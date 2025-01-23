淡水天元宮櫻花季正式登場！每到春節前後，淡水天元宮就染上浪漫粉嫩的櫻花色，揪大家過年到此處走春、踏青。2025淡水天元宮櫻花季正式開跑，開幕首日更打造絢麗櫻花光雕秀，增添夢幻氛圍。今年更打造全新日式「櫻之光屋」提供免費彩繪燈籠、油紙傘等租借，讓大家到此隨手拍出絕美IG限動。



▲▼2025淡水天元宮櫻花季將持續綻放至3月中下旬 / 新北市政府 提供、WalkerLand窩客島整理



2025淡水天元宮櫻花季活動資訊

活動期間：即日起至2025/2/2

活動內容：

開幕光雕秀

1/23（四）17:30開幕

櫻之散策導覽

報名開放時間：1/22(三) 12:00

線上報名：https://ntpc2.pse.is/724pjh (共4場，每場限20人)



藝術體驗工作坊

1/25、1/26與2/1、2/2，現場報名，額滿為止。



2025淡水天元宮櫻花季 輕軌限定一日票券

活動期間：即日起至2025/2/2

購買站點：淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站；安坑輕軌可於環狀線十四張站現場購買，每人限購5張。



2025淡水天元宮櫻花季 交通資訊

捷運淡水站轉搭866、875、876、877公車

捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站，再轉搭866、875、876、877公車



2025淡水天元宮櫻花季 接駁專車

接駁時間：1/29(三) - 2/2(日)

08:00-17:00：10~30分鐘1班(視實際情況調整)

17:00-20:00：875路線加發班車，15~20分鐘1班(末班車預計21:40行經天元宮)



春節期間人潮眾多，請多利用大眾交通運輸工具。