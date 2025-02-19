老少咸宜的新加坡景點推薦！「河川生態園」是亞洲首座、同時亦是唯一以河川為主題的野生動物園，園區精心呈現世界八大淡水棲息地，讓大家能一次走訪恆河、長江、湄公河、尼羅河、剛果河、亞馬遜河等流域，並能認識特有的動植物，比如在恆河區會遇見印度長吻鱷，而亞馬遜河的探險遊船更是絕對不容錯過！



▲新加坡河川生態園是亞洲首座、也是唯一以河川為主題的野生動物園/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲新加坡河川生態園的水牛也是亮點之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

驚喜的是，在此不僅能看見水生動物，「新加坡河川生態園」特別於長江流域區域打造了東南亞最大規模的熊貓館，熊貓凱凱和嘉嘉居住在大片竹林和瀑布之中，同區域還能捕捉小熊貓的身影，大小熊貓逗趣的模樣吸引大批遊客駐足拍照，是園區深受歡迎的區域之一。



▲新加坡河川生態園於長江流域區域打造熊貓館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲新加坡河川生態園的探險遊船猶如親臨亞馬遜雨林/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



來到「新加坡河川生態園」一定要搭乘亞馬遜河的探險遊船，令人彷彿親臨亞馬遜雨林探險、尋找野生動物蹤跡，是一段獨特又深刻的冒險旅程。只是要注意的是，船票不包含在門票、每人5塊新加坡幣，售票機檯位於登船處，僅受理信用卡和電子支付。另外，探險遊船設施有可能因天候狀況暫停運作。



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▲搭乘新加坡河川生態園的探險遊船前進亞馬遜河流域，有機會遇見美洲豹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲新加坡河川生態園的探險遊船尾聲可以看見紅鶴群/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

新加坡河川生態園資訊

營業時間：10:00~19:00

地址： 80 Mandai Lake Rd, Singapore 729826