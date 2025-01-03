彰化人狂排9間彰化美食推薦！近期彰化月影燈季開跑，八卦山大佛風景區推出各種造型燈飾，以及大佛光雕秀表演，將一路展到3月2日，假日、春節看燈會也要吃美食，這次窩客島蒐羅了彰化人狂推薦的9間「彰化美食」，包括排隊也要吃的人氣彰化肉圓、臭豆腐，彰化人都推的超濃郁木瓜牛乳，以及熟客都整袋爆買的古早味燒餅等，年初到八卦山看彰化燈會，先跟著彰化人吃在地人氣美食小吃。



▲彰化排隊美食推薦9選，彰化肉圓 市場蒸餃開店就有人排隊/ WalkerLand窩客島整理



來彰化必吃肉圓最推在地人吃到大的「彰化燒肉圓」、「老担阿璋肉圓」，以及有脆皮肉圓的「阿三肉圓」等人氣老店，Q彈外皮加上獨特醬汁超涮嘴；而外酥內軟的「大埔臭豆腐」、藏在市場裡的老店「三民市場蒸餃」，同樣一開店就能看到誇張的排隊人潮，想吃可得早點來卡位；此外，彰化人必吃的銅板價下午茶「點頭大餅」，每天現做水煎包、高麗菜包、咬下會爆漿的起司包等甜鹹口味，熟客都直接買好幾袋帶走。



▲彰化古早味美食9間必吃推薦，彰化人狂買銅板價燒餅/ WalkerLand窩客島整理



彰化人氣排隊脆皮肉圓：阿三肉圓

部落客 貪吃猴 造訪 阿三肉圓 說：

一開店就開始大排長龍真的不誇張。酥炸脆皮肉圓口感獨特，裡面也都是真材實料，尤其獨家醬汁是靈魂，搭配肉圓真的好吃，難怪生意這麼好。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



阿三肉圓

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：04-724-0095

完整介紹由部落客「貪吃猴」於窩客島分享：【彰化美食】阿三肉圓│彰化人氣酥炸脆皮肉圓！google評價破萬排隊美食，必點龍骨髓湯。彰化美食推薦 - 貪吃猴的幻想



▲▼彰化人氣排隊脆皮肉圓：阿三肉圓，龍骨髓湯也必點 /貪吃猴 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化市場平價蒸餃老店：三民市場蒸餃

部落客 Kiwi 造訪 三民市場蒸餃 說：

熱呼呼的蒸餃永遠都是最美味的，呼之欲出、充滿彈性的蒸餃皮超有彈性也好濕潤，帶點甜味這肉鮮內餡是依舊不變的，直到現在還猛吞口水想再來吃上一次啊！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



三民市場蒸餃

地址：彰化縣彰化市永安街88巷12號

電話：0921-312-257

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：彰化美食三民市場蒸餃50年老店｜現點現蒸好新鮮，Q彈餃皮搭配微甜內餡超棒，彰化三民市場巷弄美食



▲▼彰化市場平價蒸餃老店：三民市場蒸餃 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化八卦山下60年肉圓老店：彰化燒肉圓

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 彰化燒肉圓 說：

肉角本身有醃漬過，吃起來鹹香氣十足，肉絲吃起來口感算是柔軟中帶點咬勁，但個人覺得肉角比較濕潤，肉絲偏乾，醬料我們是點辣的，甜中帶辣，醬料是比較偏鹹的那種，超級夠味！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



彰化燒肉圓

地址： 彰化縣彰化市東民街89號

電話：04-723-3710

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：彰化縣彰化市彰化燒肉圓（八卦山肉圓）｜彰化肉圓就是吃一個Ｑ勁！六十年老字號肉角、肉絲肉圓



▲▼彰化八卦山下60年肉圓老店：彰化燒肉圓，拍完八卦山大佛就來吃 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化50年古早味燒餅老店：北平香酥燒餅

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 北平香酥燒餅 說：

鹹燒餅裡頭是包蔥肉，雖然沒有很多，但裡頭的調味算夠味，有稍鹹一些，有點像似胡椒餅的手法，但外皮大不相同，北平的有點像似脆餅乾似的，外皮酥脆而且多層次。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



