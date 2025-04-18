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彰化伴手禮9大必買推薦！彰化最強蛋黃酥 麻糬老店，平日也要排隊搶買。

彰化美食 彰化伴手禮 彰化蛋黃酥 蛋黃酥 more
2025-04-18 18:23:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

彰化伴手禮必買蛋黃酥外，彰化三大麻糬、在地百年餅店也要買！彰化在地特產伴手禮以蛋黃酥最為知名，每到中秋節都有「蛋黃酥之亂」的搶購熱潮，但其實彰化還有被譽為「三大麻糬」的名店，在冬至、土地公生、尾牙時，同樣也會上演「麻糬之亂」，全都是來彰化一定要買的伴手禮，這次窩客島編輯幫你整理9大必買彰化伴手禮，來玩彰化、逛鹿港老街，可要買幾盒彰化伴手禮回家。
▲彰化伴手禮推薦9大必買！彰化蛋黃酥名店、彰化三大麻糬，就連平日也要排隊搶購 / WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮推薦9大必買！彰化蛋黃酥名店、彰化三大麻糬，就連平日也要排隊搶購 / WalkerLand窩客島整理
▲彰化必買特產伴手禮推薦9選，超人氣彰化麻糬、鹿港百年糕餅老店全跟上，不只不二蛋黃酥要搶 / WalkerLand窩客島整理
▲彰化必買特產伴手禮推薦9選，超人氣彰化麻糬、鹿港百年糕餅老店全跟上，不只不二蛋黃酥要搶 / WalkerLand窩客島整理


彰化蛋黃酥推薦必買：不二坊、新口味食品行、新香珍餅店

提到彰化特產伴手禮，絕對要買超人氣的「不二坊」蛋黃酥，不只中秋節前後掀起誇張的搶購熱潮，就連平日也要排隊才買得到，酥脆的餅皮搭上綿密紅豆沙、鹹蛋黃，真的會讓人吃完還想再吃；「新口味食品行」店內還有販賣咖啡、茶飲、果汁等飲品，讓你配蛋黃酥來個台式下午茶；另外，在不二坊附近還有間百年老店「新香珍餅店」，也受到彰化在地人推崇，甚至有不少人認為味道完全不輸不二坊。
▲彰化蛋黃酥推薦必買：不二坊，超人氣排隊名店時常在中秋節前後引發蛋黃酥之亂 /捲毛阿偉 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：不二坊，超人氣排隊名店時常在中秋節前後引發蛋黃酥之亂 /捲毛阿偉 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新口味食品行，店內還提供咖啡、茶飲 /緹雅瑪美食旅遊趣 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新口味食品行，店內還提供咖啡、茶飲 /緹雅瑪美食旅遊趣 提供、WalkerLand窩客島整理


彰化伴手禮必買三大麻糬：玉華珍麻糬、玉瓏坊手工麻糬、大元麻糬

彰化必買伴手禮除了蛋黃酥，還有3大人氣麻糬老店，經營超過50年的「玉華珍麻糬」主打皮薄餡多的手作麻糬，有芝麻、紅豆、花生3經典口味，內行人都直接買整盒帶走；從玉華珍分家開店的「玉瓏坊手工麻糬」，同樣相當有人氣，每天手工現做，晚來可買不到，可以順遊附近的彰化南瑤宮；而「大元麻糬」則以鹹麻糬為必買招牌，軟Q麻糬皮內包入瘦肉、紅蘿蔔、竹筍等配料超涮嘴。
▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉華珍麻糬，有花生、芝麻、紅豆3種內餡 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉華珍麻糬，有花生、芝麻、紅豆3種內餡 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買三大麻糬：大元麻糬，必買招牌鹹麻糬 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買三大麻糬：大元麻糬，必買招牌鹹麻糬 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理


彰化伴手禮必買糕餅推薦：明豐珍兔仔寮牛舌餅、寶珍香餅店、鄭興珍餅舖

來彰化鹿港必買的牛舌餅，最推薦排隊名店「明豐珍兔仔寮牛舌餅」，厚實口感的牛舌餅，內餡包有麥芽糖散發甜甜的香氣，平日、假日都要抽號碼牌搶購，每天賣到售完為止；此外，還有以桂圓蛋糕聞名的「寶珍香餅店」，以及必買綠豆糕、鳳眼糕的「鄭興珍餅舖」，都是彰化在地百年糕餅店，店內還有各種傳統糕餅可以選購，買盒回家吃剛剛好。
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：明豐珍兔仔寮牛舌餅，平假日都要抽號碼牌 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：明豐珍兔仔寮牛舌餅，平假日都要抽號碼牌 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：鄭興珍餅舖，鹿港百年餅店推薦必買綠豆糕、鳳眼糕 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：鄭興珍餅舖，鹿港百年餅店推薦必買綠豆糕、鳳眼糕 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理


