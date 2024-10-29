彰化在地人都推薦的最強肉圓《阿三肉圓》，網路google評論破萬則依然高分，《阿三肉圓》只賣肉圓跟湯就賣到嚇嚇叫，來到彰化遊玩當然要特地來朝聖一下，一開店就開始大排長龍真的不誇張。酥炸脆皮肉圓口感獨特，裡面也都是真材實料，尤其獨家醬汁是靈魂，搭配肉圓真的好吃，難怪生意這麼好。

阿三肉圓

地址:彰化縣彰化市三民路242號

電話:04-724-0095

時間:10:30–19:00(周一休息)

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阿三肉圓在哪裡?

阿三肉圓就位在彰化市三民路上，從彰化車站走過去也只要10分鐘，遠遠的就已經看到店門口已經大排長龍，基本上假日這樣是常態，不想排那麼久還是建議可以平常日來吃。

說到彰化人氣肉圓老店有阿三肉圓、北門口肉圓、阿璋肉圓，每家口感不一樣可說是各有擁護者。而阿三肉圓是大家都還蠻推薦的一間，得過許多獎項還有節目參訪，值得來嘗鮮一下。

阿三肉圓環境介紹

內用跟外帶分兩條隊伍，兩邊都要排隊真是太狂了，內用桌位不多，不過大家也都吃得很快，耐心等一下還是可以的。

阿三肉圓說是彰化名產也不為過，在當地相當有名氣。

阿三肉圓每顆堅持純手工製作，選用溫體豬後腿肉、香菇鴨蛋等餡料，厲害的是地瓜粉製作的外皮，先蒸後炸形成外脆內Q的獨特口感。

手工製作肉圓每天限量販售，不少都會外帶買回家慢慢吃

肉圓先蒸後炸，隔著鏡頭都能感受到肉圓的酥脆外皮

淋上靈魂醬汁，美味就是這麼簡單平凡，大家就愛這一味

阿三肉圓菜單價位

品項也很簡單，就賣肉圓跟湯。有包干貝的大肉圓，一顆要價破百都賣光光了無緣吃到。這次先吃小肉圓吧~湯品每碗都55元，龍骨髓算是招牌，外縣市來的朋友推薦可以點。

內用約6、7張桌子，翻桌速度也滿快的，平均10~15鐘就吃完，想內用的話就耐心等一下吧~

牆上可見許多得獎合影，以及美食節目採訪，在彰化這一帶已經累積不少名聲。

有在地人說阿三肉圓以前比較好吃，現在有點走味了。對於我這個初體驗的遊客還是很吸引人，現在吃起來還是很厲害很好吃，只能說相見恨晚阿~

肉圓(小) $55

肉圓會幫你剪開讓你比較好食用，叉子在肉圓上輕輕滑過，感受到那酥酥脆脆的外皮實在太銷魂

裡頭有豬肉餡、鴨蛋、香菇等配料，搭配傳統古早味的靈魂醬汁就是經典

桌上有擺放辣醬可以自行添加，吃起來小辣很過癮

嚴選豬後腿肉，口感紮實有嚼勁，醬汁鹹甜交融還帶著蒜蓉香，吃完胃口大開，好後悔沒再多點一顆。

豬肚湯 $55

湯品都是配料加蛋下去蒸，做成像蒸蛋的口感，新鮮豬肚軟嫩好吃，吃起來也沒腥味。

龍骨髓湯 $55

這個是用新鮮溫體豬脊隨跟蛋一起蒸，脊隨口感就像豆腐一樣滑滑嫩嫩的，搭配蛋花一起吃還是很有飽足感。湯頭喝起來格外清甜，跟肉圓搭在一起真的是完美組合。想找彰化肉圓，阿三肉圓帶朋友來吃肯定是不會踩雷的，這間分享給大家。

店家資訊

阿三肉圓

地址:彰化縣彰化市三民路242號

電話:04-724-0095

時間:10:30–19:00(周一休息)

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