
2025淡水天元宮櫻花季 輕軌限定一日票券
活動期間：即日起至2025/2/2
購買站點：淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站；安坑輕軌可於環狀線十四張站現場購買，每人限購5張。
2025淡水天元宮櫻花季 交通資訊
捷運淡水站轉搭866、875、876、877公車
捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站，再轉搭866、875、876、877公車
2025淡水天元宮櫻花季 接駁專車
接駁時間：1/29(三) - 2/2(日)
08:00-17:00：10~30分鐘1班(視實際情況調整)
17:00-20:00：875路線加發班車，15~20分鐘1班(末班車預計21:40行經天元宮)
春節期間人潮眾多，請多利用大眾交通運輸工具。