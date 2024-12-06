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彰化火鍋吃到飽推薦！「久違石頭火鍋」只要328元起蔬菜吧吃到飽，包含人氣火鍋料、蔬菜、鴨血豆腐、冷熱飲、冰淇淋通通吃到飽，久違CP值真的很高，員林平價吃到飽推薦！

久違必點「鳥籠雙人套餐」，華麗鳥籠造型很適合拍照，湯底推薦青花椒酸菜鍋，可以煮酸菜魚，還有獨家推出的老窖筍絲鍋好特別，大家趕緊來吃鍋吧！彰化員林平價火鍋吃到飽推薦！

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久違石頭火鍋 彰化員林店｜彰化火鍋自助吧吃到飽

久違石頭火鍋是台中起家的火鍋店，全台目前有六間分店，久違石頭火鍋擁有Google評論4.8顆星的高評價，是員林美食新地標。CP值超高的久違石頭火鍋，最便宜只要328元起自助吧吃到飽，無論平假日用餐時間總是生意很好，建議提前一天預訂才不需要長時間排隊等候！

久違石頭火鍋 彰化員林店｜店內環境開箱

久違石頭火鍋不只CP值很高，裝潢也是非常美，是彰化員林的網美火鍋店，店內空間很寬敞、用餐座位很多，明亮的用餐空間非常舒服，是一間乾淨又漂亮的火鍋店，推薦給愛拍照的女孩們，久違的鳥籠套餐超好拍，用餐空間也很美很好拍唷！

久違石頭火鍋 彰化員林店｜自助吧吃到飽

久違石頭火鍋 彰化員林店提供自助吧吃到飽，品項豐富陳列多元，有飲料、熟食區，火鍋料食材和季節時蔬區，會依照當季新鮮食材更換菜色，讓大家吃到最新鮮的美味。

這裡可以喝到大苑子的水果冰沙、Hershey’s巧克力冰沙，還有冷熱飲、咖啡、汽水、霜淇淋等等，種類很多～包君滿意！

另一區是冰淇淋和蔬菜火過料自助吧，自助吧非常乾淨衛生，蔬菜都很新鮮漂亮，火鍋料種類好多，我愛吃的這裡都有！

熟食區有麻油米血、麻辣鴨血豆腐、蔥鹽肉燥、白飯等等，都是自取吃到飽，身為麻辣鴨血豆腐控，可以愛吃多少就吃多少，超幸福❤️

久違石頭火鍋 彰化員林店｜冬季必點湯頭推薦

久違石頭火鍋11月推出冬季火鍋湯底新口味上市！四種口味：蔭鳳梨苦瓜雞湯、青花椒酸菜湯、老窖酸筍湯、麻油猴頭菇湯，冬天來了就要吃火鍋，大家趕快約朋友一起去久違吃火鍋吧！

蔭鳳梨苦瓜雞湯

獨具匠心的新品湯頭「蔭鳳梨苦瓜雞湯」，歷經長時間的淬煉，不斷的試驗品嚐，才成就出精采出色的湯底，每一口都能感受到苦瓜回甘的特殊風味，清甜不油膩，雞湯香氣濃郁的一鍋好湯，鍋底包含雞腿、苦瓜、鳳梨等，上桌就整鍋滿滿的料唷！

老窖酸筍湯

我最愛「老窖酸筍絲鍋」真的好特別好好吃！湯頭都是每天慢火熬煮而成，滿滿一鍋超猛的老窖酸筍絲，沒有太多的添加，保留原汁原味的濃郁筍香，入口是豐盈、飽滿的筍絲風味，清爽微酸的口味真的好開胃，是很解膩的火鍋湯底，煮蔬菜、海鮮都不錯！

青花椒酸菜湯

愛吃酸菜魚的朋友們，千萬別錯過「青花椒酸菜鍋」，點一盤魚片就能吃到酸菜魚唷～酸菜與青花椒結合，又酸又麻超好吃，這鍋真的太適合冬天暖胃，用來涮魚片剛剛好，天然的海味與刺激味蕾的酸味交織融合，完美讓魚片的鮮甜味釋放，我覺得爆炸好吃，久違也有酸菜魚鍋唷！

黑蒜剝皮辣椒蛤蜊雞湯

「黑蒜剝皮辣椒鍋」是久違的招牌鍋底，也很推薦冷冷的天喝這鍋，以畫龍點睛的黑蒜入味，沒想到黑蒜和剝皮辣椒如此搭配，入口會先嚐到黑蒜的馥郁香氣，接著湯頭濃郁的剝皮辣椒回甘好美味，真的會讓人一口接著一口！裡面也是很多雞腿肉、蛤蜊唷！

久違石頭火鍋 彰化員林店｜必點「肉肉鳥籠」

久違石頭火鍋必點招牌「鳥籠系列套餐」，使用復古浪漫的鳥籠承裝肉盤，造型超好拍照大家一定要點！重點是還物超所值，肉盤份量真的超大，絕對可以吃超飽，肉肉控激推必點！

我推薦肉肉鳥籠-牛豬雙拼套餐，裡面包含板腱牛＆梅花豬，以金光閃閃的鳥籠優雅上桌，馬上成為打卡焦點！

嚴選低脂板腱牛油花的分布較少、肉質精瘦，最大特色是含有肉筋，入口能感受到獨有的彈嫩緊實，越咬越香好過癮啊！

現點現切的梅花豬，油花美得讓人饞涎欲滴，大薄片的方式呈現，讓梅花豬下鍋涮煮後，彈牙好咀嚼，又能吸附湯汁好美味，豬肉沒有豬腥味，豬肉品質很不錯！肉盤份量真的很大，每次點雙人套餐兩個女生都吃不完唷！

久違石頭火鍋 彰化員林店｜29元升成火烤兩吃

推薦大家加價29元升級火烤兩吃，可以同時享受火鍋和燒肉兩種美味，真的是太爽啦！久違有推出火烤專門肉片，火鍋燒肉都想吃，就來久違吧！

吃飽後記得來一支冰淇淋～才是完美的Ending唷！彰化員林高CP火鍋自助吧吃到飽推薦給你們，久違石頭火鍋的湯底都很厲害，自助吧吃到飽很澎湃，非常適合聚餐、慶生、約會唷！

久違石頭火鍋 彰化員林店｜菜單MENU

久違石頭火鍋 彰化員林店｜店家資訊

久違石頭火鍋 彰化員林店

地址：彰化縣員林市大同路一段85號

電話：04-8369817

營業時間：

平日 11:30-15:00、16:30-22:00

假日 11:00-22:00



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久違石頭火鍋｜全台分店資訊