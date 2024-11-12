榮獲2024ITQI國際頂級美味大獎的新口味蛋黃酥，真的吃過就回不去了！今年在鹿港第1間主打以蛋黃酥為主題的台式下午茶「新口味鹿港店」即將滿週年，2樓清新小時尚的空間氛圍一看就喜歡，早就放口袋名單已久，這次來鹿港老街玩，當然不能錯過這享受迷人的台式下午茶。

另外超推薦新口味鹿港店結合鹿港老街觀光景點設計了鹿港散步地圖與鹿港步地圖解題活動，參加並解題成功可兌換蛋黃酥文創商品，還有機會把整盒蛋黃酥帶回家。





新口味鹿港散步地圖解題 兌換蛋黃酥文創商品活動

跟著新口味手繪鹿港散步地圖解題，成功解題（每點設計3個景點題目關卡）就能集1點兌換1個蛋黃酥文創商品(2點兌換2個)，集滿3點還能把整盒蛋黃酥帶走！！活動已到第三波，現在認真參與可一次把9個景點攻略起來，這麼棒的活動要如何參加呢？

活動到2024.12.31止

先加好新口味LINE官方帳號取得「鹿港散步地圖」，我們是先到新口味鹿港店拿紙本地圖，跟著地圖1~9個設計的景點關卡解題。

最後再回店內放鬆吃台式下午茶、買蛋黃酥，當然還有兌換鹿港散步解題的獎品，能兌換的蛋黃酥文創商品相當豐富，有：蛋黃酥PP夾、蛋黃酥壓克力吊飾、 蛋黃酥手機支架、明信片3入組、蛋黃酥LINE貼圖貼紙…等，集1點任選1種。

想看我們如何用鹿港散步地圖規劃鹿港老街深度半日遊嗎？

▌參考遊記：跟著新口味鹿港散步地圖一路玩，還能解鎖拿獎品，鹿港就這樣子玩

新口味鹿港店｜位置．1樓空間

新口味鹿港店位於最熱鬧的中山路上，從鹿港天后宮走過來只要2分鐘，斜對面走半分鐘就是鹿港城隍廟。

店前的大蛋黃酥模型一定要先拍照打卡，喜歡蛋黃酥的朋友~2樓有蛋黃酥抱枕更好拍。

店面設計精美宛如要進入精品店的錯覺，也是整排老屋改造最亮麗時尚的一間。

整排老宅空間皆是狹長形格局，走進店內即是工作吧台，也是結帳櫃台，買蛋黃酥的遊客通常都買了就走，流動率很快。

哇…工作台前有眾多蛋黃酥文創商品，好可愛哦！！手繪明信卡也太萌了吧~

部份商品是可以參加鹿港散步地圖解題集點作兌換，或是買蛋黃酥加購價會更優惠，也能玩付費趣味彈珠台拿獎。

再往內走有一顆巨大的斷面秀蛋黃酥，馬上靠近想合影。

卻發現櫥櫃內展示的文創商品更引起我的注目，有我喜歡的60cm的蛋黃酥抱枕，旁邊牆面掛了多款的台灣LV提袋。

購買60cm蛋黃酥抱枕，新品拿到是壓縮密封版，店內有正常版可以抱可以拍照，實際抱它的觸感意外的好，蓬度回彈度佳，缺點就是在家抱它不知不覺就想吃新口味的蛋黃酥，呵呵呵。

蛋黃酥吊飾的作工精細，蛋黃酥控絕對會喜歡。

1樓部份空間是簡約座位區，很棒的是下方有充插座，後方有乾淨的洗手間。

注意看~有台式下午茶套餐與盒裝蛋黃酥的1:1模型，使用新口味手繪明信卡還有代寄服務哦。

夏天加碼開張的老街冰菓室小攤，因到了秋冬…下次再出動就是明年夏天。

新口味鹿港店｜菜單．2樓空間．下午茶分享

內用台式下午茶套餐附新口味蛋黃酥+任選一杯飲品，在熱門觀光景點區這個價格親民平價，想單點蛋黃酥或飲品也可以，夏天還會提供多款口味刨冰，看到蛋黃酥刨冰眼睛都亮起來，想吃真的要等明年了。

點完結帳後，再往2樓走~樓上的用餐空間是純白質感與綠植點綴的網美風格，保留盡頭的老宅長窗，營造出文青清新的氣息。

每個座位都有一個40cm蛋黃酥抱枕，長椅的蛋黃酥抱枕大一號(60cm)，質感都好好。

想拍照除了蛋黃酥抱枕，還有手拿牌，還發現書櫃裡的蛋黃酥側背包，怎麼拍怎麼可愛。

座位區旁貼心設計一個洗手台，讓客人在手拿蛋黃酥時前先洗手或吃完後洗手。

自助餐具區額外提供古早童玩、拼圖玩具、桌遊…等，可與家人好友共玩共樂。

台式下午茶套餐我們點了3份，在家吃蛋黃酥通常想到的會是配杯無糖茶，想不到冰拿鐵配蛋黃酥的組合居然可以這麼對味。

主要還是這杯冰拿鐵的水準很高，選豆、咖啡和鮮奶的比例，還有奶泡都很完美，風味自然香醇順口。

新口味蛋黃酥相信有吃過的絕對都會比讚，這誘人的模樣一看就可口。

咬一口~香酥的千層外皮與鹹蛋黃+紅豆內餡的組合，甜而不膩，美味記憶點瞬間燃起！！偷偷說根本就是不x坊的升級版，吃過新口味真的很容易變心。

走大半天真需要來杯冰咖啡，好好清涼放鬆休息，所以另一杯我點了西西里咖啡，這酸酸甜甜的的清沁咖啡，喝2口消暑解熱，好暢快。

喜歡傳統的茶配蛋黃酥可以點紅玉紅茶，緹緹(女兒)愛喝鮮奶茶，於是點了一杯紅玉月球拿鐵。

送上桌工作人員介紹飲品命名的由來，之所以會用”月球”命名是上層奶泡特意製作呈現出大孔洞，猶如月球表面。

能用湯匙先挖一勺品嚐紅玉茶香奶泡，這樣的意境巧思我很喜歡，而且緹緹直說這杯超好喝。

其他客人單點的飲料剛好也送上來，看到熱拿鐵拉花~好美！！喝了想必會心情大好。

新口味蛋黃酥太好吃了！！離開前再買一盒回家，根本就是鹿港老街必買的人氣伴手禮。

蛋黃酥能在新口味鹿港店現場買到，但鹿港店無接受宅配業務，有宅配需求請到官網預購。

我們離開時還逗留一會兒，這期間遊客都是一陣陣的人潮湧入店內買蛋黃酥，我們回家第2日就把整盒蛋黃酥吃光光，可見美味程度！下次來鹿港老街玩，別忘了來新口味鹿港店喝台式下午茶。

鹿港散步地圖解題活動會一直到今年年底，別忘了把握集點換蛋黃酥文創商品的機會，快筆記起來。

新口味鹿港店

連結：官網 | FB | IG｜官方LINE

地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號(Google地圖)

電話：04-778-8237

營業時間：11：30〜17：30(週二公休)

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