北平香酥燒餅

地址：彰化縣彰化市成功路303號

電話：0926-563-882

完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：這間燒餅只靠兩種口味就可以打天下～



▲▼彰化50年古早味燒餅老店：北平香酥燒餅，均一價25元彰化人整袋爆買 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化人最推臭豆腐：大埔臭豆腐

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 大埔臭豆腐 說：

這次來吃個在地人很推的大埔臭豆腐，這個小吃擁有破千google評論，常常是大排長龍，他們的臭豆腐外酥內軟，醬汁也很出色，難怪這麼受到在地人的喜愛。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



大埔臭豆腐

地址：彰化縣彰化市大埔路477號

電話：04-712-9259

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【彰化食記】大埔臭豆腐 - 破千評論，在地人極力推薦的脆皮臭豆腐



▲▼彰化人最推臭豆腐：大埔臭豆腐 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化銅板價燒餅從開店排到打烊：點頭大餅

部落客 Kiwi 造訪 點頭大餅 說：

一開攤就有滿滿人潮，最誇張的是點頭大餅人潮一直來直到打烊，彰化人必吃的下午茶點心，在每種品種裡都有它的特色與迷人之處，各樣的餡料再加上每日現做的手工點頭大餅、水煎包、高麗菜包、鮮肉包、起司包、紅豆花生口味、蔥油餅都很厲害呦！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



點頭大餅

地址：彰化縣彰化市大埔路441號

電話：0923-717-285

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：彰化美食大埔點頭大餅︱彰化排隊秒殺級下午茶銅板美食每樣18元，水煎包.小時候大餅.甜包都是熱銷款！



▲▼彰化銅板價燒餅從開店排到打烊：點頭大餅 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化古早味小吃老店銅板價開吃：古月館糯米炸

部落客 mika 造訪 古月館糯米炸 說：

這家是在地人的下午茶小點心，口感有點像白糖粿，但又比白糖粿更實心軟Q一點，採用糯米糰也就是麻糬下鍋油炸，就是療癒的台味小點心，尤其是炸過後那外酥內軟Q的口感超愛，裹上花生或芝麻香氣更香甜。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



古月館糯米炸

地址：彰化縣彰化市太平街50號

電話：0930-939-272

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：【彰化】 古月館糯米炸｜在地50年老店 古早味銅板小吃 花生＆芝麻口味糯米炸。



▲▼彰化古早味小吃老店銅板價開吃：古月館糯米炸 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理





超過60年木瓜牛乳老店彰化人都推薦：彰化木瓜牛乳大王

部落客 Coco Lin 造訪 彰化木瓜牛乳大王 說：

木瓜本身甜度就很高了，所以喝他們家的木瓜牛奶就像在喝液態木瓜一樣，那木瓜獨特香氣超迷人的，推薦來到彰化一定要來上一杯絕對很幸福。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



彰化木瓜牛乳大王

地址：彰化縣彰化市中華路37號

電話：04-724-9840

完整介紹由部落客「Coco Lin」於窩客島分享：彰化縣彰化市(彰化)彰化木瓜牛乳大王-創始店



▲▼超過60年木瓜牛乳老店彰化人都推薦：彰化木瓜牛乳大王 /Coco Lin 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化肉圓必吃老字號：彰化老担阿璋肉圓

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 彰化老担阿璋肉圓 說：

的皮比較Q軟是我喜歡的類型，肉圓是經過低溫油炸後再高溫逼油才有這樣的口感，肉圓的醬汁也非常夠味，而且我覺得很棒的是香菜等配料是要自己去加，對於我這種不愛香菜的來說覺得很棒。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



彰化老担阿璋肉圓

地址：彰化縣彰化市長安街144號

電話：04-722-9517

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【彰化食記】阿璋肉圓 - 彰化代表性必吃肉圓之一，皮Q料豐吃一次深深愛上



▲▼彰化肉圓必吃老字號：彰化老担阿璋肉圓 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理

