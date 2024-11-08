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彰化縣員林市員林透明空氣日式庭園餐廳｜彰化員林預約制侘寂風餐廳，午茶千層酥搭咖啡很契合！

2024-11-08 10:40:15 文字：Kiwi
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Kiwi

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員林透明空氣日式庭園餐廳｜彰化員林預約制侘寂風餐廳，午茶千層酥搭咖啡很契合！

 

彰化縣員林市員林透明空氣日式庭園餐廳｜彰化員林預約制侘寂風餐廳，午茶千層酥搭咖啡很契合！

員林超唯美的日式庭園餐廳終於有機會朝聖！彰化員林透明空氣需要提早預約，裏面侘寂風真的超好拍照我自己也挺喜歡這裡的氛圍，舒適空間很適合三五好友聚會，只是請提前一個月前訂位，全預約制，採一個月前開放定位，訂位時會授權綁定您的信用卡，並無實際扣款，於當天用餐時再全額付清，用餐的須知會變化，請關注店家的臉書，低消一人一份套餐，可以訂位就要先畫好餐點，這樣入內用餐就不需要等待，還有時間可以拍拍照，享受透明空氣的氣質氛圍囉！

員林透明空氣日式庭園餐廳外觀

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員林美食餐廳透明空氣地址在彰化縣員林市員集路二段277巷193之35號，請利用google地圖導航到這裡呦！這裡旁邊就是員林饒明國小，藏匿在樹林裡，真的很神秘呢！

員林透明空氣內部用餐環境

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員林美食透明空氣的座位區域很棒，整個環境氛圍是非常好的，讓人會忘我～

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事先網路預約後，餐點製作與送上來的時間就會很完善，裡面很乾淨，還有一處是榻榻米的空間，美景一覽無遺，坐在裡面太舒適了。

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這裡面的座位區域很多，四人、六人、八人、多人用餐都很適合。

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茶水

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西京燒

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茶湯風味走的是風雅路線～

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烤布丁

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員林日式庭園餐廳終於有機會朝聖！彰化員林透明空氣要提早預約，光是環境就覺得超唯美，整個無框架的概念下去設計打造，榻榻米的風格真的很迷人，來此用餐需點一份套餐/人，用餐完後記得走走逛逛，享受這田園風光與日式氛圍，周邊有琉璃仙境可以走走，員林市區也有很多小吃可以網羅啦！

員林透明空氣

住址：彰化縣員林市員集路二段277巷193之180號

營業時間：11:00–17:00

只收現金 · 需要預訂 · 設有戶外雅座



 
 
 

 

 

 

 
 
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