不二坊  位置資訊

地址：彰化縣彰化市中正路一段293號
電話：04-722-5328
完整介紹由部落客「捲毛阿偉」於窩客島分享：彰化縣彰化市不二坊蛋黃酥 | 彰化必買人氣美食伴手禮，蛋黃酥今年不漲價！每顆50元～


新口味食品行  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮頂草路一段36號
電話：04-771-3482
完整介紹由部落客「緹雅瑪美食旅遊趣」於窩客島分享：新口味鹿港店，蛋黃酥控必吃的台式下午茶！跟著鹿港散步地圖解題集點換蛋黃酥文創商品，集滿3點蛋黃酥整盒送給你 @緹雅瑪 美食旅遊趣


新香珍餅店  位置資訊

地址：彰化縣彰化市中正路一段283號
電話：04-723-9602
完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【彰化尋味之三】百年餅舖新香珍餅店.蛋黃酥.紅龜糕.綠豆椪.花生粩.滿滿老滋老味


玉華珍麻糬  位置資訊

地址：彰化縣彰化市辭修路244號
電話：04-722-7806
完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【彰化伴手禮】玉華珍麻糬．皮薄Q餡滿溢，傳承50多年好味道!


玉瓏坊手工麻糬  位置資訊

地址：彰化縣彰化市民族一街28之2號
電話：04-727-2552
完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：玉瓏坊手工麻糬｜彰化手工麻糬皮薄Q軟餡料多到爆炸，當日現做麻糬屬於彰化銅板小吃、彰化伴手禮推薦


大元麻糬  位置資訊

地址：彰化縣彰化市民生路129巷6號
電話：04-722-5998
完整介紹由部落客「大口」於窩客島分享：【彰化伴手禮】大元麻糬．招牌鹹麻糬，熱賣50多年的好味道!


明豐珍兔仔寮牛舌餅  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮海浴路843號
電話：04-774-2197
完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：明豐珍兔仔寮牛舌餅｜號稱最難買、最難排的牛舌餅，雖然很偏僻，但排隊的人龍真的多到誇張～


寶珍香餅店  位置資訊

地址：彰化縣彰化市彰南路二段169號
電話：04-738-1635
完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：數數看超人氣伴手禮美食店中隱藏版熱銷商品吃過幾款？其他款商品品嚐過太好吃，慾望無限想再去買一輪直接帶走！


鄭興珍餅舖  位置資訊

地址：彰化縣鹿港鎮中山路153號
電話：04-778-5151
完整介紹由部落客「婷兒旅行地圖」於窩客島分享：｜彰化伴手禮｜鄭興珍餅舖，傳承百年手藝糕餅店，綠豆糕／鳳眼糕／龍眼糕，吃的就是一種古早味 - 婷兒旅行地圖
 

除了彰化必買伴手禮清單外 還有這些彰化美食景點推薦

推薦閱讀：彰化車站美食推薦！燒餅老店 北平香酥燒餅，口感超酥、只要25元。

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更多 彰化伴手禮必買 照片：

▲彰化蛋黃酥推薦必買：不二坊 /捲毛阿偉 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：不二坊 /捲毛阿偉 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新香珍餅店，在地人也推薦的百年老店 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新香珍餅店，在地人也推薦的百年老店 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新香珍餅店 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化蛋黃酥推薦必買：新香珍餅店 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉華珍麻糬 /大口 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉華珍麻糬 /大口 提供、WalkerLand窩客島整
▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉瓏坊手工麻糬，從玉華珍麻糬分家開店一樣很有人氣 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買三大麻糬之一：玉瓏坊手工麻糬，從玉華珍麻糬分家開店一樣很有人氣 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：明豐珍兔仔寮牛舌餅，玩彰化鹿港要先來搶購，賣完就沒了 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理

▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：寶珍香餅店，招牌必買桂圓蛋糕 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：鄭興珍餅舖，鹿港百年餅店推薦 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理
▲彰化伴手禮必買糕餅推薦：鄭興珍餅舖，鹿港百年餅店推薦 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理

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相關商家

不二坊

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玉瓏坊手工麻糬

phone04-7272552
place彰化縣彰化市民族一街28~2號
4.30 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.38
服務
3.75
交通便利
3.50
CP值
4.75
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大元餅行

phone04-7225998
place彰化縣彰化市民生路129巷4號
3.96 starstarstarstar_halfstar_border
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明豐珍兔仔寮牛舌餅

phone
place彰化縣鹿港鎮海浴路843號
3.89 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.08
服務品質
3.42
裝潢氣氛
3.17
CP值
3.92
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寶珍香餅店

phone04-7381635
place彰化縣彰化市彰南路二段165號
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
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服務品質
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鄭興珍餅舖

phone04-7785151
place彰化縣鹿港鎮中山路153號
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美味度
4.50
服務品質
4.00
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3.50
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3.50
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新香珍餅店

phone04-723-9602
place彰化縣彰化市中正路一段283號
3.50 starstarstarstar_halfstar_border
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