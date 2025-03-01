放假不想要去人擠人的地方，那就到彰化員林一日遊！位於台灣中部的彰化員林，無論是北部人、南部人都可以輕鬆抵達，在員林藏有許多爆紅的特色美食、美拍景點等著大家來發掘。有宛如在歐洲的浪漫景點「琉璃仙境」；也有超難預約的日式庭園餐廳「透明空氣」，是彰化員林人日常的愜意選擇。就連平價328元火鍋吃到飽、特色冰花煎餃、日式關東煮等都有，顛覆你對於彰化員林的印象，從早玩到晚超滿足。



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▲彰化員林一日遊，7個員林景點、美食推薦 / 冷冷 提供、WalkerLand窩客島整理



▲親子旅遊推薦到彰化員林一日遊 / 冷冷 提供、WalkerLand窩客島整理

彰化員林景點推薦

來員林玩一整天，從白天到夜晚都超精彩，首推免費的親子景點「員林警察故事館」，這棟復古紅磚建築曾是警察宿舍，現在搖身一變成為充滿歷史感的展覽館，懷舊警察制服、老派辦公室場景，彷彿走進時光隧道，還能拍出濃濃復古風美照。若是喜歡拍美照的話，則是建議到訪「琉璃仙境」，是情侶、親子和寵物友善的夢幻天堂，純白歐風建築、愛心拱門、湖畔倒影，每一個角落都是拍美照的最佳取景點，更是許多人拍婚紗的首選。



▲彰化員林一日遊景點推薦「員林警察故事館」 /利歐娜樂生活 Leona Fun Life 提供、WalkerLand窩客島整理



▲彰化員林景點「琉璃仙境」」一秒都歐洲打卡 / 冷冷 提供、WalkerLand窩客島整理



最後等夜幕低垂，來逛2025員林燈會「蛇來好運—All in員林」，燈海點亮整座城市，搭配創意生肖主題燈飾，剛好點燈活動只要3/2，趁這次228連假來趟員林賞花燈，感受最後一波年節氣氛，為這趟員林之旅畫下最浪漫的句點。



▲彰化員林2025員林燈會免費拍，小朋友拍到沒電 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理



▲彰化員林2025員林燈會只到3/2快來拍 / 饅頭弟 提供、WalkerLand窩客島整理

彰化員林美食推薦

來彰化員林，美食選擇超豐富！想享受靜謐氛圍的話，不妨預約「透明空氣」這間日式庭園餐廳，感受侘寂美學，搭配千層酥與手沖咖啡，度過悠閒午後。如果想大口吃肉，「久違石頭火鍋」的328元吃到飽是超值首選，濃郁石頭火鍋湯底加上滿滿配料，讓人吃得過癮又滿足。



▲彰化員林「透明空氣」日式侘寂庭園餐廳是預約制 / Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



▲彰化員林火鍋吃到飽「久違石頭火鍋」328元就有 / Catalina旅遊小筆記 提供、WalkerLand窩客島整理

員林警察故事館 位置資訊

想吃小吃的話，「千千燒煎餃」的冰花煎餃超有特色，酥脆的薄冰花加上多汁內餡，難怪人氣飆升，就連外帶單也接不完。而喜歡日式風味的話，員林火車站旁的「花火孫貳」，有濃郁柴魚高湯的關東煮，還有日式炒麵與鮭魚壽司飯，適合和朋友一起來場深夜美食聚。來員林，一定要把這些美食筆記下來。▲彰化員林美食「千千燒煎餃」超多口味選擇 / nana 提供、WalkerLand窩客島整理▲彰化員林美食「花火孫貳」日式關東煮超入味 / nana 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：彰化縣員林市三民街14號

電話：04 832 0114

完整介紹由部落客「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島分享：員林特色景點|員林警察故事館 昔日警察宿舍改建，日式建築中體驗扮演自己的警察故事|無料入場



琉璃仙境 位置資訊

地址：彰化縣員林市香山路87之11號

電話：04 837 3888

完整介紹由部落客「冷冷」於窩客島分享：彰化員林景點｜琉璃仙境- 門票菜單介紹 婚紗攝影基地 親子樂園 寵物友善 網美外拍 火鍋咖啡甜點



2025員林燈會 位置資訊

地址：彰化縣員林市三民街，員林公園

電話：04 834 7171

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：2025員林燈會必拍亮點！靈蛇主燈 兔兔超人打卡點和美食攤位都要逛。



透明空氣 位置資訊

地址：彰化縣員林市員集路二段277巷193之180號

完整介紹由部落客「」於窩客島分享：彰化縣員林市員林透明空氣日式庭園餐廳｜彰化員林預約制侘寂風餐廳，午茶千層酥搭咖啡很契合！



久違石頭火鍋-彰化員林店 位置資訊

地址：彰化縣員林市大同路一段85號

電話：04 836 9817

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：彰化縣員林市[彰化美食] 久違石頭火鍋｜超平價328吃到飽！新鍋登場「青花椒酸菜鍋」超好吃



千千燒煎餃 位置資訊

地址：彰化縣員林市靜修路53-3號

電話： 04 836 6030

完整介紹由部落客「nana」於窩客島分享：員林火車站附近人氣美食！必點松露煎餃、柴魚燒煎餃，整片冰花超酥脆，顆顆飽滿實在，千千燒煎餃



花火孫貳-日式關東煮 位置資訊

地址：彰化縣員林市中山路一段817號

電話：0966 196 313

完整介紹由部落客「螞蟻幫的櫥櫃/曉帆」於窩客島分享：花火孫貳 | 員林日式關東煮，日式炒麵風味好，員林火車站旁。