員林超夯人氣平價美食！雖然才開五年，但人氣卻完全不輸附近老店，尖峰時間人潮絡繹不絕，熊貓外帶單更是不停地在響，為了就是那一層整片薄脆的冰花煎餃，口感脆得像餅乾般，口味多達十種，除了熱門招牌煎餃，居然還有松露煎餃、柴魚燒煎餃也吃得到，不僅餃子嚐到溢出的肉汁與高麗菜的脆，滋味爽口不油膩，更是贏得不少饕客的讚美

熱鬧非凡的靜修路可是美食一條街，除了有傳統美食、飲料店、麵包店，還有一家深藏不露的冰花煎餃專賣店，這家就是千千燒煎餃，店址距離員林火車站不遠，走路只需五分鐘即可抵達，且對面就是員林轉運站，隔壁就是7-11，地標非常好找，若其他鄉鎮讀者看完介紹想來嚐鮮，大眾交通運輸絕對方便抵達。再來開車的話也不難停，附近就有多個收費停車場，走路都不會超過五分鐘。

靠著那一片酥薄脆的美麗冰花站穩腳跟，準確地拿捏黃金比例的特調麵粉水、現煎的火候、時間，以及起鍋時機，才能煎出薄薄一層金黃酥脆底皮，再搭上新鮮好吃的煎餃，以及獨特的各種口味引起話題。門面設計很有質感，不僅開放式廚房透明化，還能欣賞冰花煎餃起鍋的瞬間～

有提供舒適用餐座位，環境以白色配搭木頭桌椅，營造出淡雅清新氛圍，而且夏天有冷氣開放，以及洗手間可使用，不過座位區僅有七桌，尖峰時間很快就客滿。

醬料區有醬油、辣醬、胡椒粉等自行取用。

豆漿紅茶/無糖豆漿

除了湯品也有飲品可選，當天點了豆漿紅茶和無糖豆漿，兩者味道都很不錯，尤其是豆漿紅茶喝起來有黃豆的香氣，紅茶清新茶韻，兩者交織不會太衝突，甜度比例也調得剛好。再來是無糖豆漿，豆漿香氣很純粹，也不會有豆漿渣渣，口感相當順口。

松露煎餃8顆

腦波太弱看到松露就直接來一份。這道松露煎餃共有八顆，特別是由日式餃子改良而成，在特製煎台刷上薄薄一層油，將煎餃擺放整齊，再淋上黃金比例麵粉水，加熱至收乾起鍋，出爐時一整片金黃脆皮完美呈現，最後每一顆淋上特製松露醬，看了就好想大口咬下去。

你看這個松露煎餃超飽滿，底層還有一層酥脆冰花脆皮，豪邁的咬下一口，我的老天鵝～他的冰花底皮超酥脆，宛如洋芋片般的爽脆，而且皮厚薄度剛剛好，內餡飽滿實在，吃得到高麗菜和豬絞肉的豐富餡料，加上松露醬畫龍點睛，層次感變得夠豐富。

柴魚燒煎餃8顆

眼前這道柴魚燒煎餃是店內人氣王，將冰花煎餃打造成章魚燒概念，灑上柴魚、美乃滋、海苔粉等豐富配料，每顆煎餃外層沾滿配料，不僅底皮是整片的，一口咬下伴隨卡滋酥脆聲超療癒，煎餃得熟度、鮮度也都恰到好處，鮮美又有湯汁，最後加了柴魚和美乃滋更加倍帶出煎餃甜味，無論是大人小孩都喜歡。

芋泥抓餅

除了煎餃，這裡也有販售蔥抓餅，光是抓餅口味就有八種，而我們選擇芋泥抓餅，抓餅煎得金黃焦香，表皮帶點酥脆感，包入滿滿微甜鬆軟的芋泥餡，餅皮稍微有厚度，吃起來外皮酥脆，內層柔軟有嚼勁，味道鹹甜有層次，讓人忍不住一口接著一口。

宮保雞丁炸餃

這道宮保雞丁炸餃也很特別，先將餃子炸熟後，再淋上宮保雞丁特調醬汁，整碗視覺感超澎湃又香，不僅能享受到外皮又酥又脆的口感，內餡不會因炸過後失去湯汁，而是吃得到高麗菜和豬絞肉的水份，最後搭上正宗川味的宮保雞丁，醬香鹹味、溫和不刺激的微辣，香辣後韻夠勁，成就了炸餃美好滋味。

韓式泡菜炒泡麵(含蛋)

千千燒煎餃賣的品項很多，居然連炒泡麵這裡也有。例如這道韓式泡菜炒泡麵是有附一顆荷包蛋，這樣一碗只賣85元，無論是份量或價錢cp值都很高，而且炒泡麵處理得不錯，泡麵麵條收汁的很好，該有的Q彈度很夠，再加上酸酸辣辣的韓式泡菜好涮嘴～

特製蝦醬拌麵

拌麵控絕對要來這碗特製蝦醬拌麵，除了有淋上銷魂滷肉，還加了獨家自製特製蝦醬，最後灑上青蔥點綴，整碗看起來好罪惡。我們將麵條與醬汁攪拌均勻後，每根麵條吸附醬汁，吃進嘴裡無論是香氣或濃稠感都很夠味。

酸辣湯

酸辣湯挺好喝的，湯頭清甜有酸V的滋味，酸度和濃稠度表現恰恰好，豆腐料也給得很實在，重點黑胡椒不會過重，也不是那種勾芡，喝得到酸辣湯該有的酸度，我和阿文都覺得很好喝～

奶油玉米濃湯

奶油玉米濃湯裡面撈得到少許玉米和火腿料，口感香濃鮮甜，喝完不會覺得膩。

整體心得:千千燒煎餃在員林也開了五年，之前就吃過好幾次，其中最常買就是招牌煎餃，特別是別於連鎖品牌煎餃，則是融入日式餃子元素，做出有特色的冰花煎餃，在不斷研發各種口味，讓平凡餃子變得與眾不同，而我會喜歡原因，是因為煎餃外皮薄度剛剛好，內餡鮮美有湯汁，也沒有惱人豬腥味，然而底部選用整片脆皮更是一吃驚艷，重點千千燒煎餃煎台是採客製化，每一格煎台搭配一份煎餃，客人現點現做，並不是大量起鍋那種，雖然時間要等，不過是可以吃到剛出爐的口感，除此之外還有各種麵食、炸餃、炒泡麵、飲品都很不錯，喜歡嚐鮮美食值得一試！

千千燒煎餃

地址:彰化縣員林市靜修路53-3號

電話:04-8366030

營業時間:10:30~20:00

粉絲團:千千燒煎餃