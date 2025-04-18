當台灣高粱酒遇上國際觀光浪潮，由昇恆昌免稅店與金門酒廠共同打造的「金酒時光窖藏原酒」系列再度登場，融合在地文化與職人工藝的高粱原酒，以全新「6.56第二批次」與「6.61第二批次」兩款限量酒品，再次詮釋金門高粱酒的經典風味與創新精神，成為最具代表性的台灣伴手禮之一。透過昇恆昌免稅通路正式開賣，也為全球旅客開啟一場從味蕾開始的台灣文化旅程。



▲金門高粱酒×昇恆昌推時光窖藏原酒6.56與6.61限量開賣 / 昇恆昌提供、WalkerLand窩客島整理



這次合作不僅是企業精神的再延伸，更將「新生」與「豐收」作為設計主軸，透過瓶身色彩與意象傳遞出台灣四季的生命韻律。「6.56」以象徵大地蓬勃生機的綠色為主軸，喚起金門高粱自沃土破土而出的畫面；「6.61」則以橘色代表秋收時節的豐盈與飽滿，色彩交錯如高粱從農田至酒窖的漫長旅程，也體現職人對時間的等待與堅持。



▲金門高粱酒×昇恆昌推時光窖藏原酒6.56與6.61限量開賣 / 昇恆昌提供、WalkerLand窩客島整理





金酒時光窖藏原酒 第二批次試飲體驗

風味表現方面，「6.56」主打木質調性的清新香氣，融合哈密瓜、香瓜與柑橘等果香層次，口感清爽圓潤，帶來綠意盎然的輕盈印象；「6.61」則以柑橘、青蘋果與白桃果香為基調，融入桂花與玫瑰香氣，尾韻中展現焦糖與黑巧克力的沉穩韻味，讓人沉浸在甘甜與醇厚交織的記憶之中。兩款酒皆由金門酒廠首席調酒師呂宜儒親自到金城廠與金寧廠地窖挑選14至16年陳年老酒進行勾調，並融合總年份超過56與61年的佳釀修飾，最終完成這兩支具歷史與工藝價值的原酒。無論是飲用體驗或典藏價值，「時光窖藏原酒」第二批次都展現出台灣酒文化的深度與細膩，是值得收藏的經典代表。▲金酒時光窖藏原酒6.56第二批次 Time Collection 6.56 Batch No.2 / 昇恆昌提供、WalkerLand窩客島整理除了高粱酒的豐富層次外，昇恆昌也特別將這份美好延伸至味蕾體驗。自即日起至6月30日止，台北內湖旗艦店舉辦限定試飲活動，並攜手Home Garden餐廳推出以酒香入菜的專屬料理，讓旅客在品酒之外，也能透過創意美食感受台灣的文化厚度與生活風格。這場由金門高粱酒與昇恆昌免稅店共同推動的文化推廣行動，不僅重新定義了台灣伴手禮的可能性，更成功將「金酒時光窖藏原酒」打造為最能代表國門印象的在地美酒。從機場、內湖到澎湖免稅門市，台灣的香氣，正悄悄流動至世界各地的餐桌與心中。▲金酒時光窖藏原酒6.61第二批次 Time Collection 6.61 Batch No.2 / 昇恆昌提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025年4月17日 至 6月30日

活動地點：昇恆昌內湖旗艦店（台北市內湖區金莊路129號）

特別合作：Home Garden 餐廳期間限定聯名料理

體驗亮點：

試飲兩款新作「金酒時光窖藏原酒6.56」、「金酒時光窖藏原酒6.61」

專屬餐點設計，結合高粱酒風味與創意料理

現場限量發售，適合收藏與送禮

金酒時光窖藏原酒6.56 第二批次

價格：1,950元

酒精濃度：58.6度

特色風味：熱帶果香與木質調交融，尾韻圓潤絲滑



金酒時光窖藏原酒6.61 第二批次

價格：2,150元

酒精濃度：58.2度

特色風味：花果香氣交織，尾韻含黑巧克力與桂圓蜜香

昇恆昌免稅購物網：https://everri.ch/fJmnKIN

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