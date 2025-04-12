彰化車站美食推薦「北平香酥燒餅」每個只要25元，實在是相當便宜！在彰化市區的成功路上，一家飄香近50年的傳統燒餅店「北平香酥燒餅」可不能錯過。這間看似低調、卻歷久彌新的燒餅店，靠著鹹甜兩款簡單口味、外酥內香的口感，征服無數老饕味蕾，更是不少人返鄉、探親必買的伴手禮。



▲彰化美食推薦「北平香酥燒餅」推薦菜單：鹹燒餅 $25、甜燒餅 $25 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



彰化車站美食推薦「北平香酥燒餅」彰化成功路上，鄰近知名小吃「杉行碗粿」，距離彰化車站步行僅需5分鐘。店面雖不顯眼，但飄出的炭火香總會吸引路人駐足。門口牆上掛著斑駁帆布，見證著這家老店的歷史與堅持。



▲在彰化市區的成功路上，一家飄香近50年的傳統燒餅店「北平香酥燒餅」可不能錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

彰化美食推薦 燒餅50年老店 北平香酥燒餅

這邊燒餅每日現做現烤，不加浮誇調味，只賣鹹、甜兩種口味，價格一律25元。「鹹燒餅」內餡為蔥與絞肉混合，調味帶有胡椒香氣，鹹香適中，口感有層次，外皮則是如餅乾般酥脆。「甜燒餅」則包裹著濃郁麥芽糖餡，入口先酥後甜，甜而不膩，是不少顧客心頭好。▲彰化美食推薦「北平香酥燒餅」每日現做現烤，只賣鹹、甜兩種口味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲彰化美食推薦「北平香酥燒餅」雖然餡料不算多，但餅皮的酥度與香氣十足 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝雖然餡料不算多，但餅皮的酥度與香氣十足，讓人一口接一口停不下來。在美食百花齊放的彰化，「北平香酥燒餅」用最樸實的手藝與味道，守住老彰化的記憶。無論是當作下午茶、點心，或是拎回家當伴手禮，這顆25元的燒餅，不只是銅板小吃，更是一段在地人的溫暖記憶。▲彰化美食推薦「北平香酥燒餅」推薦菜單：鹹燒餅 $25、甜燒餅 $25 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：彰化縣彰化市成功路303號

營業時間：08:30–18:00

彰化美食推薦 燒餅50年老店 北平香酥燒餅 推薦菜單

推薦菜單：鹹燒餅 $25、甜燒餅 $25

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