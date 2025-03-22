金曲歌王陳奕迅將於2025年5月強勢回歸高雄巨蛋，舉辦備受期待的「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會。這不僅是他睽違十二年再度踏上高雄的舞台，更恰逢他出道三十週年的重要時刻，使這場演出更添紀念意義。自巡演自2022年底從香港紅館啟動後，陳奕迅帶著這套以人生的恐懼與夢想為主題的音樂旅程走遍亞洲、北美與澳洲，感動無數歌迷，如今終於將這份感動帶回南台灣，預告再度掀起音樂狂潮。



▲金曲歌王陳奕迅將於2025年5月強勢回歸高雄巨蛋，舉辦備受期待的「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會 / 圖片來源：陳奕迅官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理



這回高雄站總共規劃六場演出，將於5月16日、17日、18日與5月23日、24日、25日連續兩週週末舉行。演唱會門票價格自800元至5800元不等，依座位區域而有不同選擇。所有票券皆採全實名制購票制度，每場次每人限購四張票，購票者需提供完整身份資料並於入場時核驗身分，以確保門票轉售問題得以減少，也讓真正的歌迷能親身進場感受陳奕迅的歌聲魅力。拓元售票系統將於3月23日中午12點開放正式售票，而持有國泰世華CUBE信用卡或為台灣大哥大與MyVideo黑卡會員者則可分別於3月22日中午12點與下午1點搶先開搶。



▲拓元售票系統將於3月23日中午12點開放正式售票，而持有國泰世華CUBE信用卡或為台灣大哥大與MyVideo黑卡會員者則可分別於3月22日中午12點與下午1點搶先開搶 / 圖片來源：陳奕迅官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

為了讓粉絲順利搶到心儀座位，建議提早登入購票系統帳號並事先準備好姓名、電話、出生日期等實名資料，預先輸入在記事本中可加快填寫速度。搶票時請參考座位圖並預想三個以上可接受區域，提升選位效率。此外，切換輸入法為半形英文、使用穩定裝置操作及選擇虛擬帳號轉帳付款，也能有效增加成功機率。需特別留意的是，購票時所填資料一經送出便不得更改，驗票入場時將比對持票者與證件身分是否一致，如資料不符，主辦單位有權拒絕入場且不受理退換票。▲為了讓粉絲順利搶到心儀座位，建議提早登入購票系統帳號並事先準備好姓名、電話、出生日期等實名資料，預先輸入在記事本中可加快填寫速度 / 圖片來源：陳奕迅官方粉絲團、WalkerLand窩客島整理

陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄站演唱會購票懶人包

購票時間整理

優先開賣

2025年3月22日（六）中午12點：國泰世華CUBE信用卡友

2025年3月22日（六）下午13點：台灣大哥大＆MyVideo黑卡會員（須輸入購票序號）

正式開賣：2025年3月23日（日）中午12點：全面開放售票

售票平台：拓元售票系統（https://tixcraft.com）

採全實名制購票，每人每場限購4張

票價資訊：NT$5800／4800／4200／3800／3200／2800／1800／1200／800

演出時間

2025年5月16日（五）19:30

2025年5月17日（六）19:30

2025年5月18日（日）18:30

2025年5月23日（五）19:30

2025年5月24日（六）19:30

2025年5月25日（日）18:30

演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）

陳奕迅官方粉絲團：https://www.facebook.com/EasonChanOfficial



陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄站演唱會 搶票6大步驟

1、提前登入拓元帳號，避免卡在登入畫面

2、參考座位圖，預設至少三個可接受區域

3、準備好實名資訊（姓名、生日、電話等）預先貼上

4、開票時使用中原標準時間網頁準點點擊

5、輸入法切換為「半形英文」方便輸入驗證碼

6、建議使用虛擬帳號轉帳，減少信用卡延遲風險實名制注意事項