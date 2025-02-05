港點控吃到飽清單！喜歡吃港式點心又選擇障礙，想把各種港點全點一輪，或是常常覺得吃不飽的話，就到港點吃到飽餐廳一次吃個夠，各種燒賣、叉燒包、叉燒、烤鴨、港式蛋塔等經典美食全都有，窩客島這次便整理6間人氣「港點吃到飽」，台北、桃園都有，各種鹹甜港式點心、叉燒烤鴨等，最低只要499元就能無限吃到飽，港點控、吃到飽控都要去過。



▲港點控必吃6間港點吃到飽，最低499元爽吃燒賣 港式叉燒肉吃到飽 / WalkerLand窩客島整理



▲港點吃到飽人氣6選，台北、桃園吃到飽名單一次看 / WalkerLand窩客島整理



桃園港點吃到飽推薦：村民食堂廚窗港點、穿越川粵百匯、青青格麗絲莊園

港點吃到飽先衝桃園開吃！桃園有3間在當地很有人氣的港點吃到飽，其中「村民食堂廚窗港點」連平日中午也人潮爆滿，自助吧有一籠籠的燒賣、珍珠丸、蝦餃、荷葉雞等港點蒸籠，也有熱炒區、現切叉燒、燒雞等，台北士林官邸附近也有店面，台北人也能輕鬆吃到；「穿越川粵百匯」除了港點也有川菜、甜點等超過60種料理，下午茶只要499元就能隨意享用，餐廳外還有歐風莊園花園、裝置擺設可以打卡；此外，「青青格麗絲莊園」還能現場看到櫻桃鴨火焰秀。



▲桃園港點吃到飽推薦：村民食堂廚窗港點 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園港點吃到飽推薦：穿越川粵百匯 /小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



台北港點吃到飽推薦：故宮晶華、珍珠坊

台北也有港點吃到飽！除了「村民食堂廚窗港點」的士林官邸店，同樣在士林的故宮也有「故宮晶華」，以及位在福華大飯店的「珍珠坊」都有提供港式美食吃到飽，不只有港點蒸籠、叉燒、油雞，還有臘味炒飯、瘦肉粥、炒河粉等主食，絕對能吃得超飽，想到較高規格的餐廳聚餐，就來這2間台北港點吃到飽餐廳。



▲台北港點吃到飽推薦：故宮晶華 /蛋寶趴趴go 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北港點吃到飽推薦：珍珠坊 /希沙良的部屋 提供、WalkerLand窩客島整理



台中港點吃到飽推薦：美美心港式飲茶

台中人氣港點吃到飽「美美心港式飲茶」，從現點現煎蘿蔔糕、片皮鴨、腸粉到冰火菠蘿油、奶皇包等鹹甜餐點，光是菜單就有超過30種港點吃到飽，再加上自助吧餐點樣式超多種，就連平日也很多人來用餐，港點控下次台中就來吃一波。



▲▼台中港點吃到飽推薦：美美心港式飲茶 /棉花糖的天空 提供、WalkerLand窩客島整理





村民食堂廚窗港點 位置資訊

地址：桃園市桃園區中正路1078號

電話：03-316-3838#1

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：村民食堂廚窗港點｜只要600多元！媲美單點等級，近乎零負評超猛港點吃到飽



穿越川粵百匯 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號1樓

電話：03-321-2293

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：穿越川粵百匯，桃園港點吃到飽推薦，桃園CP值最強「川菜＋港點吃到飽」下午茶只要499元！



青青格麗絲莊園 位置資訊

地址：桃園市蘆竹區南崁路46號

電話：03-222-8777

完整介紹由部落客「Julie的吃喝玩樂」於窩客島分享：桃園 吃到飽-青青格麗絲莊園 港點百匯-港式飲茶、婚宴-桃園蘆竹港式吃到飽



故宮晶華 位置資訊

地址：台北市士林區至善路二段221號

電話：02-2882-9393

完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：[士林美食] 故宮晶華 Silk Palace 台北故宮餐廳 單點牛肉麵.粵菜.港式點心.仕女包 #士林北投天母美食 @蛋寶趴趴go



珍珠坊 Pearl River 位置資訊

地址：台北市大安區仁愛路三段160號

電話：02-2326-7426

完整介紹由部落客「希沙良的部屋」於窩客島分享：台北港點吃到飽。市中心老字號星級飯店優質港式料理──福華大飯店珍珠坊



美美心港式飲茶 位置資訊

地址：台中市南屯區文心南路99號

電話：04-3600-6000

完整介紹由部落客「棉花糖的天空」於窩客島分享：台中港式飲茶無限加點吃到飽！女兒紅美美心自助吧升級，平日也爆人潮 - 棉花糖的天空