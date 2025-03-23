隨著陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄演唱會倒數計時，來自全台的樂迷也開始積極搜尋「陳奕迅演唱會高雄住宿推薦」、「高雄巨蛋附近飯店哪間最好」、「演唱會住哪裡最方便」等關鍵資訊。高雄巨蛋鄰近捷運紅線R14巨蛋站，周邊住宿選擇豐富，從步行可到的商旅，到擁有高空景觀與SPA設施的五星級飯店一應俱全。選對飯店，不僅能讓你輕鬆進出場館，也讓這場音樂旅程多了一份完整的儀式感。



▲圖片來源：陳奕迅官方粉絲團 / WalkerLand窩客島整理提供



若你追求交通便利與價格實惠，「Hotel R14 高雄巨蛋商旅」會是非常務實的選擇。距離高雄巨蛋僅需步行約3分鐘，鄰近捷運巨蛋站，房型簡約實用、設施完善，並提供自助早餐與基本健身空間，對於想節省預算但又不想在交通上浪費時間的觀眾來說，絕對是首選之一。這間飯店在網路上也常出現在「高雄巨蛋住宿推薦ptt」、「平價演唱會住宿高雄」等搜尋詞中。



若想將這趟行程升級為一場風格小旅行，「高雄承億酒店」是近年討論度爆棚的話題旅宿。座落在高雄港灣旁，擁有絕佳海景與藝術感空間，無邊際泳池、大面窗港景房、選品書牆與高質感選物空間，讓住宿不只是過夜，更是一種生活風格的延伸。飯店距離巨蛋約20分鐘車程，適合演唱會結束後，轉換心情、延續感動。如果你在搜尋「高雄設計飯店推薦」、「高雄港景飯店哪間好」，承億幾乎都榜上有名。



▲「高雄承億酒店」是近年討論度爆棚的話題旅宿。座落在高雄港灣旁，擁有絕佳海景與藝術感空間，無邊際泳池、大面窗港景房 / WalkerLand窩客島整理提供

想住得更豪華，想在演唱會結束後還能泡澡看夜景、喝杯調酒放鬆一下，「高雄洲際酒店」會是五星選項中的夢幻之選。洲際為國際集團旗艦品牌，位於亞灣區，飯店全面導入智慧房控，客房設計寬敞，搭配高空酒吧與由米其林星廚打造的餐飲體系，是不少人在搜尋「高雄頂級住宿推薦」、「洲際酒店演唱會住宿」時會指定點閱的選項。從洲際搭車至巨蛋約15分鐘，交通也算便利。▲想住得更豪華，想在演唱會結束後還能泡澡看夜景、喝杯調酒放鬆一下，「高雄洲際酒店」會是五星選項中的夢幻之選 / WalkerLand窩客島整理提供另一間人氣與規模兼具的選擇是「高雄萬豪酒店」。這間國際連鎖品牌飯店擁有超過700間客房，是南台灣規模最大的五星級飯店，設施包含戶外泳池、SPA、健身中心與多間高空景觀餐廳。距離巨蛋車程僅約10分鐘，無論是情侶出遊、朋友相約還是帶爸媽同行，萬豪都能提供從住宿到用餐的全方位體驗。搜尋「高雄演唱會住哪裡萬豪」、「高雄巨蛋週邊高級飯店」這類字詞，萬豪常是熱門結果之一。▲「高雄萬豪酒店」擁有超過700間客房，是南台灣規模最大的五星級飯店，設施包含戶外泳池、SPA、健身中心與多間高空景觀餐廳 / WalkerLand窩客島整理提供如果你想把看演唱會變成週末渡假，「義大皇家酒店」會是延伸行程的好選擇。飯店距離巨蛋約25分鐘車程，擁有溫泉設施、大型購物中心與親子遊樂場，是搜尋「高雄親子住宿推薦」、「高雄演唱會結合購物住宿」的熱搜答案。非常適合將演唱會行程包裝成兩天一夜的微旅行。當然，也不能錯過在地經典五星飯店「漢來大飯店（Han-Hsien International Hotel）」。這間飯店位於高雄市中心，搭乘捷運或計程車前往巨蛋都十分便利，車程約15至20分鐘。飯店本身擁有穩定的住宿品質與優雅空間，客房寬敞舒適，高樓層景觀良好，附設中餐廳、自助餐、健身房與泳池，是不少商務與藝人指定下榻飯店。漢來多年來都是「高雄五星飯店首選」、「高雄飯店推薦穩定型」關鍵字中名列前茅的選擇，適合重視服務、講求經典品質的觀眾入住。▲漢來多年來都是「高雄五星飯店首選」、「高雄飯店推薦穩定型」關鍵字中名列前茅的選擇 / WalkerLand窩客島整理提供若你正在搜尋「陳奕迅演唱會住宿清單」、「高雄巨蛋演唱會住哪裡」、「演唱會附近住宿比較」等關鍵詞，以上這些飯店都是符合不同需求與風格的熱門推薦。從近到遠、從平價到高級，不同預算與體驗都能找到適合的那一間。建議提早訂房，並選擇具備「免費取消」條件的方案，無論是否搶票成功都能保有彈性安排。這不只是一次演唱會，更是一場音樂與生活風格並行的旅程，連你的住宿，也該是這段回憶的美好片段。▲圖片來源：陳奕迅官方粉絲團 / WalkerLand窩客島整理提供

