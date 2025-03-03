屏東縣政府為慶祝恆春建城150週年，特別策劃一場結合星空觀賞與音樂饗宴的特別活動「來恆春擁抱宇宙」，這項活動預計於3月至4月期間舉行四場「在鵝鑾鼻霸佔星星」草地觀星音樂會，邀請民眾走進恆春半島，抬頭仰望夜空，感受150光年之外的星光浪漫。這場結合觀星導覽、天文知識分享與音樂表演的戶外體驗，將為屏東帶來前所未見的星空旅遊熱潮。



推薦閱讀：2025嘉義最大藝術聯展！承億攜手12位台灣藝術家打造「樹梢上的藝術獵人」。



▲恆春半島是最佳觀星場域，屏東縣政府歡迎「來恆春擁抱宇宙」 / 施世治提供、WalkerLand窩客島整理



本次活動最特別之處，在於它結合了恆春古城建城150年的歷史意義與金牛座畢宿星團的星光之約。150年前恆春建城時，這群距離地球約150光年的恆星，正好釋放出屬於那一年的光芒，而這束光在今年恰好抵達地球，與恆春建城150週年形成充滿巧合與浪漫的時空交會。屏東縣政府把這場橫跨時空的相遇，轉化為星空導覽與音樂會的主題，邀請大家一起走進星空與歷史交織的奇幻旅程。



為了讓更多人深入了解屏東的星空魅力，屏東縣政府特別打造專屬網站，介紹南十字星座、銀河系中的經典星體以及屏東十大觀星勝地。尤其恆春半島的特殊地理條件，讓這裡成為台灣少數能觀賞到南十字星座的地點，這項難得的觀星條件吸引許多天文迷與攝影愛好者前來朝聖。活動期間，民眾除了可以跟隨星空大使施世治的專業導覽，透過高階望遠鏡欣賞銀河深處的星團與星雲，還能結合墾丁生態旅遊或四重溪溫泉行程，來一趟星空與自然並存的深度旅行。



▲照片正中央V字型的就是畢宿星團 / 施世治提供、WalkerLand窩客島整理

「來恆春擁抱宇宙」系列活動不僅是一場天文與音樂的雙重饗宴，更是一場寓教於樂的天文體驗課程。活動現場設置「天文觀測小學堂」，用淺顯易懂的方式講解「光年」的真正意義。原來光年並不是時間單位，而是光在真空中一年能走過的距離，長達9.46兆公里。而為什麼會有流星雨？這是當地球運行途中穿越彗星或小行星殘留的微粒軌跡，這些微粒進入大氣層後燃燒發亮，形成夜空中的流星雨景觀，並且以輻射點所在星座為名，如獅子座流星雨、雙子座流星雨等，讓現場觀眾透過星空故事，建立基本天文知識。





▲「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為大犬座「雷神的頭盔NGC2359」/ 屏東縣政府提供、WalkerLand窩客島整理



為增添活動亮點，屏東縣政府還特別與星友們合作，蒐集一系列壯麗的星空攝影作品，精選製作成「星想屏東」撲克牌。這副撲克牌收錄了肉眼可見最遠天體仙女座星系M31、金牛座蟹狀星雲M1、天琴座甜甜圈星雲M57、以及大犬座雷神頭盔星雲NGC2359等珍貴天文景象，甚至包含距離地球2100萬光年的風車星系，等於是把宇宙的壯麗濃縮在掌心之中。這副卡牌不只是紀念品，更是屏東推動星空旅遊的象徵品牌，既有「星星想屏東」的可愛寓意，也包含「心想事成」的美好祝福，極具收藏價值。



本系列活動全程免費參加，每場限額500人，3月5日上午10時起開放線上報名，每人需繳交100元保證金。報名成功且親自到場參加的民眾，不但能全額退還保證金，還能獲得一副「星想屏東」撲克牌，這樣的誠意好康，再加上音樂與星空雙享受，勢必吸引大批民眾報名參加。值得一提的是，觀星活動需遵循夜間觀星禮儀，建議攜帶紅光手電筒或用紅色玻璃紙包覆光源，避免影響他人觀賞效果，並提醒民眾務必結伴同行，避免單獨行動，更不要擅自進入長草區或水邊，以策安全。



▲「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為仙女座「M31星系」/ 屏東縣政府提供、WalkerLand窩客島整理

從歷史與星光的交會，到星空與音樂的浪漫共鳴，「來恆春擁抱宇宙」不只是紀念恆春建城150年的盛會，更是屏東打造全新星空旅遊品牌的重要里程碑。無論是天文迷、攝影控還是親子家庭，都適合來這場星空派對，感受恆春夜空下最浪漫的天文奇幻之旅。更多活動資訊與報名細節，可上「來恆春擁抱宇宙」活動官網或「i屏東~愛屏東」粉絲專頁查詢，這個春天，和屏東星空來一場浪漫的相遇吧。▲2025「來恆春擁抱宇宙」活動攻略！免費星空體驗 星空音樂會 天文導覽 一次滿足 / 屏東縣政府提供、WalkerLand窩客島整理

2025「來恆春擁抱宇宙」活動

活動名稱：「來恆春擁抱宇宙」系列活動

主辦單位：屏東縣政府

活動時間：2025年3月22日（六）、2025年3月29日（六）、2025年4月19日（六）、2025年4月26日（六）

活動地點：鵝鑾鼻燈塔草原

活動內容：

星空導覽：由屏東星空大使施世治與天文協會提供望遠鏡導覽解說

草地音樂會：邀請黑旋風、你太白了去曬黑、戴曉君、Summer等樂團演出

星空小學堂：講解天文知識，例如光年、流星雨等主題

星空攝影展：展示並贈送「星想屏東」星空攝影撲克牌



報名時間：2025年3月5日上午10時起

報名方式：線上預約報名

參加費用：免費參加，報名需繳交100元保證金，完成現場報到後全額退還

每場名額：限額500人

報名成功好禮：「星想屏東」星空攝影撲克牌，每人限領一副，需完成現場報到