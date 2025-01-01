花火孫貳 | 員林日式關東煮，日式炒麵風味好，員林火車站旁。

花火孫貳日式關東煮 | 想吃氣氛感滿滿的日式關東煮就來「花火孫貳」，店面就在員林火車站旁邊，門口以明亮的日式招牌相當搶眼，使用日本關東煮食材，一吃就能感受到跟一般關東煮的口感不同，另外還有提供道地日式炒麵、鮭魚壽司飯，關東煮柴魚高湯暖胃溫厚，很適合好朋友聚會吃美食小酌一番。

員林美食推薦

花火孫貳在員林經營了一段時間，之前騎車經過常被顯眼的招牌吸引目光，我個人蠻喜歡吃日式特色料理，這裡提供的關東煮食材選項多，另外日式炒麵在網路上相當多人推薦，內用氛圍懷舊感十足，晚餐可以來這裡用餐，也很適合聊天小聚。(皆以現場候位不接受訂位)

▲花火孫貳日式關東煮就在員林火車站前中山路，就在員林火車站附近，旁邊是阿瘦皮鞋，這裡是相當熱鬧的區域。

▲日式復古感的門面會讓人特別留意，門口還有放置菜單讓過路客參考，除了日式關東煮還有販售炸物跟生啤酒。(未成年請勿飲酒、酒後不開車)🫠

花火孫貳日式關東煮菜單

入內後好喜歡這種濃厚的日式氛圍，有在日劇深夜食堂的感覺，店裡還會撥放90年代日本歌曲，花火孫貳名字是由奶奶爺爺名字各取一字花火，兩位堂兄弟一起經營，點餐方式是掃QRcord點餐。

主食有鮭魚壽司飯跟日式炒麵，現點現炒的日式炒麵淋上大量美乃滋，吃起來彈牙濃郁，不少人說跟在日本吃的味道一樣。

日式炒麵

濃濃日本風味，特調醬汁搭上美乃滋、七味粉、海苔粉增香，每一根Q彈麵條都裹上醬汁，搭配肉片滿足口感，吃起來風味鹹鹹甜甜，也很有飽腹感。

昆布、柴魚、蘿蔔熬煮，關東煮的湯則是另外用保溫壺裝盛給客人，除了隨時都能喝到熱熱的柴魚湯，這樣也比較乾淨衛生，湯喝起來暖身而且不會太鹹，柴魚湯的底蘊很醇厚，我覺得很用心。

這裡的關東煮的選項不少，日本關東煮食材一吃就能感受口感上的不同，點選後將關東煮放入湯頭加熱再端給客人。

特別推薦大根跟含片。大根煮的入味又軟，吸飽關東煮湯汁的精華，是關東煮裡必點的招牌單品。

關東煮會放在吧台讓客人端取，盤子旁邊還附上了黃芥末，增加關東煮的風味，吃起來更增香氣。

牛肉串、炸牛肉餅、海帶絲。這海帶絲很好吃，吃起來很爽口開胃。

炸牛肉餅。剛起鍋的牛肉餅小心燙口，吃起來鮮嫩多汁，牛肉精華濃縮在肉餅裡，吃起來細緻扎實，牛肉味很濃郁。

蝦仁福袋、魚卵福袋、牛蒡天婦羅、高麗菜捲、蝦餅、大根(蘿蔔)、香菇(2朵)、娃娃菜、含片。

關東煮醬是味噌煮的醬料，吃起來風味鹹甜鹹甜，味道甘醇，搭配關東煮很夠味！

牛蒡天婦羅。這牛蒡天婦羅推薦必點！口感Q彈充滿鮮味，還吃的到一絲絲牛蒡，牛蒡跟魚肉結合的鮮甜好滋味。沾關東煮醬吃起來風味更好。

蝦餅。吃得到海鮮的彈牙口感！充滿海味鮮度十足。

高麗菜捲。高麗菜爽脆，裡面的豬肉+魚漿很鮮又扎實，吃得到蔬菜鮮甜以及魚漿鮮味，是味蕾的雙重享受。

含片。老闆推薦！像鱈魚豆腐般柔軟，綿密蓬鬆之口感很特別，細綿口感很像棉花糖。

牛肉串。牛肉味道很扎實，口感軟嫩適中，適合肉控。

蝦仁福袋。扎實鮮甜還有蝦肉塊，福袋的造型很討喜。

魚卵福袋。魚卵在嘴裡有一顆顆爆開的口感。

鮭魚壽司飯。粒粒分明的溫醋飯拌入鮭魚碎肉、蛋塊跟香鬆，吃起來味道不會太鹹，風味剛剛好，不會搶關東煮的風味。

彰化最美的日式關東煮店，從裡到外充滿日式氛圍，適合下班後小聚吃個美食，精選日本關東煮食材，價格也合理，營業到晚上10:30，來吃消夜約會也很浪漫。