陳奕迅「FEAR and DREAMS」高雄站演唱會購票懶人包

購票時間整理

優先開賣

2025年3月22日（六）中午12點：國泰世華CUBE信用卡友

2025年3月22日（六）下午13點：台灣大哥大＆MyVideo黑卡會員（須輸入購票序號）

正式開賣：2025年3月23日（日）中午12點：全面開放售票

售票平台：拓元售票系統（https://tixcraft.com）

採全實名制購票，每人每場限購4張

票價資訊：NT$5800／4800／4200／3800／3200／2800／1800／1200／800

演出時間

2025年5月16日（五）19:30

2025年5月17日（六）19:30

2025年5月18日（日）18:30

2025年5月23日（五）19:30

2025年5月24日（六）19:30

2025年5月25日（日）18:30

演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）

陳奕迅官方粉絲團：https://www.facebook.com/EasonChanOfficial





陳奕迅高雄演唱會推薦高雄住房推薦

高雄漢來大飯店 Han-Hsien International Hotel

推薦原因：本土五星級老字號，服務專業、房型寬敞，位於高雄市中心愛河旁，擁有高樓層景觀與頂級中餐廳。距離巨蛋雖需10～15分鐘車程，但飯店環境寧靜，適合演唱會後想徹底放鬆休息的旅客。

地址：高雄市前金區成功一路266號



高雄承億酒店（Chengyi Hotel Kaohsiung）

推薦原因：承億酒店為台灣本土文旅品牌「承億集團」首間五星級酒店，主打在地文化結合現代設計。飯店地點位於高雄流行音樂中心旁，坐擁港灣景觀，視野遼闊。整體風格極具藝術氣息，包含大型藝術裝置、選品書牆與「無邊際泳池」，吸引許多喜愛質感旅宿的旅客。雖不在巨蛋附近，但可搭捷運紅線轉橘線抵達鹽埕埔站，或車程約20分鐘。

亮點設施：港景浴缸客房、無邊際泳池、頂樓酒吧、藝術公共空間

適合族群：喜歡設計旅宿、IG拍照景點、文青型旅客

地址：高雄市鹽埕區大義街1號



高雄萬豪酒店 Kaohsiung Marriott Hotel

推薦原因：國際萬豪集團旗下高雄據點，是目前高雄最新、規模最大的五星級酒店之一。擁有超過700間客房，設有戶外泳池、高空酒吧、全日餐廳、SPA、健身房等設施，服務細緻、商務與休閒皆宜。雖不位於巨蛋旁，但車程約10分鐘，周邊也有捷運生態園區站。

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號



高雄洲際酒店（InterContinental Kaohsiung）

推薦原因：洲際酒店為IHG洲際酒店集團旗下最高等級品牌，2021年底於高雄開幕，是南台灣極具國際水準的新地標。飯店位於亞灣區輕軌與捷運交會處，臨近高雄展覽館與海邊港景，內裝豪華細緻，服務頂級，餐飲與調酒也深獲好評。車程至高雄巨蛋約15分鐘，搭捷運亦相當便利，是結合商務與奢華休閒的首選之一。

地址：高雄市前鎮區新光路33號



高雄福華大飯店 Howard Plaza Hotel Kaohsiung

推薦原因：雖然是台灣品牌，但同樣具有國際規模與歷史口碑，屬於台灣福華體系，經典老牌五星飯店。服務穩定、餐飲豐富，飯店本身設有游泳池與健身中心。地點位於中正四路，捷運紅線直達巨蛋站，交通便利。

地址：高雄市新興區七賢一路311號



高雄中央公園英迪格酒店 Hotel Indigo Kaohsiung Central Park

推薦原因：IHG洲際酒店集團旗下潮系設計品牌，地點位於中央公園捷運站旁，搭捷運到高雄巨蛋僅約15分鐘車程。飯店設計活潑大膽，融合在地藝術與現代感，頂樓酒吧景觀迷人，適合年輕族群、文青旅客或藝文愛好者。

地址：高雄市新興區中山一路4號



義大皇家酒店 E-Da Royal Hotel

推薦原因：位於高雄大樹區義大世界，是南台灣少數渡假型五星飯店，設有溫泉、戶外泳池、水療、購物中心，適合將看演唱會結合小旅行。從巨蛋開車前往約25分鐘，可當作看完演唱會後的週末度假選擇。

地址：高雄市大樹區學城路一段153號



Hotel R14 高雄巨蛋商旅

推薦原因：位於捷運紅線R14巨蛋站旁，步行約3分鐘到高雄巨蛋，交通便捷、裝潢簡約清新，設有自助早餐與健身空間，評價穩定高。此飯店以安靜、整潔與交通便利著稱，非常適合演唱會當天入住。

地址：高雄市鼓山區文信路1號



帕鉑舍旅Papaho Hotel

推薦原因：距離巨蛋約5至7分鐘車程，位於捷運紅線凹子底站附近，環境新穎、設計風格時尚，價格相對親民，適合年輕人與小資族群。飯店設施新穎，房內有Netflix、YouTube等設備，非常適合演唱會當日入住後繼續沉浸音樂氛圍。

地址：高雄市鼓山區裕誠路168號